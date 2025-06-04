Total
Transférez de grosses sommes d'argent avec Xe
Notre engagement va au-delà des tarifs imbattables des banques. Bénéficiez d'une assistance spécialisée, de moyens flexibles pour envoyer et recevoir de l'argent et de vitesses de transfert rapides.
Maximisez vos économies
Xe propose régulièrement des taux de change plus avantageux que ceux des banques afin que vous puissiez garder plus d'argent dans votre poche. Avec des tarifs fixés à l'avance et sans frais surprises, nous surpassons les banques traditionnelles.
Vous nous avez comparés à votre banque ?
L'avantage Xe
Parlez avec nos experts en transfert
Vous êtes prêt à mettre en place votre transfert d'argent important mais vous avez besoin d'aide pour le processus ou vous avez d'autres questions ? Nous sommes là pour vous aider et nous assurer que votre transfert se déroule sans problème.
Envoyez de l'argent en ligne en toute simplicité
Découvrez la commodité des transferts d'argent numériques. En quelques clics, vous pouvez transférer de l'argent vers plus de 190 pays à travers le monde. Rejoignez les milliers de personnes qui nous font confiance quotidiennement pour leurs besoins de transfert d'argent.
Quelle que soit la raison, nous sommes là pour vous
Acheter un bien immobilier à l'étranger
Acheter une maison à l'étranger peut être à la fois excitant et stressant. Il est essentiel de veiller à ce que vos fonds soient transférés de manière sécurisée et économique. Laissez-nous nous en occuper.
Déménager à l'étranger
Vos affaires sont emballées et vous êtes prêt à partir à l'étranger, mais vous ne savez pas comment faire pour transporter votre argent avec vous. Cette tâche peut s'avérer décourageante, mais grâce à notre aide, elle n'a plus lieu d'être.
Investir à l'étranger
Vous souhaitez élargir votre portefeuille avec des investissements internationaux ? Nos taux imbattables vous permettent de tirer le meilleur parti de votre argent, ce qui vous permet d'investir davantage et de faire fructifier votre patrimoine.
Gestion du logement
Que vous cherchiez à transférer les revenus de vos propriétés locatives ou que vous ayez besoin d'effectuer des paiements pour votre prêt hypothécaire international, nous veillerons à ce que vos fonds soient toujours livrés.
Soutenir la famille
Créer une vie meilleure pour vous et votre famille demande du cœur et du dévouement. Avec Xe, vous pouvez être sûr que vos proches recevront l'argent dont ils ont besoin rapidement et de manière fiable.
Transférer un héritage
Transférer un héritage peut être une tâche complexe et fastidieuse. Nous comprenons la nécessité de faire preuve de prudence et de précision, et nous sommes là pour vous accompagner à chaque étape du processus.
Comment transférer de grosses sommes d'argent à l'étranger avec Xe
Créer un compte
Cela ne prend que quelques minutes. Tout ce dont nous avons besoin est votre adresse e-mail et quelques informations supplémentaires.
Devis instantané
Bénéficiez d'un taux de transfert d'argent en direct, meilleur que celui des banques, pour la devise de votre choix.
Envoyer de l'argent
Ajoutez tous les détails nécessaires et configurez le transfert. Une fois les fonds reçus, nous nous occuperons du reste.
Suivez votre transfert
Suivez votre transfert à chaque étape avec notre application Xe. Activez les notifications pour recevoir des mises à jour sur la progression de votre transfert.
Des millions de personnes à travers le monde font confiance à Xe
Xe pour les entreprises
Vous recherchez des solutions commerciales mondiales ?
Que vous ayez besoin d'effectuer des paiements transfrontaliers ou de solutions de gestion des risques de change, nous avons ce qu'il vous faut. Planifiez des virements internationaux et gérez le risque de change dans 130 devises dans plus de 190 pays.
FAQ sur les transferts d'argent importants
Envoyer de grosses sommes d'argent avec Xe est très simple. Suis simplement les 6 étapes ci-dessous.
Étape 1 : Inscris-toi gratuitement
Connectez-vous à ton compte Xe ou inscrivez-vous gratuitement. Cela ne prend que quelques minutes, tu n'as besoin que d'une adresse e-mail.
Étape 2 : Obtenir un devis
Indique-nous la devise que tu souhaites transférer, le montant d'argent que tu souhaites envoyer et la destination.
Étape 3 : Ajouter ton destinataire
Fournis les informations de paiement de ton destinataire (tu auras besoin de détails tels que son nom et son adresse).
Étape 4 : Vérifier ton identité
Pour certains transferts, il se peut que nous ayons besoin de pièces d'identité pour confirmer qu'il s'agit bien de toi et pour protéger ton argent.
Étape 5 : Valider ton devis
Confirmez et approvisionnez ton virement avec un compte bancaire, une carte de crédit ou une carte de débit et c'est terminé !
Étape 6 : Suivi de ton transfert
Vois où se trouve ton argent et quand il arrive à ton destinataire. Bénéficiez de l'assistance par chat en direct, par téléphone et par e-mail.
Chez Xe, nous proposons plusieurs moyens d'envoyer de l'argent. Prélèvement automatique ACH (recommandé pour les transferts importants) : les paiements par prélèvement automatique ou Automated Clearing House (ACH) prélèvent les fonds directement sur votre compte bancaire. Virement bancaire (recommandé pour les transferts importants) : les virements bancaires permettent de transférer de l'argent de votre banque vers la nôtre. Nous recevons généralement l'argent dans les 24 heures. Carte de débit ou de crédit : les paiements par carte prennent généralement moins de 24 heures. Cependant, les paiements par carte entraînent de petits frais supplémentaires.
Le lancement d'un transfert d'argent révèle des durées typiques. Les estimations de délai de livraison peuvent varier en fonction de la devise, de la destination et du mode de paiement. Suivez les transferts à l'aide de l'écran Activité sur l'application Xe ou le site Web et discutez en direct avec notre assistante virtuelle, Lexi, pour obtenir de l'aide. Options de paiement les plus rapides : les transferts commencent une fois que nous avons reçu votre paiement. Les paiements par carte sont les plus rapides, traités presque instantanément. Choisissez le paiement par carte pour les transferts urgents. Les virements bancaires, les prélèvements automatiques et ACH sont un peu plus lents, prenant jusqu'à 2 jours ouvrables pour nous parvenir. Délais de livraison : après réception de votre paiement, nous envoyons votre argent. Prévoyez 1 à 3 jours ouvrables pour que les transferts parviennent aux destinataires, selon la devise et la destination. En cas de problème, discutez avec Lexi pour suivre les transferts.
Pour effectuer un transfert d'argent avec Xe, vous aurez besoin de vos informations bancaires, des informations bancaires de votre destinataire, du montant que vous transférez et de la devise dans laquelle vous souhaitez effectuer le transfert. Une fois que vous avez confirmé les informations et que votre paiement a été reçu, le transfert est lancé.
Pour votre sécurité, nous avons des limites sur le montant que vous pouvez envoyer en un seul transfert en ligne. Limite de transfert en ligne par région : Royaume-Uni et Europe (GBEU) : 350 000 GBP ou l'équivalent dans la devise d'envoi États-Unis (US) : 535 000 USD ou l'équivalent dans la devise d'envoi Canada (CA) : 560 000 CAD ou l'équivalent dans la devise d'envoi Australie et Nouvelle-Zélande (AUNZ) : ou l'équivalent dans la devise d'envoi Le mode de paiement que vous choisissez peut également déterminer le montant que vous pouvez envoyer avec nous. Lisez notre FAQ pour plus d'informations et consultez la liste des modes de paiement à votre disposition. Clients au Canada et aux États-Unis payant par virement bancaire ou télégraphique : Les clients au Canada doivent envoyer 3 000 CAD ou plus pour payer par virement bancaire ou télégraphique Les clients aux États-Unis doivent envoyer 3 000 USD ou plus pour payer par virement bancaire ou télégraphique
Chez Xe, nous utilisons des mesures de sécurité de pointe pour protéger vos fonds et vos informations personnelles. Cela comprend : Cryptage : toutes les données transmises via notre plateforme sont cryptées à l'aide de la technologie SSL (Secure Socket Layer). Conformité réglementaire : nous sommes réglementés par les autorités financières de plusieurs juridictions, ce qui garantit le respect de normes de sécurité strictes. Authentification à deux facteurs : nous proposons une authentification à deux facteurs (2FA) pour ajouter une couche de sécurité supplémentaire à votre compte. Prévention de la fraude : des systèmes de surveillance avancés sont en place pour détecter et prévenir les activités frauduleuses. Méthodes de paiement sécurisées : nous n'utilisons que des méthodes de paiement sécurisées et fiables pour assurer la sécurité de vos fonds pendant le processus de transfert.
Si vous envoyez plus de 50 000 USD par an (ou l'équivalent en monnaie locale), vous êtes éligible à ce service. Voici quelques exemples de ce avec quoi l'équipe peut vous aider : • Assistance pour la mise en place de transferts importants • Configuration d'un ordre à terme pour verrouiller le taux d'envoi actuel pendant 24 mois maximum • Création d'ordres au marché pour vous permettre d'envoyer de l'argent lorsqu'un taux cible est atteint • Création d'un paiement régulier pour effectuer des transferts réguliers et automatisés avec des taux fixes, tout comme vos prélèvements automatiques habituels Si vous souhaitez parler à un membre de notre équipe, vous pouvez nous appeler en utilisant les coordonnées ci-dessous : Royaume-Uni (GB) : +441753441800 (8h-18h GMT) Europe (UE) : +441753441800 (8h-18h GMT) Nouvelle-Zélande (NZ) : +6499054625 (9h-19h NZT) Australie (AU) : +61280745279 (9h-19h NZT) États-Unis (US) : +17372557830 (7h-17h PT) Canada (CA) : +16474753660 (7h00-17h00 PT)