La vitesse quand elle est nécessaire
Lorsque le temps presse, vous avez besoin que votre argent soit transféré rapidement. Grâce à des options de transfert quasi instantanées adaptées à votre mode de paiement, vous pouvez être sûr que vos fonds arriveront toujours rapidement et en toute sécurité, au moment où vous en avez le plus besoin. Pas de retard. Pas de soucis.
Quand mon argent arrivera-t-il ?
Une fois votre transfert configuré, vous obtiendrez une estimation précise du temps qu'il faudra, en fonction de la devise, de la destination et de votre mode de paiement. 90 % des transferts arrivent en quelques minutes, vous pouvez donc vous attendre à ce que votre argent atteigne sa destination plus rapidement que vous ne le pensez.
Vous en avez besoin rapidement ?
Le moyen le plus rapide d'envoyer de l'argent à l'étranger est d'utiliser une carte de débit ou de crédit. Les cartes de débit offrent une option plus économique avec des frais moins élevés que les cartes de crédit, mais les deux sont tout aussi rapides. Dès que votre paiement est traité, votre transfert est en route, ce qui garantit que votre argent arrive à destination rapidement.
Choisir l'option de paiement qui vous convient
Carte de débit
Le moyen le plus rapide d'envoyer de l'argent est d'utiliser une carte de débit. Bien que des frais minimes soient appliqués, c'est un petit prix à payer pour la rapidité et la commodité.
L'argent arrive généralement dans les 24 heures.
Carte de crédit
Les paiements par carte de crédit sont l'un des moyens les plus rapides d'envoyer de l'argent. Bien que des frais minimes s'appliquent, votre transfert sera effectué en un rien de temps.
L'argent arrive généralement dans les 24 heures.
Virement bancaire
Les virements électroniques permettent de transférer de l'argent de votre banque vers la nôtre. Nous recevons généralement l'argent dans les 24 heures.
L'argent arrive généralement dans les 24 heures.
Prélèvement automatique
Les paiements par prélèvement automatique prélèvent des fonds directement sur votre compte bancaire, offrant ainsi un moyen simple et pratique de gérer les paiements réguliers.
L'argent arrive généralement dans les 3 jours ouvrables.
Comment transférer rapidement de l'argent à l'étranger avec Xe
Créer un compte
Cela ne prend que quelques minutes. Tout ce dont nous avons besoin est votre adresse e-mail et quelques informations supplémentaires.
Devis instantané
Bénéficiez d'un taux de transfert d'argent en direct, meilleur que celui des banques, pour la devise de votre choix.
Envoyer de l'argent
Ajoutez tous les détails nécessaires et configurez le transfert. Une fois les fonds reçus, nous nous occuperons du reste.
Suivez votre transfert
Suivez votre transfert à chaque étape. Activez les notifications pour recevoir des mises à jour sur la progression de votre transfert.
Transferts sûrs et rapides
Chez Xe, nous accordons la priorité à la rapidité et à la sécurité de chaque transfert. Bien que nous nous efforcions de traiter vos transferts rapidement, nous prenons toutes les mesures nécessaires pour protéger votre argent et vos informations personnelles. Grâce à un cryptage avancé et à la conformité réglementaire, vos transferts sont protégés à chaque étape.
Suivez votre transfert
Restez informé tout au long de votre processus de transfert avec Xe. Recevez des mises à jour en temps réel au fur et à mesure de la progression de vos fonds et suivez facilement leur statut du début à la fin. Ayez l'esprit tranquille en sachant exactement où se trouve votre argent à chaque étape.
Pourquoi mon transfert prend plus de temps que prévu ?
Nous avons besoin de plus d'informations
Nous examinons tous les transferts pour des raisons de sécurité. Si nous avons besoin de plus d'informations, nous vous enverrons un e-mail et le statut de votre transfert sera mis à jour sur « Action requise ».
La banque a besoin de plus d'informations
La banque du destinataire peut avoir besoin d'examiner le virement. Si elle demande des informations, nous vous enverrons un e-mail et les transmettrons à la banque une fois que vous les aurez fournies.
La banque du destinataire est en cours de traiter le virement
Si la banque du destinataire traite le virement, cela peut prendre jusqu'à 4 jours. Attention, le nom de l'expéditeur n'apparaîtra pas, mais celui de Xe ou de notre partenaire le sera.
Vous avez choisi un moyen de paiement plus lent
Les virements bancaires et les prélèvements automatiques prennent jusqu'à 3 jours pour être traités. Pour des transferts plus rapides, payez par carte de débit ou de crédit pour un traitement plus rapide.
Week-ends ou jours fériés
Les transferts peuvent être retardés par les week-ends, les jours fériés ou les heures d'ouverture locales. Tenez compte de ces facteurs lorsque vous envoyez de l'argent pour éviter les retards.
Rejet bancaire
Un virement peut être retardé si la banque du destinataire le rejette en raison de données incorrectes ou de problèmes liés au compte. Nous vous informerons si cela se produit.
Envoyez en toute confiance
En tant que membre de la famille Euronet Worldwide, nos clients nous ont fait confiance l'année dernière pour traiter en toute sécurité plus de 115 milliards de dollars de transferts d'argent internationaux. Grâce à des tarifs transparents et à une plateforme simple, nous facilitons l'envoi d'argent à l'étranger.
FAQ sur les délais de transfert
Le temps nécessaire pour effectuer un transfert dépend de plusieurs facteurs, tels que la devise, le pays de destination et le mode de paiement utilisé. En général, la plupart des transferts sont effectués dans un délai de 1 à 3 jours ouvrables.
Le moyen le plus rapide d'envoyer de l'argent à l'étranger est d'utiliser une carte de débit ou de crédit. Ces méthodes démarrent le transfert immédiatement après le traitement du paiement et l'argent arrive généralement dans les 24 heures. Bien que les cartes de débit aient des frais moins élevés que les cartes de crédit, les deux options s'accompagnent de frais minimes.
Plusieurs facteurs peuvent entraîner des retards, notamment les week-ends ou les jours fériés, des informations incorrectes ou incomplètes sur le destinataire ou des exigences de vérification supplémentaires. Le choix du mode de paiement peut également entraîner des retards, car les virements bancaires et les paiements par prélèvement automatique (ACH) prennent généralement plus de temps à traiter que les paiements par carte.
Oui, vous pouvez suivre votre transfert à chaque étape via l'application Xe ou le site Web. Vous pouvez également activer les notifications pour recevoir des mises à jour sur la progression de votre transfert, afin de toujours savoir où se trouve votre argent et quand il arrivera.