Les alertes de taux Xe utilisent le taux du marché moyen

Les taux du marché moyens sont dérivés du point médian entre l'offre et la demande pour une devise donnée : ils peuvent donc changer à tout moment.

Vous devez réaliser un ordre au marché et souhaitez profiter du meilleur taux ? Xe peut vous aider ! Inscrivez-vous ou connectez-vous pour en savoir plus sur nos outils de transfert d'argent et placer un ordre au marché.