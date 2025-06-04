Hasonlítsa össze Banque de Luxembourg EUR to ZAR árfolyamot

Fontolgatja a Banque de Luxembourg használatát a EUR és a ZAR közötti transzferhez ? Hasonlítsa össze a Banque de Luxembourg árfolyamokat és díjakat, hogy felfedezze a lehetséges megtakarításokat a Xe-vel.

1000
eur
EUR - euró
zar
ZAR - dél-afrikai rand

Beszéljen még ma egy pénznemszakértővel. Jobb árfolyamokat kínálunk, mint a versenytársak.

Hívás ütemezése
Xe
Árfolyam
19.430100
Átutalási díj€0
Kedvezményezett kapjaR19,430.10
Küldés most

Még nincsenek Banque de Luxembourg-árfolyamok ehhez a valutapárhoz, de összehasonlíthatod Banque de Luxembourg ajánlatát Xe élő árfolyamával, hogy megtudd a megtakarítást. Nézz vissza később, folyamatosan bővítjük adatainkat.

A oldalról Banque de Luxembourg S.A

A 1920-ban Luxembourg városában alapított Banque de Luxembourg egy magánbank, amely családokat, vállalkozókat és intézményeket szolgál ki. Vagyontervezést, portfóliókezelést, hiteleket és letétkezelést kínál, alapkezelési szakértelemmel és hosszú távú megközelítéssel.

How long does it take to send money with your bank?

Milyen gyors a Banque de Luxembourg EUR és a ZAR közötti átutalás?

A nemzetközi átutalások szállítási ideje a Banque de Luxembourg weboldalon a Eurótagországok és a Dél-Afrika között a fizetési módtól és a tranzakció időzítésétől függően változik. A nemzetközi banki átutalások általában 1-5 munkanapot vesznek igénybe. Olyan tényezők, mint a bankszünnapok és a biztonsági ellenőrzések szintén befolyásolhatják a kézbesítést. A késések elkerülése érdekében ellenőrizze a Banque de Luxembourg S.A honlapon a vágási időket.

What are banks' money transfer fees?

Mik a Banque de Luxembourg átutalási díjak?

Banque de Luxembourg a nemzetközi pénzátutalás költségei a EUR és a ZAR között olyan tényezőktől függenek, mint az átutalás összege. A nagyobb átutalások általában alacsonyabb díjakkal és jobb árfolyamokkal járnak. Az összehasonlító táblázatban a Banque de Luxembourg és az Xe díjait hasonlíthatja össze.

Miért érdemes a Xe-vel utalni a hagyományos bankok helyett?

Better rates

Jobb árak

Folyamatosan banki árakat verő kamatokat kínálunk, így a legtöbbet kapja a pénzéért. Hasonlítson össze minket a bankjával, hogy meglássa a különbséget.

Küldj többet
Lower fees

Alacsonyabb díjak

Kevesebbet kérünk, így Ön többet takaríthat meg. Ráadásul az átutalás megerősítése előtt mindig feltüntetjük az összes díjat , így pontosan tudja, hogy mit fizet.

Kevesebbet költeni
Faster transfers

Gyorsabb transzferek

Az átutalások többsége még aznap megtörténik. Tudjuk, mennyire fontos, hogy a pénze gyorsan és megbízhatóan érkezzen meg.

Gyorsabb küldés
Xe 24/5 expert global transfer support

Xe 24/5 szakértői globális átutalási támogatás

Segítségre van szüksége a nemzetközi pénzátutaláshoz? Azért vagyunk itt, hogy segítsünk - lépjen kapcsolatba velünk még ma személyre szabott támogatásért!

Hívjon minket: +1 (800) 772-7779
Transfer more with Xe's higher online send limits

Többet továbbíthat az Xe magasabb online küldési limitjeivel

A hagyományos bankoknál magasabb online átutalási limiteket kínálunk, így egyetlen átutalással többet küldhet. Mondjon búcsút a nagyobb összegek felosztásának, és élvezze a pénzmozgás egyszerűbb, hatékonyabb módját.

Küldés megkezdése

Az Xe-ben milliók bíznak világszerte

Készen állsz a kezdésre?

Összehasonlította a Banque de Luxembourg és a Xe árfolyamát, és itt az ideje, hogy a legjobb árat kapja nemzetközi pénzátutalásaihoz. Az első átutalás már csak néhány kattintásnyira van - kezdje el most, és vigye tovább a pénzét!

Kezdjen el spórolni az átutalásokon

Gyakran ismételt kérdések

A Banque de Luxembourg által a euró (EUR) dél-afrikai rand (ZAR) átváltására kínált árfolyam a valós középárfolyamot meghaladó árrést tartalmazhat. Ez azt jelenti, hogy a vártnál kevesebbet kaphat a dél-afrikai rand címen. Használja összehasonlító táblázatunkat, hogy megtudja, hogyan viszonyul a Banque de Luxembourgára a Xe és más szolgáltatók áraihoz.

Banque de Luxembourg az átutalás módjától és céljától függően fix átutalási díjat, százalékos díjat vagy mindkettőt felszámíthat. Ezek a díjak - az árfolyammal együtt - befolyásolják, hogy a címzett mennyit kap. Eszközünk lebontja, így összehasonlíthatja a teljes költséget más lehetőségekkel, például a Xe-vel.

A euró és a dél-afrikai rand közötti átutalások a Banque de Luxembourg segítségével általában 1-5 munkanapot vesznek igénybe. Az időzítés függ a fizetési határidőtől, az ünnepnapoktól, a célországtól és a fogadó bank feldolgozási idejétől. Az Xe a legtöbb átutalás esetében még aznap kézbesítést kínál.

Banque de Luxembourg napi vagy átutalásonkénti korlátozásokkal rendelkezhetnek a nemzetközi átutalásokra vonatkozóan. Előfordulhat, hogy nagyobb összegek esetén egy fiókot is fel kell keresnie. Az Xe támogatja a magasabb online küldési limiteket, így rugalmasságot és kényelmet kínál a nagyobb összegek nemzetközi átutalásakor.

Számos szolgáltató, köztük a Banque de Luxembourg, a piaci feltételek alapján frissítheti átváltási árfolyamát. Az árfolyamokat azonban naponta egyszer lehet meghatározni, vagy ritkábban lehet módosítani, mint a dedikált devizaszolgáltatások esetében. Az Xe élőben frissíti az árfolyamokat, így nagyobb kontrollt biztosít a küldés időpontjának meghatározásához.