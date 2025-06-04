Porównaj kurs wymiany Komercni banka CZK do EUR

Komerční banka (KB) powstała w 1990 roku i ma siedzibę w Pradze, jest wiodącym czeskim bankiem i częścią międzynarodowej grupy bankowej. Oferuje uniwersalne usługi bankowe — codzienne konta, karty, kredyty hipoteczne, pożyczki dla konsumentów i MŚP, finansowanie korporacyjne, rynki i depozyty — za pośrednictwem oddziałów, bankomatów i zaawansowanych kanałów cyfrowych. Skupienie na innowacjach i jakości usług umacnia rolę KB w relacjach z osobami fizycznymi i firmami w całym kraju.