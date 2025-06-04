Porównaj kurs wymiany Laurentian Bank CAD do CHF

Laurentian Bank of Canada (Laurentian) założony w 1846 roku i mający siedzibę w Montrealu, jest średniej wielkości instytucją skoncentrowaną na bankowości detalicznej i komercyjnej. Oferuje konta czekowe i oszczędnościowe, kredyty hipoteczne, pożyczki osobiste i biznesowe, finansowanie sprzętu oraz usługi doradcze. Skoncentrowany głównie w Quebecu z wybranymi krajowymi niszami, Laurentian łączy wsparcie oddziałów i doradców z platformami cyfrowymi, obsługując gospodarstwa domowe, przedsiębiorców i klientów z segmentu średniego rynku.