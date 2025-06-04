Hasonlítsa össze Luminor Estonia EUR to USD árfolyamot

A nemzetközi átutalások szállítási ideje a Luminor Estonia weboldalon a Eurótagországok és a Egyesült Államok között a fizetési módtól és a tranzakció időzítésétől függően változik. A nemzetközi banki átutalások általában 1-5 munkanapot vesznek igénybe. Olyan tényezők, mint a bankszünnapok és a biztonsági ellenőrzések szintén befolyásolhatják a kézbesítést. A késések elkerülése érdekében ellenőrizze a Luminor Bank AS honlapon a vágási időket.