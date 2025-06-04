ABA Routing Number Lookup
Keresse meg és ellenőrizze az amerikai banki útválasztási számokat (ABA) az ACH, az átutalások és a csekkek esetében. Keressen bank szerint, vagy illessze be a 9 számjegyű kódot, hogy ellenőrizze a bankszámlaszám adatait, mielőtt küldene.
Mi az a routing szám?
A routingszám egy 9 jegyű kód, amely egy amerikai bankot vagy hitelszövetkezetet azonosít. Más néven ABA szám vagy útválasztási tranzitszám (RTN), amely az ACH átutalásokat, belföldi átutalásokat és a csekkfeldolgozást a megfelelő intézményhez és helyre irányítja. A késedelmes átutalások elkerülése érdekében mindig a helyes átutalási számot használja.
Routing szám formátum
Minden egyesült államokbeli útválasztási szám (ABA/RTN) 9 számjegyű:
Régió / szövetségi körzet (AAAA): Az Ön bankjának szövetségi körzetét és feldolgozási területét jelöli.
ABA intézményazonosító (BBBB): Az adott bankot az adott körzetben azonosítja, mint egy banki azonosító.
Ellenőrző számjegy (C): Egy utolsó "matematikai ellenőrző" számjegy, amely segít a gépelési hibák vagy a hibás bejegyzések kiszűrésében.
Példa a banki azonosító számra
Hol van a csekk routingszáma?
A csekk bal alsó részén találja meg a routingszámát. Ez az első kilenc számjegy az alsó számsorból, amelyet a számlaszám, majd a csekk száma követ.
Összesen
Nemzetközi pénzküldésre van szüksége?
A hagyományos bankok nemzetközi pénzátutalásai a gyenge árfolyamoknak és az extra díjaknak köszönhetően drágák lehetnek. Az Xe versenyképes díjakkal és alacsony, átlátható díjakkal segít megtakarítani. Küldjön pénzt több mint 190 országba, több mint 130 pénznemben, nézze meg előre a teljes árat, kapjon megbízható becslést a kézbesítésről, és kövesse nyomon az átutalást az elejétől a végéig.
Keresse meg a bankja irányítószámát
Kattintson a bankjára, hogy megnézze a helyes amerikai útválasztási számokat az ACH, az átutalás és a csekkek esetében, valamint a részleteket állam és számlatípus szerint. Nem látod a tiédet? A bővített lista böngészéséhez látogasson el a bankonkénti keresés oldalra.
Hogyan találja meg online a routing számát
Íme egyszerű módszerek, amelyekkel banki hívás nélkül is megtalálhatja:
Ezen az oldalon: ACH-, átutalási és csekkszámok megtekintéséhez használja a routingszám-keresőnket, vagy válassza ki a bank logóját.
Online banki szolgáltatások: Bejelentkezés és megnyitás Számlaadatok. A számlaszáma a számlaszáma mellett jelenik meg.
eKimutatások és csekkképek: Keresse az első kilenc számjegyet a bal alsó sarokban.
Federal Reserve könyvtár: Keresés a Fedwire-jegyzékben.
A megfelelő útválasztási szám kiválasztása
A bankok gyakran használnak különböző útválasztási számokat az ACH, az átutalások és a csekkek esetében. Előfordulhat, hogy a csekkekre nyomtatott szám nem egyezik meg az ACH-átutaláshoz vagy a közvetlen terheléshez szükséges számmal. Ha nem biztos benne, kérdezze meg bankját, vagy használja a routing szám keresőnket a megfelelő szám megtalálásához. A rossz szám használata késedelmeket vagy visszaküldéseket okozhat.
Routing szám vs. számlaszám
Ezek a számok együtt működnek, de különböző feladatokat látnak el. A routingszám egy 9 számjegyű kód, amely azonosítja a bankját, és az ACH-fizetéseket, belföldi átutalásokat és csekkeket irányítja. A számlaszám az Ön egyéni számlájához tartozó 8-12 számjegyű kód. Mindkettőt megtalálja a papírcsekken - a bal alsó sarokban először a routingszámot, majd a számlaszámot.
Mire szolgálnak a routingszámok?
Az útválasztási számokat gyakran használják a következő kifizetések vagy tranzakciók esetében:
Közvetlen befizetés vagy automatikus számlafizetés (ACH) beállítása
fizetés, nyugdíj, adó-visszatérítés vagy juttatás folyósítása
Belföldi átutalás küldése vagy fogadása
Bankszámlájának összekapcsolása bérszámfejtő vagy fizetési alkalmazásokkal
Csekkek befizetése vagy elektronikus csekkek feldolgozása
Nem tudja, melyik számot használja? Használja a routing szám keresőnket.
Routing számok vs SWIFT/BIC kódok vs IBAN-ok
A kifizetések esetében a szükséges részletek attól függnek, hogy hová megy a pénz.
Routing számok (csak az Egyesült Államokban)
Az amerikai bankok 9 számjegyű kódja, amely biztonságosan továbbítja a fizetéseket, beleértve a közvetlen befizetéseket, átutalásokat és csekkeket.
SWIFT/BIC kódok (nemzetközi)
Egy 8-11 karakteres kód a nem-USA. bankok, amelyek a nemzetközi fizetéseket biztonságosan a megfelelő helyre irányítják.
IBAN (nemzetközi számlaszám)
Országspecifikus számlaszám, amelyet az Egyesült Államokon kívül használnak a fizetések külföldön történő megfelelő számlára történő átirányítására.
Routing szám GYIK
A routing szám, más néven ABA szám vagy routing tranzit szám, egy 9 jegyű kód, amely azonosítja az amerikai bankot vagy hitelszövetkezetet az ACH átutalások, belföldi átutalások és csekkfeldolgozás során. Az Ön számlaszámával együttműködve biztosítja, hogy a pénzt a megfelelő bankba és a megfelelő számlára küldjék. Az útválasztási számokat csak amerikai fizetéseknél használják.
Használja az ACH-irányítószámot közvetlen befizetéshez, bérszámfejtéshez és automatikus számlafizetéshez. Belföldi átutalásokhoz használja az átutalási útvonalszámot. Papíralapú csekkek esetén használja a csekkekre nyomtatott routingszámot. Egyes bankok államonként vagy számlatípusonként eltérő számokat tesznek közzé. Ha bizonytalan, ellenőrizze az online banki szolgáltatásban, vagy használja a routingszám-keresőnket a helyes szám kiválasztásához, mielőtt küldené a pénzt.
Jelentkezzen be az online vagy mobilbankolásba, és nyissa meg a Számlaadatok menüpontot, hogy megnézze az adott számla routingszámát. Sok bank a weboldalán állam vagy számlatípus szerint sorolja fel az útválasztási számokat. A bankszámlaszám-keresőnk segítségével banknév alapján is kereshet, vagy ellenőrizheti az e-kivonatokat és a csekkek képeit. Ha kilencnél kevesebb számjegyet lát, előfordulhat, hogy hiányzik egy vezető nulla.
Az érvényes amerikai bankszámlaszám kilenc számjegyből áll, és megfelel az ellenőrző összeg tesztjén. Írja be a 9 jegyű kódot a routing szám keresőbe, hogy ellenőrizze a routing számokat és megerősítse a bank nevét és helyét. Győződjön meg róla, hogy a szám típusa megfelel a fizetési típusnak, például ACH vagy átutalás. Ha a feltüntetett bank nem felel meg az elvárásainak, forduljon bankjához, mielőtt pénzt küldene.
Nem. A routing számok csak amerikai fizetésekre vonatkoznak. Nemzetközi átutalásokhoz általában szükség van a fogadó bank SWIFT- vagy BIC-kódjára, valamint sok országban az IBAN- vagy helyi számlaformátumra. Ha pénzt kell külföldre küldenie, hasonlítsa össze a lehetőségeket, és használja a Xe-t, hogy előre lássa a teljes árat, pontos becslést kapjon a kézbesítésről, és nyomon követhesse az átutalást.
A nagy bankok gyakran államonként, fizetési típusonként vagy egyesülések miatt eltérő routingszámokkal rendelkeznek. Válassza ki a számlájának és a fizetési típusának megfelelő számot. Ha bankja értesíti Önt a változásról, frissítse a közvetlen befizetéseket, a bérszámfejtést és a számlafizetéseket, hogy elkerülje a késedelmeket vagy a visszatérítéseket. Ha kétségei vannak, ellenőrizze az online bankban vagy a routingszám-keresőnk segítségével.
Felelősségi nyilatkozat
Az itt feltüntetett routingszámok, banknevek, címek és egyéb adatok csak általános tájékoztatásul szolgálnak. Bár igyekszünk ezt az oldalt pontosan tartani, a Xe nem garantálja, hogy az információk teljesek, naprakészek vagy hibamentesek. A pénzintézetek előzetes értesítés nélkül megváltoztathatják adataikat.
Az Xe nem tesz semmilyen nyilatkozatot a felsorolt bankok vagy közvetítők jogi státuszáról, engedélyezéséről vagy működési integritásáról. A felvétel nem jelent jóváhagyást vagy ellenőrzést.
Az ezen információk alapján történő bármilyen átutalás vagy döntés a saját felelősségére történik. A Xe nem vállal felelősséget az adatokra való hagyatkozásból vagy az itt hivatkozott harmadik felekkel folytatott ügyletekből eredő veszteségekért, késedelmekért vagy károkért.
A tranzakció kezdeményezése előtt mindig erősítsen meg minden adatot közvetlenül az érintett pénzintézettel.
Ez a jogi nyilatkozat csak angol nyelven készült. Az oldal egyes részei más nyelveken is megjelenhetnek, de a jogi nyilatkozat a pontosság és a szándék megőrzése érdekében angol nyelven marad.