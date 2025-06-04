A routing számok leggyakrabban egy rosszul beírt számjegy, egy ellenőrző összeg eltérése, egy ACH szám használata, amikor egy átutalási számra van szükség (vagy fordítva), a nagy bankok állam-specifikus eltérései, fúzióval kapcsolatos változások vagy egyszerű formázás, például szóközök és kötőjelek miatt hibásak. Még a kisebb hibák is túlléphetik a napi határidőt, és napokat adhatnak az átutaláshoz. A helyes útválasztási szám használatával megelőzhetők a visszatérítések, késések és a tévesen átirányított pénzösszegek.