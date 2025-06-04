La vitesse quand elle est nécessaire

Lorsque le temps presse, vous avez besoin que votre argent soit transféré rapidement. Grâce à des options de transfert quasi instantanées adaptées à votre mode de paiement, vous pouvez être sûr que vos fonds arriveront toujours rapidement et en toute sécurité, au moment où vous en avez le plus besoin. Pas de retard. Pas de soucis.

Prêt à effectuer un transfert ?
When will my money arrive with Xe

Quand mon argent arrivera-t-il ?

Une fois votre transfert configuré, vous obtiendrez une estimation précise du temps qu'il faudra, en fonction de la devise, de la destination et de votre mode de paiement. 90 % des transferts arrivent en quelques minutes, vous pouvez donc vous attendre à ce que votre argent atteigne sa destination plus rapidement que vous ne le pensez.

Commencer à envoyer
Need it there fast?

Vous en avez besoin rapidement ?

Le moyen le plus rapide d'envoyer de l'argent à l'étranger est d'utiliser une carte de débit ou de crédit. Les cartes de débit offrent une option plus économique avec des frais moins élevés que les cartes de crédit, mais les deux sont tout aussi rapides. Dès que votre paiement est traité, votre transfert est en route, ce qui garantit que votre argent arrive à destination rapidement.

Bénéficiez de transferts rapides

Choisir l'option de paiement qui vous convient

Debit or Credit Card

Carte de débit

Le moyen le plus rapide d'envoyer de l'argent est d'utiliser une carte de débit. Bien que des frais minimes soient appliqués, c'est un petit prix à payer pour la rapidité et la commodité.

L'argent arrive généralement dans les 24 heures.

En savoir plus
Debit or Credit Card

Carte de crédit

Les paiements par carte de crédit sont l'un des moyens les plus rapides d'envoyer de l'argent. Bien que des frais minimes s'appliquent, votre transfert sera effectué en un rien de temps.

L'argent arrive généralement dans les 24 heures.

En savoir plus
Wire Transfer

Virement bancaire

Les virements électroniques permettent de transférer de l'argent de votre banque vers la nôtre. Nous recevons généralement l'argent dans les 24 heures.

L'argent arrive généralement dans les 24 heures.

En savoir plus
Direct Debit

Prélèvement automatique

Les paiements par prélèvement automatique prélèvent des fonds directement sur votre compte bancaire, offrant ainsi un moyen simple et pratique de gérer les paiements réguliers.

L'argent arrive généralement dans les 3 jours ouvrables.

En savoir plus

Comment transférer rapidement de l'argent à l'étranger avec Xe

Créer un compte

Cela ne prend que quelques minutes. Tout ce dont nous avons besoin est votre adresse e-mail et quelques informations supplémentaires.

Devis instantané

Bénéficiez d'un taux de transfert d'argent en direct, meilleur que celui des banques, pour la devise de votre choix.

Envoyer de l'argent

Ajoutez tous les détails nécessaires et configurez le transfert. Une fois les fonds reçus, nous nous occuperons du reste.

Suivez votre transfert

Suivez votre transfert à chaque étape. Activez les notifications pour recevoir des mises à jour sur la progression de votre transfert.

Safe, fast transfers

Transferts sûrs et rapides

Chez Xe, nous accordons la priorité à la rapidité et à la sécurité de chaque transfert. Bien que nous nous efforcions de traiter vos transferts rapidement, nous prenons toutes les mesures nécessaires pour protéger votre argent et vos informations personnelles. Grâce à un cryptage avancé et à la conformité réglementaire, vos transferts sont protégés à chaque étape.

Commencez votre transfert
Track your transfer

Suivez votre transfert

Restez informé tout au long de votre processus de transfert avec Xe. Recevez des mises à jour en temps réel au fur et à mesure de la progression de vos fonds et suivez facilement leur statut du début à la fin. Ayez l'esprit tranquille en sachant exactement où se trouve votre argent à chaque étape.

Commencer à envoyer

Pourquoi mon transfert prend plus de temps que prévu ?

Nous avons besoin de plus d'informations

Nous examinons tous les transferts pour des raisons de sécurité. Si nous avons besoin de plus d'informations, nous vous enverrons un e-mail et le statut de votre transfert sera mis à jour sur « Action requise ».

La banque a besoin de plus d'informations

La banque du destinataire peut avoir besoin d'examiner le virement. Si elle demande des informations, nous vous enverrons un e-mail et les transmettrons à la banque une fois que vous les aurez fournies.

La banque du destinataire est en cours de traiter le virement

Si la banque du destinataire traite le virement, cela peut prendre jusqu'à 4 jours. Attention, le nom de l'expéditeur n'apparaîtra pas, mais celui de Xe ou de notre partenaire le sera.

Vous avez choisi un moyen de paiement plus lent

Les virements bancaires et les prélèvements automatiques prennent jusqu'à 3 jours pour être traités. Pour des transferts plus rapides, payez par carte de débit ou de crédit pour un traitement plus rapide.

Week-ends ou jours fériés

Les transferts peuvent être retardés par les week-ends, les jours fériés ou les heures d'ouverture locales. Tenez compte de ces facteurs lorsque vous envoyez de l'argent pour éviter les retards.

Rejet bancaire

Un virement peut être retardé si la banque du destinataire le rejette en raison de données incorrectes ou de problèmes liés au compte. Nous vous informerons si cela se produit.

Envoyez en toute confiance

En tant que membre de la famille Euronet Worldwide, nos clients nous ont fait confiance l'année dernière pour traiter en toute sécurité plus de 115 milliards de dollars de transferts d'argent internationaux. Grâce à des tarifs transparents et à une plateforme simple, nous facilitons l'envoi d'argent à l'étranger.

Commencer

FAQ sur les délais de transfert

Combien de temps prennent les transferts d'argent ?
Quel est le moyen le plus rapide d’envoyer de l’argent ?
Quelles sont les causes des retards dans les transferts ?
Puis-je suivre mon transfert ?