Xe Security

Frequently asked questions about security
Personopplysningene vi samler inn fra deg kan omfatte navn, e-postadresse, telefonnummer, bosteds- og/eller forretningsadresse og andre kontaktopplysninger («kontaktopplysninger»), tittel, fødselsdato, kjønn, bilder, videoer eller signatur.
Vår personvernerklæring forklarer hvordan og hvorfor vi kan behandle dine personopplysninger
Tilgang til personopplysninger er begrenset etter behov i henhold til prinsippet om minste rettighet. Dette for å sikre at bare de ansatte hos Xe som trenger tilgang for å utføre jobben sin, kan gjøre det. Et eksempel på dette er kundeserviceteamet.
Xe bruker en hybridmodell for nettstedet og mobilapplikasjonene våre. Produksjonsserverne våre driftes i AWS og i datasentre i EU.
Vi bruker avanserte krypteringsteknologier som gir det høyeste sikkerhetsnivået for din sensitive informasjon. Systemene våre bruker AES-256-kryptering i henhold til bransjestandarden for data som er lagret, mens data som er under overføring er kryptert over TLS 1.2 og TLS 1.3.
Våre betalingsbehandlere er nivå 1-tjenesteleverandører. Xe behandler aldri betalingskortdata.
Det er viktig å beskytte dataene dine for å holde personopplysningene dine trygge. Her er noen enkle steg du kan ta:
Bruk sterke passord
Lag unike og sterke passord for kontoene dine, og unngå å bruke det samme passordet for flere tjenester.
Aktiver flerfaktorautentisering (MFA):
Aktiver MFA når det er mulig, som gir et ekstra lag med sikkerhet til kontoene dine.
Vær forsiktig med e-poster
Unngå å klikke på mistenkelige lenker eller laste ned vedlegg fra ukjente avsendere.
Vær oppmerksom på personopplysninger
Vær forsiktig med å dele sensitive data på nett, og gi dem kun til pålitelige kilder.
Ved å følge disse tipsene kan du redusere risikoen for datainnbrudd betydelig og beskytte personvernet ditt på nettet.
Ta kontakt med oss umiddelbart hvis du tror du kan ha blitt offer for svindel.
Ta vare på bevis: Ta vare på relevante dokumenter eller e-poster som bevis for å støtte rapporten din.
Ved å rapportere svindel raskt kan du beskytte deg selv og andre mot potensiell skade og bidra til å stille de skyldige for retten.
Din tillit er vår høyeste prioritet, og vi er forpliktet til å beskytte din personlige og økonomiske informasjon. Hvis du ønsker mer informasjon om sikkerhetsrutinene våre, eller hvis du har noen bekymringer, kan du kontakte sikkerhetsteamet vårt på security@xe.com.