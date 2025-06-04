Ezek a számok együtt működnek, de különböző feladatokat látnak el. A routingszám egy 9 számjegyű kód, amely azonosítja a bankját, és az ACH-fizetéseket, belföldi átutalásokat és csekkeket irányítja. A számlaszám az Ön egyéni számlájához tartozó 8-12 számjegyű kód. Mindkettőt megtalálja a papírcsekken - a bal alsó sarokban először a routingszámot, majd a számlaszámot.