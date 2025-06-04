Powinieneś użyć BNPABEBSXXX podczas wysyłania lub odbierania międzynarodowych przelewów bankowych do SAGIP S.A. (S.A. DE GESTION, D'INVESTISSEMENT ET DE PARTICIPATION) pod wyżej wymienionym miastem i adresem. Identyfikuje bank i oddział odbiorcy, zwłaszcza przy wysyłaniu środków przez granice za pośrednictwem sieci SWIFT. Niektóre kraje i rodzaje płatności mogą nie wymagać kodu SWIFT, dlatego przed rozpoczęciem przelewu zawsze skontaktuj się z odbiorcą lub bankiem.