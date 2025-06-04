Une sécurité sur laquelle vous pouvez compter

Nous savons à quel point la sécurité de vos informations et de votre argent est cruciale. C'est pourquoi nous utilisons une technologie de pointe et des mesures strictes pour garantir que vos transferts sont toujours protégés et sécurisés.

Transférez en toute confiance
Security at Xe

Votre sécurité est notre priorité absolue

Chez Xe, votre sécurité est au cœur de tout ce que nous faisons. Grâce à une technologie de pointe et à des mesures de sécurité strictes, nous mettons tout en œuvre pour protéger votre argent et vos informations personnelles, garantissant une expérience sûre et sans souci à chaque fois que vous utilisez nos services.

Inscrivez-vous maintenant
Xe and Euronet

Xe et Euronet dans le monde

En tant que membre de la famille Euronet Worldwide (NASDAQ : EEFT), Xe fait partie du troisième plus grand réseau de transfert d'argent au monde. Nous sommes réglementés à l'échelle mondiale et adhérons aux protocoles de sécurité les plus stricts, garantissant que chaque transaction est sécurisée et fiable. Nous sommes là pour rester, déterminés à fournir une protection de premier ordre pour votre argent, à chaque fois.

En savoir plus Envoyer maintenant

Protéger ce qui compte

Secure infrastructure

Infrastructure sécurisée

Nous utilisons des systèmes fiables pour des transferts sécurisés et rapides. Une technologie de pointe et une surveillance 24h/24 et 7j/7 garantissent la sécurité de vos transactions, afin que vous puissiez envoyer de l'argent en toute confiance.

Authentication & access control

Authentification et contrôle d'accès

Nous utilisons l'authentification multifacteur (MFA) avec vérification biométrique pour les connexions. L'activité du compte est surveillée en temps réel pour détecter et bloquer instantanément tout accès non autorisé.

Data privacy

Confidentialité des données

Nous considérons la confidentialité comme un droit fondamental. Vos données ne sont jamais vendues ni utilisées à mauvais escient. Nous respectons les réglementations mondiales telles que le RGPD et le CCPA, garantissant ainsi qu'elles sont traitées en toute sécurité et entièrement protégées à tout moment.

Monitoring & threat detection

Surveillance et détection des menaces

Notre équipe surveille les systèmes 24h/24 et 7j/7 à l'aide d'une détection des menaces basée sur l'IA. Nous effectuons régulièrement des analyses de vulnérabilité et des tests de pénétration annuels par des tiers pour détecter et traiter de manière proactive les risques de sécurité.

Safeguarding your money and data with 2FA

Protection de vos données

Votre compte Xe est protégé comme un coffre-fort de haute sécurité, avec une authentification à deux facteurs (2FA) et une vérification biométrique. Ces niveaux de protection garantissent que vous seul pouvez accéder à votre compte, protégeant ainsi votre argent et vos informations personnelles de tout accès non autorisé.

Commencez votre transfert
24/7 dedicated incident response protocol

Équipe dédiée à la réponse aux incidents

Protection et assistance 24 h/24 et 7 j/7 Dans le cas peu probable où quelque chose se passerait mal, notre équipe d'experts intervient instantanément pour sécuriser votre compte et stopper toute menace. Nous mettons continuellement à jour nos protocoles de sécurité pour garder une longueur d'avance et garantir que vous soyez toujours protégé.

Vous vous inquiétez de votre compte ou de vos transactions ? Notre équipe d'assistance dédiée est disponible 24h/24 et 7j/7, prête à vous aider dès que vous en avez besoin.

Contactez-nous État du système
Employee screening, training & awareness at Xe

Formé pour protéger vos données

Pour protéger vos informations, nous examinons soigneusement chaque employé à l'aide de vérifications d'antécédents auprès de tiers avant de lui accorder l'accès à des données sensibles. Notre équipe suit également régulièrement des formations en cybersécurité, garantissant ainsi qu'elle est toujours au courant des dernières meilleures pratiques pour assurer la sécurité de vos données.

Comment transférer de l'argent à l'étranger en toute sécurité avec Xe

Créer un compte

Cela ne prend que quelques minutes. Tout ce dont nous avons besoin est votre adresse e-mail et quelques informations supplémentaires.

Devis instantané

Bénéficiez d'un taux de transfert d'argent en direct, meilleur que celui des banques, pour la devise de votre choix.

Envoyer de l'argent

Ajoutez tous les détails nécessaires et configurez le transfert. Une fois les fonds reçus, nous nous occuperons du reste.

Suivez votre transfert

Suis ton transfert à chaque étape grâce à notre application Xe. Active les notifications pour recevoir des mises à jour sur la progression de ton transfert.

Committed to security at Xe

Engagé pour la sécurité

Nous maintenons un ensemble solide de politiques de sécurité et de normes techniques qui s'alignent sur les meilleures pratiques du secteur. Celles-ci sont révisées chaque année pour garantir que nous sommes toujours à jour. Certaines des politiques clés incluent :

  • Politique de sécurité de l'information

  • Politique de réponse aux incidents de sécurité

  • Politique d'accès à distance

  • Politique de classification des données

  • Politique de gestion des vulnérabilités

  • Politique de cryptage des données

  • Politique d'accès logique

Sécurisé par conception

Les systèmes et services de Xe sont conçus avec une défense en profondeur, ce qui signifie que les mesures de sécurité sont intégrées dès le début. Cette approche en couches permet d'atténuer les cybermenaces et garantit la résilience en évitant les points de défaillance uniques, de sorte que vos données sont toujours protégées.

Center Icon

Centres de données

Nos centres de données sont protégés par des mesures de sécurité physiques et logiques, notamment des pare-feu, des systèmes de détection d'intrusion et une surveillance 24h/24 et 7j/7 par des outils humains et basés sur l'IA. Nous utilisons plusieurs zones de disponibilité pour assurer la redondance et la tolérance aux pannes.

Network security

Sécurité du réseau

Nous utilisons des mesures de sécurité réseau avancées, notamment une protection contre les attaques DDoS, les logiciels malveillants et les accès non autorisés. Nos systèmes utilisent le chiffrement, la détection des menaces en temps réel et des réponses automatisées pour garantir l'intégrité des données et atténuer les cyber-risques.

Conformité réglementaire

Australian Securities & Investments Commission
New Zealand Financial Markets Association
Fintrac Canafe
US Treasury Financial Crimes Enforcement Network
Financial Conduct Authority
European Securities and Markets Authority

Envoyez en toute confiance

En tant que membre de la famille Euronet Worldwide, nos clients nous ont fait confiance l'année dernière pour traiter en toute sécurité plus de 115 milliards de dollars de transferts d'argent internationaux. Grâce à des tarifs transparents et à une plateforme simple, nous facilitons l'envoi d'argent à l'étranger.

Commencer

FAQ sur la sécurité

Quelles données personnelles Xe traite-t-il ?
Qui chez Xe peut accéder aux données personnelles ?
Où Xe traite-t-il les données clients ?
Les données client Xe sont-elles cryptées ?
Xe est-il conforme à la norme PCI ?
Comment puis-je protéger mes données en ligne ?
Comment signaler une fraude ?
Informations complémentaires