Money transfer fees explained

Comprendre vos frais de transfert d'argent

Sachez exactement ce que vous payez lorsque vous envoyez de l'argent. Avec Xe, nos frais sont toujours transparents. Vous verrez donc le coût exact avant de confirmer votre transfert. Pas de surprises, juste de la clarté.

No surprises with upfront rates and fees

Engagé pour une transparence totale

Taux de change affiché à l'avance
Le taux de change que vous voyez lorsque vous confirmez votre transfert est le taux que vous obtenez.

Frais potentiels affichés clairement
Tous les frais sont indiqués à l’avance avant de confirmer votre transfert.

Facteurs qui influencent les frais de transfert d'argent

Transfer method

Méthode de transfert

Votre méthode de transfert détermine les frais. Les cartes de débit et de crédit offrent une livraison rapide, mais avec des frais plus élevés. Si vous recherchez une option moins coûteuse, le prélèvement automatique ou le virement bancaire peuvent être la solution, même s'ils prennent un peu plus de temps.

Transfer speed

Vitesse de transfert

Les virements rapides, comme ceux effectués par carte de débit ou de crédit, sont assortis de frais plus élevés pour un traitement plus rapide. Les virements bancaires ou télégraphiques ont tendance à avoir des frais moins élevés, mais prennent plus de temps à être effectués.

Transfer amount Simple

Montant du transfert

Le montant que vous envoyez peut avoir une incidence sur les frais. Les transferts plus importants peuvent donner droit à des frais d'envoi réduits ou nuls, ce qui les rend plus rentables. Les transferts plus petits peuvent entraîner des frais fixes. Il est donc important de tenir compte de la taille du transfert lors de la planification des coûts.

Destination country Simple

Pays de destination

Les frais varient en fonction du pays de destination. Certains pays peuvent appliquer des frais plus élevés en raison des réglementations locales, des systèmes bancaires ou des facteurs de change, ce qui affecte le coût global du transfert.

Potential third-party fees

Frais potentiels de tiers

Dans certains cas, les banques ou les intermédiaires destinataires peuvent facturer des frais supplémentaires. Il est important de vérifier auprès du destinataire pour comprendre les frais que sa banque peut imposer sur le transfert. Le destinataire peut recevoir moins en raison des frais facturés par la banque du destinataire et des taxes étrangères. Malheureusement, Xe n'a aucun contrôle sur les frais de l'institution destinataire.

Watch for hidden fees

Attention aux frais cachés

Certains fournisseurs affirment qu'ils n'ont « aucun frais », mais ils les incluent souvent dans leurs taux de change, ce qui entraîne une conversion moins bonne. Comparez toujours les frais et les taux de change pour vous assurer d'obtenir la meilleure offre. Xe est transparent, affichant à l'avance le taux et les éventuels frais, afin que vous sachiez exactement ce que vous payez.

Réduire les coûts de transfert

Choisissez la bonne méthode

Pour réduire les frais de transfert, réfléchissez bien au mode de paiement qui correspond le mieux à vos besoins. Trouver le bon équilibre entre rapidité et coût permet de minimiser les dépenses sans compromettre le délai de transfert.

Comprendre les structures tarifaires

Familiarisez-vous avec les frais appliqués par votre banque et comparez les transferts entre les différents prestataires. Savoir quand et pourquoi des frais s'appliquent peut vous aider à prendre de meilleures décisions et à économiser de l'argent sur vos transferts.

Planifiez votre transfert

En programmant votre transfert lorsque les taux de change sont favorables, vous pouvez réduire considérablement les coûts. Les taux de change peuvent fluctuer, il est donc judicieux de surveiller les tendances et d'envoyer de l'argent lorsque les taux sont les plus avantageux.

En tant que membre de la famille Euronet Worldwide, nos clients nous ont fait confiance l'année dernière pour traiter en toute sécurité plus de 115 milliards de dollars de transferts d'argent internationaux. Grâce à des tarifs transparents et à une plateforme simple, nous facilitons l'envoi d'argent à l'étranger.

