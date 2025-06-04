10000 $
Voici comment vous payerez votre transfert.
Taux
0
Frais d'envoi
0,00 $US
Livraison...

Total

0,00 $US

Transférez de grosses sommes d'argent avec Xe

Notre engagement va au-delà des tarifs imbattables des banques. Bénéficiez d'une assistance spécialisée, de moyens flexibles pour envoyer et recevoir de l'argent et de vitesses de transfert rapides.

Maximisez vos économies

Xe propose régulièrement des taux de change plus avantageux que ceux des banques afin que vous puissiez garder plus d'argent dans votre poche. Avec des tarifs fixés à l'avance et sans frais surprises, nous surpassons les banques traditionnelles.

Vous nous avez comparés à votre banque ?

Comparer les taux Commencer à envoyer

L'avantage Xe

Transferts rapides

90% des transferts arrivent en quelques minutes.

Des frais transparents

Pas de frais cachés.

Transactions sécurisées

Protection des données et sécurité au plus haut niveau.

Transferts traçables

Recevez des notifications à chaque étape franchie par vos fonds.

Parlez avec nos experts en transfert

Vous êtes prêt à mettre en place votre transfert d'argent important mais vous avez besoin d'aide pour le processus ou vous avez d'autres questions ? Nous sommes là pour vous aider et nous assurer que votre transfert se déroule sans problème.

Call us: +1 (800) 772-7779
Envoyez de l'argent en ligne en toute simplicité

Découvrez la commodité des transferts d'argent numériques. En quelques clics, vous pouvez transférer de l'argent vers plus de 190 pays à travers le monde. Rejoignez les milliers de personnes qui nous font confiance quotidiennement pour leurs besoins de transfert d'argent.

Quelle que soit la raison, nous sommes là pour vous

Acheter un bien immobilier à l'étranger

Acheter une maison à l'étranger peut être à la fois excitant et stressant. Il est essentiel de veiller à ce que vos fonds soient transférés de manière sécurisée et économique. Laissez-nous nous en occuper.

Déménager à l'étranger

Vos affaires sont emballées et vous êtes prêt à partir à l'étranger, mais vous ne savez pas comment faire pour transporter votre argent avec vous. Cette tâche peut s'avérer décourageante, mais grâce à notre aide, elle n'a plus lieu d'être.

Investir à l'étranger

Vous souhaitez élargir votre portefeuille avec des investissements internationaux ? Nos taux imbattables vous permettent de tirer le meilleur parti de votre argent, ce qui vous permet d'investir davantage et de faire fructifier votre patrimoine.

Gestion du logement

Que vous cherchiez à transférer les revenus de vos propriétés locatives ou que vous ayez besoin d'effectuer des paiements pour votre prêt hypothécaire international, nous veillerons à ce que vos fonds soient toujours livrés.

Soutenir la famille

Créer une vie meilleure pour vous et votre famille demande du cœur et du dévouement. Avec Xe, vous pouvez être sûr que vos proches recevront l'argent dont ils ont besoin rapidement et de manière fiable.

Transférer un héritage

Transférer un héritage peut être une tâche complexe et fastidieuse. Nous comprenons la nécessité de faire preuve de prudence et de précision, et nous sommes là pour vous accompagner à chaque étape du processus.

Comment transférer de grosses sommes d'argent à l'étranger avec Xe

Créer un compte

Cela ne prend que quelques minutes. Tout ce dont nous avons besoin est votre adresse e-mail et quelques informations supplémentaires.

Devis instantané

Bénéficiez d'un taux de transfert d'argent en direct, meilleur que celui des banques, pour la devise de votre choix.

Envoyer de l'argent

Ajoutez tous les détails nécessaires et configurez le transfert. Une fois les fonds reçus, nous nous occuperons du reste.

Suivez votre transfert

Suivez votre transfert à chaque étape avec notre application Xe. Activez les notifications pour recevoir des mises à jour sur la progression de votre transfert.

Des millions de personnes à travers le monde font confiance à Xe

Xe pour les entreprises

Vous recherchez des solutions commerciales mondiales ?

Que vous ayez besoin d'effectuer des paiements transfrontaliers ou de solutions de gestion des risques de change, nous avons ce qu'il vous faut. Planifiez des virements internationaux et gérez le risque de change dans 130 devises dans plus de 190 pays.

Découvrez des solutions d'affaires

FAQ sur les transferts d'argent importants

