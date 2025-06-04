Hasonlítsa össze Barclays GBP to EUR árfolyamot
Fontolgatja a Barclays használatát a GBP és a EUR közötti transzferhez ? Hasonlítsa össze a Barclays árfolyamokat és díjakat, hogy felfedezze a lehetséges megtakarításokat a Xe-vel.
|Szolgáltató
|Árfolyam
|Átutalási díj
|Kedvezményezett kapja
1.109400
|£0
€1,109.40Küldés most
Még nincsenek Barclays-árfolyamok ehhez a valutapárhoz, de összehasonlíthatod Barclays ajánlatát Xe élő árfolyamával, hogy megtudd a megtakarítást. Nézz vissza később, folyamatosan bővítjük adatainkat.
A oldalról Barclays Bank
A 17. században alapított Barclays Londonban található, és az Egyesült Királyság kiskereskedelmi és üzleti banki szolgáltatásait nyújtja, valamint globális vállalati és befektetési bankot működtet. Az Egyesült Királyságban számlákat, jelzáloghiteleket, KKV hiteleket, kifizetéseket és vagyonkezelési szolgáltatásokat kínál. Nemzetközi szinten piacokat, tanácsadást és finanszírozást biztosít, összekapcsolva a brit ügyfeleket a globális tőkével és kereskedelmi folyosókkal.
Milyen gyors a Barclays GBP és a EUR közötti átutalás?
A nemzetközi átutalások szállítási ideje a Barclays weboldalon a Egyesült Királyság és a Eurótagországok között a fizetési módtól és a tranzakció időzítésétől függően változik. A nemzetközi banki átutalások általában 1-5 munkanapot vesznek igénybe. Olyan tényezők, mint a bankszünnapok és a biztonsági ellenőrzések szintén befolyásolhatják a kézbesítést. A késések elkerülése érdekében ellenőrizze a Barclays Bank honlapon a vágási időket.
Mik a Barclays átutalási díjak?
Barclays a nemzetközi pénzátutalás költségei a GBP és a EUR között olyan tényezőktől függenek, mint az átutalás összege. A nagyobb átutalások általában alacsonyabb díjakkal és jobb árfolyamokkal járnak. Az összehasonlító táblázatban a Barclays és az Xe díjait hasonlíthatja össze.
Miért érdemes a Xe-vel utalni a hagyományos bankok helyett?
Gyakran ismételt kérdések
A Barclays által a brit font (GBP) euró (EUR) átváltására kínált árfolyam a valós középárfolyamot meghaladó árrést tartalmazhat. Ez azt jelenti, hogy a vártnál kevesebbet kaphat a euró címen. Használja összehasonlító táblázatunkat, hogy megtudja, hogyan viszonyul a Barclaysára a Xe és más szolgáltatók áraihoz.
Barclays az átutalás módjától és céljától függően fix átutalási díjat, százalékos díjat vagy mindkettőt felszámíthat. Ezek a díjak - az árfolyammal együtt - befolyásolják, hogy a címzett mennyit kap. Eszközünk lebontja, így összehasonlíthatja a teljes költséget más lehetőségekkel, például a Xe-vel.
A brit font és a euró közötti átutalások a Barclays segítségével általában 1-5 munkanapot vesznek igénybe. Az időzítés függ a fizetési határidőtől, az ünnepnapoktól, a célországtól és a fogadó bank feldolgozási idejétől. Az Xe a legtöbb átutalás esetében még aznap kézbesítést kínál.
Barclays napi vagy átutalásonkénti korlátozásokkal rendelkezhetnek a nemzetközi átutalásokra vonatkozóan. Előfordulhat, hogy nagyobb összegek esetén egy fiókot is fel kell keresnie. Az Xe támogatja a magasabb online küldési limiteket, így rugalmasságot és kényelmet kínál a nagyobb összegek nemzetközi átutalásakor.
Számos szolgáltató, köztük a Barclays, a piaci feltételek alapján frissítheti átváltási árfolyamát. Az árfolyamokat azonban naponta egyszer lehet meghatározni, vagy ritkábban lehet módosítani, mint a dedikált devizaszolgáltatások esetében. Az Xe élőben frissíti az árfolyamokat, így nagyobb kontrollt biztosít a küldés időpontjának meghatározásához.