Pour votre sécurité, nous avons des limites sur le montant que vous pouvez envoyer en un seul transfert en ligne.



Limite de transfert en ligne par région :

Royaume-Uni et Europe (GBEU) : 350 000 GBP ou l'équivalent dans la devise d'envoi

États-Unis (US) : 535 000 USD ou l'équivalent dans la devise d'envoi

Canada (CA) : 560 000 CAD ou l'équivalent dans la devise d'envoi

Australie et Nouvelle-Zélande (AUNZ) : ou l'équivalent dans la devise d'envoi



Le mode de paiement que vous choisissez peut également déterminer le montant que vous pouvez envoyer avec nous. Lisez notre FAQ pour plus d'informations et consultez la liste des modes de paiement à votre disposition.



Clients au Canada et aux États-Unis payant par virement bancaire ou télégraphique :

Les clients au Canada doivent envoyer 3 000 CAD ou plus pour payer par virement bancaire ou télégraphique

Les clients aux États-Unis doivent envoyer 3 000 USD ou plus pour payer par virement bancaire ou télégraphique