Hasonlítsa össze MONETA CZK to CNY árfolyamot

A nemzetközi átutalások szállítási ideje a MONETA weboldalon a Csehország és a Kína között a fizetési módtól és a tranzakció időzítésétől függően változik. A nemzetközi banki átutalások általában 1-5 munkanapot vesznek igénybe. Olyan tényezők, mint a bankszünnapok és a biztonsági ellenőrzések szintén befolyásolhatják a kézbesítést. A késések elkerülése érdekében ellenőrizze a MONETA Money Bank, a.s honlapon a vágási időket.