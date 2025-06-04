Sammenlign valutakursen til mBank PLN med CHF

Valutakursen som tilbys av mBank for å konvertere Polsk zloty (PLN) til Sveitsisk franc (CHF) kan inneholde en margin over den reelle midtre markedskursen. Dette betyr at du kan motta mindre Sveitsisk franc enn forventet. Bruk sammenligningstabellen vår for å se hvordan prisen til mBanker sammenlignet med Xe og andre leverandører.