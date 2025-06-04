Le moyen le plus rapide d'envoyer de l'argent à l'étranger est d'utiliser une carte de débit ou de crédit. Les cartes de débit offrent une option plus économique avec des frais moins élevés que les cartes de crédit, mais les deux sont tout aussi rapides. Dès que votre paiement est traité, votre transfert est en route, ce qui garantit que votre argent arrive à destination rapidement.