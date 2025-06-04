- Home
- Plateforme Xe | API de paiements intégrées et données de devises
Simplifiez les paiements sur votre plateforme
Libérez la puissance de Xe dans votre plateforme pour simplifier la manière dont votre entreprise effectue des paiements grâce à notre API de paiements flexible, nos solutions ERP intégrées et nos outils de données monétaires de renommée mondiale.
Confiance des entreprises du monde entier
Paiements mondiaux simplifiés
Assurez des paiements transfrontaliers sans faille dans le parcours client. Avec notre API moderne et flexible, vous pouvez intégrer les paiements mondiaux de Xe directement sur n’importe quelle plateforme sur laquelle votre équipe financière compte, vous permettant de payer fournisseurs et employés d’un simple clic.
Processus de paiement fluide
Xe permet un flux de paiement fluide et sécurisé sur votre propre plateforme. Plus d’exportations de fichiers ni de connexion à des portails externes. Et parce qu’il est conçu pour le business, il est doté de fonctionnalités intelligentes comme des validations intégrées et des vérifications de conformité qui détectent les erreurs avant qu’elles ne vous coûtent cher.
Données et rapports améliorés
Automatisez les rapports, améliorez la précision et supprimez le travail manuel de vos systèmes financiers grâce aux flux de paiements mondiaux et de données en monnaie en temps réel de Xe intégrés à votre plateforme.
Why businesses choose Xe
Plus de portails encombrants
Remplacez les portails obsolètes et encombrants par une interface propre et intuitive, avec tout ce dont vous avez besoin au même endroit.
Confiance dans chaque transaction
Vos fonds sont protégés grâce à des protections réglementées, des partenaires financiers de premier plan et une sécurité de niveau entreprise, vous permettant ainsi de transférer de l’argent en toute confiance.
Soutenu par la résistance et la stabilité
Xe fait partie d’Euronet, une entreprise de qualité investissement cotée au NASDAQ, construite avec une sécurité, une conformité et une gouvernance d’entreprise de qualité bancaire.
Support en configuration et au-delà
Xe vous donne accès à un support technique dédié et à des experts en paiements, afin que vous puissiez vous installer rapidement et résoudre tout problème facilement, à tout moment.
Solutions conçues pour les entreprises mondiales
Plateformes comptables
Xe s’intègre parfaitement aux systèmes comptables et ERP de premier plan comme Microsoft Dynamics 365 et Sage Intacct, offrant aux utilisateurs un accès intégré aux paiements mondiaux depuis les outils déjà utilisés. Et grâce à notre API flexible, toute plateforme de comptes fournisseurs peut offrir la même expérience simplifiée. Pas d’exportations de fichiers, pas de portails, juste des paiements rapides, fluides et sécurisés.
Ressources
Voyez comment des entreprises comme la vôtre utilisent Xe pour simplifier les paiements mondiaux.
Parlons
Que vous souhaitiez intégrer les paiements dans votre plateforme, améliorer vos données et rapports de change, ou simplement trouver des moyens de simplifier votre processus de paiement, nous sommes là pour vous aider. Contactez notre équipe pour entamer la conversation.