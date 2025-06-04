Utgifter innregnet i boliglånskostnadene

Eiendomsverdi: Dette er det totale beløpet du betaler for en bolig. Eiendomsverdien påvirker direkte boliglånsbeløpet ditt, månedlige boliglånsbetalinger og totale kostnader. Når du velger bolig, bør du vurdere andre utgifter som dokumentavgift, takstavgift og advokatsalærer for å holde deg innenfor budsjettet.

Depositum: Når du kjøper bolig, må du betale en prosentandel av den totale eiendomsverdien på forhånd, også kjent som et depositum. Et høyere innskudd reduserer boliglånsbeløpet ditt og senker de månedlige avdragene, mens et mindre innskudd øker disse kostnadene.

Rente: En rente er prosentandelen av boliglånsbeløpet som långiveren vil belaste deg for å låne penger, noe som påvirker hvor mye du betaler tilbake hver måned. En lavere rente reduserer den totale lånekostnaden, mens en høyere rente øker den.



Låneperiode: Låneperioden er tiden det vil ta å betale tilbake boliglånet. Du kan velge låneperioder mellom 10 og 40 år. En kortere løpetid vil ha høyere månedlige avdrag, men lavere renter totalt sett. Lengre løpetid reduserer imidlertid boliglånsbetalingene og øker de totale rentekostnadene.



MIG: En boliglånsansvarsgaranti (MIG) er en långiverbeskyttelsesforsikring som kreves når en låntakers belåningsgrad overstiger 75 %. MIG-er hjelper deg med å sikre større boliglån med mindre innskudd, men långivere kan kreve et forhåndsgebyr eller øke boliglånsrenten. Dette beskytter långiveren ved å dekke potensielle tap hvis du ikke klarer å betale tilbake.



Etableringsgebyrer: Etableringsgebyrer er långiverens gebyrer for å opprette et boliglån. De kan variere fra 0,5 % til 1 % av boliglånsbeløpet. Du kan velge å betale gebyret på forhånd eller legge det til boliglånet, noe som øker de totale kostnadene. Sammenlign både renter og etableringsgebyrer for å få den beste avtalen.





Formel for boliglånsbetaling

Denne formelen hjelper deg med å beregne de månedlige boliglånsbetalingene dine basert kun på boliglånsbeløpet, renten og lånets løpetid. Det inkluderer ikke tilleggskostnader som kommuneskatt, bygningsforsikring eller etableringsgebyrer som kan øke de totale månedlige tilbakebetalingene.



Beregn manuelt de månedlige boliglånsbetalingene dine med denne formelen:





Her er oversikten:



M = Månedlige avdrag:

Dette er det du skal finne ut. For å komme i gang, samle inn boliglånsopplysningene dine. Disse faktorene vil avgjøre hvor mye du må betale tilbake hver måned.



P = Hovedstol:

Dette er den utestående boliglånsbalansen, eller det totale beløpet du fortsatt skylder på boliglånet ditt. Boliglånsbalansen din påvirker direkte dine månedlige avdrag, rentekostnader og egenkapital. Du vil bygge mer eierskap i eiendommen din etter hvert som saldoen reduseres.



r = Månedlig rente:

Boliglånsrenten er en årlig rente som betales månedlig i løpet av året. For å finne den månedlige renten, divider den årlige prosentsatsen med antall måneder i året. Hvis for eksempel den årlige renten din er 5 %, vil dette se slik ut at 0,05/12 = 0,004167.



n = Antall tilbakebetalinger:

Dette er det totale antallet månedlige avdrag du vil betale i løpet av boliglånsperioden. For å finne totalbeløpet, multipliser låneperioden i år med 12. Hvis for eksempel låneperioden din er 25 år, vil dette se ut som 25x12 = 300. Dette betyr at du vil foreta totalt 300 avdrag i løpet av låneperioden.





Vanlige boliglånstyper

Boliglån bestemmes av rentestrukturen, for eksempel faste eller variable boliglån, eller tilbakebetalingsmetode, som tilbakebetaling eller kun avdrag. Vanlige boliglånstyper inkluderer fastrente, rabattlån og tracker-lån.

Typer av boliglånsnedbetalinger

Typer av tilbakebetaling av boliglån viser til de ulike metodene for tilbakebetaling av boliglånet.

Nedbetalingslån: Et nedbetalingslån er en type boliglån der dine månedlige betalinger dekker både lånebeløpet og renten. Denne typen boliglån er ment for kjøpere som ønsker at boliglånet skal være nedbetalt i sin helhet innen utløpet av låneperioden.

Rentefritt boliglån: Rentefritt boliglån krever at du bare betaler renten hver måned, mens boliglånsbeløpet forblir uendret. Du må betale ned et stort engangsbeløp på slutten av boliglånsperioden, vanligvis ved hjelp av sparing, investeringer eller salg av eiendommen.

Typer boliglånsrenter

Slik vil renten bli brukt på boliglånet, noe som påvirker om renten vil forbli den samme eller svinge gjennom løpetiden.

Fastrentelån: I et fastrentelån vil renten forbli den samme i en bestemt periode, vanligvis 2 til 5 år. På grunn av dette forblir de månedlige tilbakebetalingene konsistente og forutsigbare. Når den fastsatte perioden er over, må du velge å refinansiere for å sikre en ny fastlånsavtale. Ellers vil boliglånet gå tilbake til långivers standard variable rente (SVR), som ofte er høyere.

Boliglån med flytende rente: Et boliglån med flytende rente er en type boliglån der renten kan svinge over tid, noe som betyr at månedlige avdrag kan gå opp eller ned. Variable renter svinger basert på en rente fastsatt av långiveren eller en referanserente fra en ekstern kilde, som Bank of England.

1. Standard variabel rente (SVR)

Standard variabel rente (SVR) er en type boliglån med variabel rente som långiveren vil bruke som standard når fastrentelånet ditt utløper. Renten settes av långiveren og resulterer ofte i høyere renter, selv om den kan øke eller reduseres når som helst.

2. Rabattert boliglån

Dette er en type boliglån med variabel rente, basert på en rabattert rente fra långivers SVR over en fast periode, vanligvis 2 til 5 år. Når rabatten utløper, går boliglånet tilbake til SVR.

3. Tracker-lån

Et tracker-lån er en annen type boliglån med variabel rente der renten følger Bank of Englands basisrente pluss en fast prosentsats. Disse varer vanligvis i 2 til 5 år, og rentene øker eller synker basert på markedsforholdene.





Ekstra avgifter og skatter ved kjøp av eiendom

Takstmannshonorar: Før du kjøper eiendom, kan det være lurt å ansette en takstmann for å vurdere boligens tilstand og verdi. Selv om dette er valgfritt, anbefales det for å unngå uventede reparasjonskostnader og sikre at eiendomsverdien er nøyaktig. Prisene kan variere avhengig av hvilken type undersøkelse som utføres.



Advokathonorarer og eiendomsmeglingshonorarer: Advokathonorarer viser til kostnadene som betales til en autorisert eiendomsmeglingsrådgiver for å håndtere det juridiske aspektet ved kjøp av en eiendom. Disse gebyrene dekker vanligvis eiendomssøk, kontraktsutarbeidelse, registrering i tinglysingsregisteret og håndtering av pengeoverføringer.



Bygningsforsikring: Långivere kan kreve at du har bygningsforsikring for å dekke eiendommens struktur mot skader fra brann, flom, stormer eller andre katastrofer. Dette kravet er vanligvis en betingelse for boliglånet, men du kan velge forskjellige deknings- og kostnadsnivåer basert på eiendommen din.



Dokumentavgift på eiendomsskatt: Dokumentavgift på eiendomsskatt (SDLT) er en engangsbetaling som betales når eiendomskjøpet er fullført. Hvor mye skatt du må betale avhenger av boligprisen og boliglånstypen din. Kjøpere har 30 dager til å betale etter at de har kjøpt boligen. Førstegangskjøpere trenger kanskje ikke å betale SDLT på eiendommer opptil en viss verdi.



Kommuneskatt: Kommuneskatt er en lokal skatt basert på verdsettelsesintervallet eiendommen din tilhører. Det bidrar til å finansiere avfallsinnsamling, gatevedlikehold, lokal utdanning og andre samfunnstjenester. Du kan betale denne skatten årlig eller dele den opp i månedlige avdrag, vanligvis over 10 eller 12 måneder.