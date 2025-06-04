Une sécurité sur laquelle vous pouvez compter
Nous savons à quel point la sécurité de vos informations et de votre argent est cruciale. C'est pourquoi nous utilisons une technologie de pointe et des mesures strictes pour garantir que vos transferts sont toujours protégés et sécurisés.
Votre sécurité est notre priorité absolue
Chez Xe, votre sécurité est au cœur de tout ce que nous faisons. Grâce à une technologie de pointe et à des mesures de sécurité strictes, nous mettons tout en œuvre pour protéger votre argent et vos informations personnelles, garantissant une expérience sûre et sans souci à chaque fois que vous utilisez nos services.
Xe et Euronet dans le monde
En tant que membre de la famille Euronet Worldwide (NASDAQ : EEFT), Xe fait partie du troisième plus grand réseau de transfert d'argent au monde. Nous sommes réglementés à l'échelle mondiale et adhérons aux protocoles de sécurité les plus stricts, garantissant que chaque transaction est sécurisée et fiable. Nous sommes là pour rester, déterminés à fournir une protection de premier ordre pour votre argent, à chaque fois.
Protéger ce qui compte
Infrastructure sécurisée
Nous utilisons des systèmes fiables pour des transferts sécurisés et rapides. Une technologie de pointe et une surveillance 24h/24 et 7j/7 garantissent la sécurité de vos transactions, afin que vous puissiez envoyer de l'argent en toute confiance.
Authentification et contrôle d'accès
Nous utilisons l'authentification multifacteur (MFA) avec vérification biométrique pour les connexions. L'activité du compte est surveillée en temps réel pour détecter et bloquer instantanément tout accès non autorisé.
Confidentialité des données
Nous considérons la confidentialité comme un droit fondamental. Vos données ne sont jamais vendues ni utilisées à mauvais escient. Nous respectons les réglementations mondiales telles que le RGPD et le CCPA, garantissant ainsi qu'elles sont traitées en toute sécurité et entièrement protégées à tout moment.
Surveillance et détection des menaces
Notre équipe surveille les systèmes 24h/24 et 7j/7 à l'aide d'une détection des menaces basée sur l'IA. Nous effectuons régulièrement des analyses de vulnérabilité et des tests de pénétration annuels par des tiers pour détecter et traiter de manière proactive les risques de sécurité.
Protection de vos données
Votre compte Xe est protégé comme un coffre-fort de haute sécurité, avec une authentification à deux facteurs (2FA) et une vérification biométrique. Ces niveaux de protection garantissent que vous seul pouvez accéder à votre compte, protégeant ainsi votre argent et vos informations personnelles de tout accès non autorisé.
Équipe dédiée à la réponse aux incidents
Protection et assistance 24 h/24 et 7 j/7 Dans le cas peu probable où quelque chose se passerait mal, notre équipe d'experts intervient instantanément pour sécuriser votre compte et stopper toute menace. Nous mettons continuellement à jour nos protocoles de sécurité pour garder une longueur d'avance et garantir que vous soyez toujours protégé.
Vous vous inquiétez de votre compte ou de vos transactions ? Notre équipe d'assistance dédiée est disponible 24h/24 et 7j/7, prête à vous aider dès que vous en avez besoin.
Formé pour protéger vos données
Pour protéger vos informations, nous examinons soigneusement chaque employé à l'aide de vérifications d'antécédents auprès de tiers avant de lui accorder l'accès à des données sensibles. Notre équipe suit également régulièrement des formations en cybersécurité, garantissant ainsi qu'elle est toujours au courant des dernières meilleures pratiques pour assurer la sécurité de vos données.
Comment transférer de l'argent à l'étranger en toute sécurité avec Xe
Créer un compte
Cela ne prend que quelques minutes. Tout ce dont nous avons besoin est votre adresse e-mail et quelques informations supplémentaires.
Devis instantané
Bénéficiez d'un taux de transfert d'argent en direct, meilleur que celui des banques, pour la devise de votre choix.
Envoyer de l'argent
Ajoutez tous les détails nécessaires et configurez le transfert. Une fois les fonds reçus, nous nous occuperons du reste.
Suivez votre transfert
Suis ton transfert à chaque étape grâce à notre application Xe. Active les notifications pour recevoir des mises à jour sur la progression de ton transfert.
Engagé pour la sécurité
Nous maintenons un ensemble solide de politiques de sécurité et de normes techniques qui s'alignent sur les meilleures pratiques du secteur. Celles-ci sont révisées chaque année pour garantir que nous sommes toujours à jour. Certaines des politiques clés incluent :
Politique de sécurité de l'information
Politique de réponse aux incidents de sécurité
Politique d'accès à distance
Politique de classification des données
Politique de gestion des vulnérabilités
Politique de cryptage des données
Politique d'accès logique
Sécurisé par conception
Les systèmes et services de Xe sont conçus avec une défense en profondeur, ce qui signifie que les mesures de sécurité sont intégrées dès le début. Cette approche en couches permet d'atténuer les cybermenaces et garantit la résilience en évitant les points de défaillance uniques, de sorte que vos données sont toujours protégées.
Centres de données
Nos centres de données sont protégés par des mesures de sécurité physiques et logiques, notamment des pare-feu, des systèmes de détection d'intrusion et une surveillance 24h/24 et 7j/7 par des outils humains et basés sur l'IA. Nous utilisons plusieurs zones de disponibilité pour assurer la redondance et la tolérance aux pannes.
Sécurité du réseau
Nous utilisons des mesures de sécurité réseau avancées, notamment une protection contre les attaques DDoS, les logiciels malveillants et les accès non autorisés. Nos systèmes utilisent le chiffrement, la détection des menaces en temps réel et des réponses automatisées pour garantir l'intégrité des données et atténuer les cyber-risques.
Conformité réglementaire
Envoyez en toute confiance
En tant que membre de la famille Euronet Worldwide, nos clients nous ont fait confiance l'année dernière pour traiter en toute sécurité plus de 115 milliards de dollars de transferts d'argent internationaux. Grâce à des tarifs transparents et à une plateforme simple, nous facilitons l'envoi d'argent à l'étranger.
FAQ sur la sécurité
Quelles données personnelles Xe traite-t-il ?
Les données personnelles que nous collectons auprès de vous peuvent inclure votre nom, votre adresse e-mail, votre numéro de téléphone, votre adresse résidentielle et/ou professionnelle et d'autres données de contact (« coordonnées »), votre titre, votre date de naissance, votre sexe, vos images, vos vidéos ou votre signature. Notre avis de confidentialité explique comment et pourquoi nous pouvons traiter vos données personnelles
Qui chez Xe peut accéder aux données personnelles ?
L'accès aux données personnelles est limité en fonction du besoin d'en connaître, selon le principe du moindre privilège. Cela permet de garantir que seuls les membres du personnel de Xe qui ont besoin d'y accéder pour effectuer leur travail peuvent le faire. L'équipe du service client en est un exemple.
Où Xe traite-t-il les données clients ?
Xe exploite un modèle hybride pour notre site Web et nos applications mobiles. Nos serveurs de production sont hébergés sur AWS et dans des centres de données de l'UE.
Les données client Xe sont-elles cryptées ?
Nous utilisons des technologies de cryptage avancées offrant le plus haut niveau de sécurité pour vos informations sensibles. Nos systèmes utilisent le cryptage AES-256 standard du secteur pour les données au repos, tandis que les données en transit sont cryptées via TLS 1.2 et TLS 1.3.
Xe est-il conforme à la norme PCI ?
Nos processeurs de paiement sont des fournisseurs de services de niveau 1. Xe ne traite jamais les données de carte de paiement.
Comment puis-je protéger mes données en ligne ?
La protection de vos données est essentielle pour assurer la sécurité de vos informations personnelles. Voici quelques mesures simples que vous pouvez prendre : Utilisez des mots de passe forts Créez des mots de passe uniques et forts pour vos comptes et évitez d'utiliser le même mot de passe pour plusieurs services. Activez l'authentification multifacteur (MFA) : Dans la mesure du possible, activez l'authentification multifacteur, qui ajoute une couche de sécurité supplémentaire à vos comptes. Soyez prudent avec les e-mails Évitez de cliquer sur des liens suspects ou de télécharger des pièces jointes provenant d'expéditeurs inconnus. Soyez attentif aux informations personnelles Soyez prudent lorsque vous partagez des données sensibles en ligne et ne les fournissez qu'à des sources fiables. En suivant ces conseils, vous pouvez réduire considérablement le risque de violation de données et protéger votre confidentialité en ligne.
Comment signaler une fraude ?
Veuillez nous contacter immédiatement si vous pensez avoir été victime d'une arnaque. Conservez les preuves : conservez tous les documents ou e-mails pertinents comme preuve à l'appui de votre signalement. En signalant rapidement la fraude, vous pouvez contribuer à vous protéger et à protéger les autres contre d'éventuels préjudices et à traduire les coupables en justice.
Informations complémentaires
Votre confiance est notre priorité absolue et nous nous engageons à protéger vos informations personnelles et financières. Pour plus de détails sur nos pratiques de sécurité ou si vous avez des inquiétudes, veuillez contacter notre équipe de sécurité à l'adresse security@xe.com