Porównaj kurs wymiany LHV Bank EUR do GBP
Zastanawiasz się nad wykorzystaniem LHV Bank do transferu z EUR do GBP? Porównaj kursy wymiany i opłaty LHV Bank, aby odkryć potencjalne oszczędności dzięki Xe.
Porozmawiaj z ekspertem walutowym już dziś. Możemy przebić kursy konkurencji.
|Dostawca
|Kurs wymiany
|Opłata za przelew
|Odbiorca otrzyma
0.842200
|€0
£842.20Wyślij teraz
Nie mamy jeszcze kursów LHV Bank dla tej pary walut, ale możesz porównać ofertę LHV Bank z kursem Xe, aby zobaczyć potencjalne oszczędności. Sprawdź później, stale poszerzamy nasze dane.
Nie mamy jeszcze kursów LHV Bank dla tej pary walut, ale możesz porównać ofertę LHV Bank z kursem Xe, aby zobaczyć potencjalne oszczędności. Sprawdź później, stale poszerzamy nasze dane.
O AS LHV Pank
LHV Bank (Estonia) Założony w 1999 roku i mający siedzibę w Tallinnie, LHV jest największym krajowym bankiem w Estonii. Oferuje bankowość detaliczną i korporacyjną, usługi maklerskie i inwestycyjne, płatności, pozyskiwanie klientów oraz finansowanie dla rozwijających się firm, dostarczane przez nowoczesne kanały cyfrowe i skoncentrowane oddziały. Znany z partnerstw fintechowych i kultury przedsiębiorczości, LHV wspiera estońską gospodarkę cyfrową i rozwijającą się międzynarodową bazę klientów.
Jak szybki jest transfer z LHV Bank EUR do GBP?
Terminy dostawy przelewów międzynarodowych z LHV Bank z Kraje członkowskie euro do Wielka Brytania różnią się w zależności od metody płatności i czasu transakcji. Zazwyczaj międzynarodowe przelewy bankowe trwają od 1 do 5 dni roboczych. Czynniki takie jak święta państwowe i kontrole bezpieczeństwa mogą również wpływać na dostawę. Sprawdź czasy odcięcia AS LHV Pank, aby uniknąć opóźnień.
Jakie są opłaty za transfer z LHV Bank do ?
LHV Bank koszty międzynarodowego przelewu pieniężnego z EUR do GBP zależą od czynników, takich jak kwota przelewu. Zwykle większe przelewy wiążą się z niższymi opłatami i lepszymi kursami wymiany. Sprawdź tabelę porównawczą, aby porównać opłaty LHV Bank z Xe.
Po co przelać za pomocą Xe zamiast tradycyjnych banków?
Lepsze stawki
Konsekwentnie oferujemy stawki przewyższające ban ki, zapewniając Ci najlepszy stosunek jakości do ceny. Porównaj nas ze swoim bankiem, aby zobaczyć różnicę.
Niższe opłaty
Pobieramy mniej, więc oszczędzasz więcej. Ponadto zawsze wyświetlamy wszystkie opłaty przed potwierdzeniem przelewu, abyś dokładnie wiedział, za co płacisz.
Szybsze transfery
Większość przelewów odbywa się tego samego dnia. Wiemy, jak ważne jest, aby Twoje pieniądze były dostarczane szybko i niezawodnie.
Xe 24/5 eksperckie wsparcie globalnego transferu
Potrzebujesz pomocy przy międzynarodowym przelewie pieniężnym? Jesteśmy tutaj, aby pomóc - połącz się z nami już dziś, aby uzyskać spersonalizowane wsparcie!
Przesyłaj więcej dzięki wyższym limitom wysyłania online Xe
Oferujemy wyższe limity przelewów online niż tradycyjne banki, co pozwala wysłać więcej za pomocą jednego przelewu. Pożegnaj się z dzieleniem większych kwot i ciesz się prostszym, bardziej wydajnym sposobem przenoszenia pieniędzy.
Xe cieszy się zaufaniem milionów ludzi na całym świecie
Gotowy do rozpoczęcia pracy?
Porównałeś kursy wymiany LHV Bank z Xe i nadszedł czas, aby odblokować najlepszy stosunek jakości do swoich międzynarodowych przelewów pieniężnych. Twój pierwszy przelew jest w odległości zaledwie kilku kliknięć - zacznij teraz i przenieś swoje pieniądze dalej!
Często zadawane pytania
Kurs wymiany oferowany przez LHV Bank dla przeliczenia euro (EUR) na funt brytyjski (GBP) może zawierać marżę powyżej rzeczywistego średniego kursu rynkowego. Oznacza to, że możesz otrzymać mniej funt brytyjski niż oczekiwano. Skorzystaj z naszej tabeli porównawczej, aby zobaczyć, jak stawka LHV Bankwypada w porównaniu z Xe i innymi dostawcami.
LHV Bank może pobierać stałą opłatę za przelew, opłatę procentową lub obie, w zależności od metody przelewu i miejsca docelowego. Opłaty te - wraz ze stawką wymiany - wpływają na to, ile odbiorca otrzymuje. Nasze narzędzie rozkłada go, dzięki czemu możesz porównać całkowity koszt z innymi opcjami, takimi jak Xe.
Przelewy z euro do funt brytyjski z LHV Bank zazwyczaj trwają od 1 do 5 dni roboczych. Czas zależy od czasów przerw, wakacji, kraju docelowego i czasu przetwarzania banku przyjmującego. Xe oferuje dostawę tego samego dnia dla większości transferów.
LHV Bank może mieć limity dzienne lub na przelew dla przelewów międzynarodowych. Być może będziesz musiał odwiedzić oddział w przypadku większych kwot. Xe obsługuje wyższe limity wysyłania online, oferując elastyczność i wygodę podczas przesyłania większych kwot na arenie międzynarodowej.
Wielu dostawców, w tym LHV Bank, może aktualizować swoje kursy wymiany w oparciu o warunki rynkowe. Jednak stawki mogą być ustalane raz dziennie lub korygowane rzadziej niż te z dedykowanych usług walutowych. Aktualizacje Xe są oceniane na żywo, dając większą kontrolę nad tym, kiedy wysyłać.