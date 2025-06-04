Hasonlítsa össze BBVA EUR to GBP árfolyamot

A Banco Bilbao Vizcaya Argentaria, közismert nevén BBVA, egy globális pénzügyi csoport spanyol gyökerekkel, amely híres a digitális átalakulás és az ügyfélélmény terén betöltött vezető szerepéről. A BBVA átfogó banki szolgáltatásokat kínál, beleértve a kiskereskedelmi, vállalati és befektetési banki szolgáltatásokat, valamint eszközkezelést és biztosítást. A bank innovációra, fenntarthatóságra és pénzügyi oktatásra összpontosít, lehetővé téve az ügyfelek számára, hogy hatékonyan kezeljék pénzügyeiket. Erős nemzetközi jelenlétével a BBVA támogatja a határokon átnyúló tranzakciókat, és digitális eszközöket kínál, amelyek javítják az elérhetőséget és a kényelmet az ügyfelek számára világszerte, így megbízható partner a folyamatosan változó pénzügyi tájban.