Mi az a routing szám?
A routingszám egy 9 jegyű kód, amely egy amerikai bankot vagy hitelszövetkezetet azonosít. Más néven ABA szám vagy útválasztási tranzitszám (RTN), amely az ACH átutalásokat, belföldi átutalásokat és a csekkfeldolgozást a megfelelő intézményhez és helyre irányítja. A késedelmes átutalások elkerülése érdekében mindig a helyes átutalási számot használja.
Routing szám formátum
Minden egyesült államokbeli útválasztási szám (ABA/RTN) 9 számjegyű:
Régió / szövetségi körzet (AAAA): Az Ön bankjának szövetségi körzetét és feldolgozási területét jelöli.
ABA intézményazonosító (BBBB): Az adott bankot az adott körzetben azonosítja, mint egy banki azonosító.
Ellenőrző számjegy (C): Egy utolsó "matematikai ellenőrző" számjegy, amely segít a gépelési hibák vagy a hibás bejegyzések kiszűrésében.
Példa a banki azonosító számra
Összesen
Nemzetközi pénzküldésre van szüksége?
A hagyományos bankok nemzetközi pénzátutalásai a gyenge árfolyamoknak és az extra díjaknak köszönhetően drágák lehetnek. Az Xe versenyképes díjakkal és alacsony, átlátható díjakkal segít megtakarítani. Küldjön pénzt több mint 190 országba, több mint 130 pénznemben, nézze meg előre a teljes árat, kapjon megbízható becslést a kézbesítésről, és kövesse nyomon az átutalást az elejétől a végéig.
Routing szám vs. számlaszám
Ezek a számok együtt működnek, de különböző feladatokat látnak el. A routingszám egy 9 számjegyű kód, amely azonosítja a bankját, és az ACH-fizetéseket, belföldi átutalásokat és csekkeket irányítja. A számlaszám az Ön egyéni számlájához tartozó 8-12 számjegyű kód. Mindkettőt megtalálja a papírcsekken - a bal alsó sarokban először a routingszámot, majd a számlaszámot.
Routing számok vs SWIFT/BIC kódok vs IBAN-ok
A kifizetések esetében a szükséges részletek attól függnek, hogy hová megy a pénz.
Routing számok (csak az Egyesült Államokban)
Az amerikai bankok 9 számjegyű kódja, amely biztonságosan továbbítja a fizetéseket, beleértve a közvetlen befizetéseket, átutalásokat és csekkeket.
SWIFT/BIC kódok (nemzetközi)
Egy 8-11 karakteres kód a nem-USA. bankok, amelyek a nemzetközi fizetéseket biztonságosan a megfelelő helyre irányítják.
IBAN (nemzetközi számlaszám)
Országspecifikus számlaszám, amelyet az Egyesült Államokon kívül használnak a fizetések külföldön történő megfelelő számlára történő átirányítására.
GYIK
Az útválasztási szám (ABA) egy kilencjegyű kód, amely egy amerikai bankot vagy hitelszövetkezetet azonosít belföldi fizetésekhez, például ACH átutalásokhoz és átutalásokhoz.
Nem mindig. Egyes bankok egy útválasztási számot használnak az ACH és egy másikat a belföldi átutalásokhoz. Használja a bankja által a fizetési típushoz megadott számot.
Nem. A routing számok az amerikai belföldi fizetésekre vonatkoznak. Nemzetközi átutalások esetén használja a SWIFT/BIC-kódot és adott esetben az IBAN- vagy helyi számlaformátumot.
A kifizetések visszaküldhetők vagy késleltethetők, különösen, ha lekésed a napi határidőket. Küldés előtt mindig ellenőrizze az ACH vagy az átutalás helyes számát.
Felelősségi nyilatkozat
Az itt feltüntetett routingszámok, banknevek, címek és egyéb adatok csak általános tájékoztatásul szolgálnak. Bár igyekszünk ezt az oldalt pontosan tartani, a Xe nem garantálja, hogy az információk teljesek, naprakészek vagy hibamentesek. A pénzintézetek előzetes értesítés nélkül megváltoztathatják adataikat.
Az Xe nem tesz semmilyen nyilatkozatot a felsorolt bankok vagy közvetítők jogi státuszáról, engedélyezéséről vagy működési integritásáról. A felvétel nem jelent jóváhagyást vagy ellenőrzést.
Az ezen információk alapján történő bármilyen átutalás vagy döntés a saját felelősségére történik. A Xe nem vállal felelősséget az adatokra való hagyatkozásból vagy az itt hivatkozott harmadik felekkel folytatott ügyletekből eredő veszteségekért, késedelmekért vagy károkért.
A tranzakció kezdeményezése előtt mindig erősítsen meg minden adatot közvetlenül az érintett pénzintézettel.
Ez a jogi nyilatkozat csak angol nyelven készült. Az oldal egyes részei más nyelveken is megjelenhetnek, de a jogi nyilatkozat a pontosság és a szándék megőrzése érdekében angol nyelven marad.