Routing számok validálója
A 9 számjegyű bankszámlaszám beillesztésével megerősítheti annak érvényességét, mielőtt elküldené a fizetést.
Védje fizetését a pontossággal
A helyes átutalási szám használata megvédi a kifizetést a késedelmektől, a díjaktól és a tévesen átirányított pénzösszegektől. Az Egyesült Államokban a bankok különböző útválasztási számokat használhatnak az ACH és a vezetékes átutalásokhoz, és egyes nagy bankok állam-specifikus számokat használnak. Ha rosszul adja meg, az átutalást elutasíthatják, vagy rossz műveletsorba könyvelhetik.
Routing szám formátum
Minden egyesült államokbeli útválasztási szám (ABA/RTN) 9 számjegyű:
Régió / szövetségi körzet (AAAA): Az Ön bankjának szövetségi körzetét és feldolgozási területét jelöli.
ABA intézményazonosító (BBBB): Az adott bankot az adott körzetben azonosítja, mint egy banki azonosító.
Ellenőrző számjegy (C): Egy utolsó "matematikai ellenőrző" számjegy, amely segít a gépelési hibák vagy a hibás bejegyzések kiszűrésében.
Példa a banki azonosító számra
A megfelelő útválasztási szám kiválasztása
A bankok gyakran használnak különböző útválasztási számokat az ACH, az átutalások és a csekkek esetében. Előfordulhat, hogy a csekkekre nyomtatott szám nem egyezik meg az ACH-átutaláshoz vagy a közvetlen terheléshez szükséges számmal. Ha nem biztos benne, kérdezze meg bankját, vagy használja a routing szám keresőnket a megfelelő szám megtalálásához. A rossz szám használata késedelmeket vagy visszaküldéseket okozhat.
Gyakori hibák
A routing számok leggyakrabban egy rosszul beírt számjegy, egy ellenőrző összeg eltérése, egy ACH szám használata, amikor egy átutalási számra van szükség (vagy fordítva), a nagy bankok állam-specifikus eltérései, fúzióval kapcsolatos változások vagy egyszerű formázás, például szóközök és kötőjelek miatt hibásak. Még a kisebb hibák is túlléphetik a napi határidőt, és napokat adhatnak az átutaláshoz. A helyes útválasztási szám használatával megelőzhetők a visszatérítések, késések és a tévesen átirányított pénzösszegek.
Összesen
Nemzetközi pénzküldésre van szüksége?
A hagyományos bankok nemzetközi pénzátutalásai a gyenge árfolyamoknak és az extra díjaknak köszönhetően drágák lehetnek. Az Xe versenyképes díjakkal és alacsony, átlátható díjakkal segít megtakarítani. Küldjön pénzt több mint 190 országba, több mint 130 pénznemben, nézze meg előre a teljes árat, kapjon megbízható becslést a kézbesítésről, és kövesse nyomon az átutalást az elejétől a végéig.
Routing számok vs SWIFT/BIC kódok vs IBAN-ok
A kifizetések esetében a szükséges részletek attól függnek, hogy hová megy a pénz.
Routing számok (csak az Egyesült Államokban)
Az amerikai bankok 9 számjegyű kódja, amely biztonságosan továbbítja a fizetéseket, beleértve a közvetlen befizetéseket, átutalásokat és csekkeket.
SWIFT/BIC kódok (nemzetközi)
Egy 8-11 karakteres kód a nem-USA. bankok, amelyek a nemzetközi fizetéseket biztonságosan a megfelelő helyre irányítják.
IBAN (nemzetközi számlaszám)
Országspecifikus számlaszám, amelyet az Egyesült Államokon kívül használnak a fizetések külföldön történő megfelelő számlára történő átirányítására.
Routingszám-érvényesítő GYIK
A routingszám - más néven ABA routingszám - egy amerikai bankot vagy hitelszövetkezetet azonosít belföldi fizetések esetén. Kilenc számjegy hosszú, és a számlaszámával együtt szükséges az ACH átutalások és számos belföldi átutalás feldolgozásához.
Nem. A routingszám azonosítja a bankot; a számlaszám az Ön adott banknál vezetett számláját azonosítja. Általában mindkettőre szükség van a fizetés beállításához.
Egyes intézmények egy útválasztási számot használnak az ACH átutalásokhoz és egy külön számot a belföldi átutalásokhoz, mivel a fizetéseket különböző hálózatokon dolgozzák fel. Mindig a bankja által a fizetési típushoz megadott számot használja.
A nagy bankok gyakran rendelnek állam- vagy régióspecifikus útválasztási számokat az ACH-tranzakciók hatékony továbbítása érdekében. Ellenőrizze a számot a banki alkalmazásban vagy a bankszámlakivonatban, hogy megfeleljen az államnak és a számlatípusnak.
Nézze meg a bank mobilalkalmazásában a "Számlaadatok" alatt, a bankszámlakivonatán vagy a papírcsekken (a routingszám a MICR sor első kilenc számjegye). Ha a bankja külön ACH- és átutalási számokat ad meg, válassza ki azt, amelyik megfelel a fizetésnek.
Nem. A routing számok az amerikai belföldi fizetésekre vonatkoznak. Nemzetközi átutalásoknál általában SWIFT/BIC és adott esetben IBAN vagy helyi számlaformátumot használ. A Xe támogatja a SWIFT/BIC keresést és a nemzetközi fizetéseket.
A kifizetések visszaküldésre kerülhetnek, késhetnek a napi határidőn túl, vagy félrevezethetők. A helyes útválasztási szám használatával elkerülheti a visszaküldéseket, díjakat és feldolgozási késedelmeket.
Felelősségi nyilatkozat
Az itt feltüntetett routingszámok, banknevek, címek és egyéb adatok csak általános tájékoztatásul szolgálnak. Bár igyekszünk ezt az oldalt pontosan tartani, a Xe nem garantálja, hogy az információk teljesek, naprakészek vagy hibamentesek. A pénzintézetek előzetes értesítés nélkül megváltoztathatják adataikat.
Az Xe nem tesz semmilyen nyilatkozatot a felsorolt bankok vagy közvetítők jogi státuszáról, engedélyezéséről vagy működési integritásáról. A felvétel nem jelent jóváhagyást vagy ellenőrzést.
Az ezen információk alapján történő bármilyen átutalás vagy döntés a saját felelősségére történik. A Xe nem vállal felelősséget az adatokra való hagyatkozásból vagy az itt hivatkozott harmadik felekkel folytatott ügyletekből eredő veszteségekért, késedelmekért vagy károkért.
A tranzakció kezdeményezése előtt mindig erősítsen meg minden adatot közvetlenül az érintett pénzintézettel.
Ez a jogi nyilatkozat csak angol nyelven készült. Az oldal egyes részei más nyelveken is megjelenhetnek, de a jogi nyilatkozat a pontosság és a szándék megőrzése érdekében angol nyelven marad.