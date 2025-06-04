Un accompagnement adapté à vos besoins spécifiques
Vous cherchez à réserver un transfert ou besoin d’aide avec votre compte ? Notre équipe dévouée d’experts est là pour vous fournir le soutien dont vous avez besoin.
Types de soutien
Soutien au transfert
Besoin d’aide pour réserver un transfert ou bloqué sur une étape du processus ? Notre équipe du service client est là pour vous aider, veillant à ce que vos transactions soient gérées efficacement à chaque fois.
Support des comptes
Notre équipe soignante est là pour vous aider avec tout problème de compte que vous pourriez rencontrer. Nous comprenons à quel point ces expériences peuvent être frustrantes et nous nous engageons à rendre votre expérience Xe fluide et sans stress.
Centre d’aide
Le Centre d’aide de Xe offre des réponses rapides aux questions courantes — de l’aide à la connexion à la sécurité et aux mises à jour — facilitant la recherche de solutions et la gestion efficace de votre compte.
Soutien expert mondial en transfert 24h/24 et 5
En ce qui concerne les transferts internationaux, nous comprenons que vous avez parfois besoin d’un accompagnement supplémentaire. Que vous effectuiez un transfert de routine ou que vous gériez une transaction plus importante, notre équipe d’experts dévoués est là pour vous accompagner à chaque étape.
Bénéficiez d’un accompagnement personnalisé pour les transferts importants
Lorsque vous transférez de grosses sommes à l’international, vous avez besoin de bien plus qu’un excellent taux : vous avez besoin de limites d’envoi plus élevées, d’un support personnalisé et de transferts sécurisés. Notre équipe de service client est là pour s’assurer que votre transaction se déroule sans heurts et que vous tiriez le meilleur parti de votre argent.
Contactez notre équipe pour obtenir de l’aide avec...
Envoyer de l’argent
Besoin d’aide pour votre premier transfert ? Nous sommes heureux de vous aider à garantir que votre argent arrive en toute sécurité, rapidement et à temps.
Création d’un compte
Créer un compte est simple. Si vous avez besoin d’aide, notre équipe dévouée est là pour rendre le processus fluide.
Transferts de financement
Vous ne savez pas comment payer ? Notre équipe peut vous guider à travers vos options de paiement pour une expérience de transfert sans stress.
Limites de transfert
Nous vous indiquerons combien vous pouvez envoyer en un seul virement selon votre monnaie et votre localisation.
Obtenir d’excellents tarifs
Nous sommes fiers de nos taux qui dépassent les banques. Laissez-nous vous expliquer comment obtenir le meilleur rapport qualité-prix.
Apprendre la sécurité
Inquiet pour la sécurité ? Notre équipe est là pour expliquer nos protections avancées et nos mesures de sécurité.
Prêt à discuter de votre transfert ?
De la réponse à vos questions à l’accompagnement à chaque étape, notre équipe de support est là pour rendre votre expérience fluide. Mettons-nous en contact.
Discutez avec notre équipe dans plus de 100 langues
Contactez notre équipe soignante via un chat en direct pour une assistance rapide. Que vous ayez besoin d’aide pour réinitialiser votre mot de passe, mettre à jour vos informations personnelles ou naviguer dans les paramètres du compte, nous vous offrons le soutien dont vous avez besoin.
Visitez notre Centre d’Aide pour apprendre à votre rythme
Notre Centre d’Aide dispose de tout ce dont vous avez besoin pour gérer votre compte Xe et les transferts d’argent. Du dépannage à la mise en place des transferts, vous trouverez des FAQ et des guides utiles. La plupart des réponses sont à un clic, mais si vous avez besoin d’aide, notre équipe de support est également là.
Foire aux questions
Plusieurs facteurs peuvent empêcher la réalisation d’un transfert :
Fonds insuffisants : Assurez-vous que votre compte dispose d’un solde suffisant pour couvrir le montant du transfert et les frais associés.
Informations incorrectes du destinataire : Vérifiez que les informations du destinataire, telles que le numéro de compte bancaire et le code SWIFT/BIC, sont exactes.
Conformité réglementaire : Les transferts peuvent être suspendus en raison de contrôles de conformité ou de restrictions imposées par les institutions financières ou les gouvernements.
Problèmes techniques : Des erreurs système occasionnelles peuvent perturber le processus de transfert.
Si votre transfert n’a pas pu être finalisé, veuillez contacter l’équipe du service client de Xe pour obtenir de l’aide.
Pour recevoir un transfert d’argent international :
Fournissez vos coordonnées bancaires : Partagez votre numéro de compte bancaire, le code SWIFT/BIC et toute autre information requise avec l’expéditeur.
Confirmez les détails du transfert : Assurez-vous que l’expéditeur dispose d’informations exactes pour éviter les retards.
Attendre le dépôt : Une fois le transfert initié, les fonds seront déposés sur votre compte. En général, cela prend de 1 à 3 jours ouvrables, selon les devises et les pays concernés.
Si vous rencontrez des problèmes de connexion :
Vérifiez les références : Assurez-vous de saisir le bon nom d’utilisateur et mot de passe.
Réinitialiser le mot de passe : Si vous avez oublié votre mot de passe, utilisez l’option « Mot de passe oublié » sur la page de connexion pour le réinitialiser.
Vider le cache du navigateur : Parfois, vider le cache de votre navigateur peut résoudre les problèmes de connexion.
Contactez le support : Si les problèmes persistent, contactez l’équipe du service client de Xe pour obtenir de l’aide.
Suivez votre transfert
Utilisez l’application ou le site web Xe : Connectez-vous à votre compte et allez dans la section « Activité » ou « Transferts » pour consulter le statut de votre transfert.
Contactez le service client : Si vous avez besoin d’une assistance supplémentaire, contactez l’équipe du service client de Xe.
Les transferts peuvent être annulés en raison de :
Demande de l’expéditeur : L’expéditeur a peut-être initié une annulation.
Problèmes de conformité : Les exigences réglementaires ou les préoccupations de sécurité peuvent entraîner des annulations.
Erreurs techniques : Des bugs système peuvent parfois entraîner des annulations.
Pour des détails précis concernant votre transfert annulé, veuillez contacter l’équipe du service client de Xe.
Pour organiser votre premier transfert :
Créez un compte : Inscrivez-vous sur le site ou l’application de Xe.
Vérifiez votre identité : Complétez toutes les étapes de vérification nécessaires selon les exigences de Xe.
Saisissez les détails du transfert : Fournissez les informations du destinataire ainsi que le montant que vous souhaitez envoyer.
Choisissez le mode de paiement : Sélectionnez votre option de paiement préférée.
Confirmer le transfert : Examinez tous les détails et confirmez le transfert.