Dedicated support tailored to your needs

Un accompagnement adapté à vos besoins spécifiques

Vous cherchez à réserver un transfert ou besoin d’aide avec votre compte ? Notre équipe dévouée d’experts est là pour vous fournir le soutien dont vous avez besoin.

Appelez-nous: +1 (800) 772-7779

Types de soutien

Transfer Support

Soutien au transfert

Besoin d’aide pour réserver un transfert ou bloqué sur une étape du processus ? Notre équipe du service client est là pour vous aider, veillant à ce que vos transactions soient gérées efficacement à chaque fois.

Account Support

Support des comptes

Notre équipe soignante est là pour vous aider avec tout problème de compte que vous pourriez rencontrer. Nous comprenons à quel point ces expériences peuvent être frustrantes et nous nous engageons à rendre votre expérience Xe fluide et sans stress.

Help Centre

Centre d’aide

Le Centre d’aide de Xe offre des réponses rapides aux questions courantes — de l’aide à la connexion à la sécurité et aux mises à jour — facilitant la recherche de solutions et la gestion efficace de votre compte.

Dedicated expert support

Soutien expert mondial en transfert 24h/24 et 5

En ce qui concerne les transferts internationaux, nous comprenons que vous avez parfois besoin d’un accompagnement supplémentaire. Que vous effectuiez un transfert de routine ou que vous gériez une transaction plus importante, notre équipe d’experts dévoués est là pour vous accompagner à chaque étape.

Get personalized support for large money transfers

Bénéficiez d’un accompagnement personnalisé pour les transferts importants

Lorsque vous transférez de grosses sommes à l’international, vous avez besoin de bien plus qu’un excellent taux : vous avez besoin de limites d’envoi plus élevées, d’un support personnalisé et de transferts sécurisés. Notre équipe de service client est là pour s’assurer que votre transaction se déroule sans heurts et que vous tiriez le meilleur parti de votre argent.

Contactez notre équipe pour obtenir de l’aide avec...

Envoyer de l’argent

Besoin d’aide pour votre premier transfert ? Nous sommes heureux de vous aider à garantir que votre argent arrive en toute sécurité, rapidement et à temps.

Création d’un compte

Créer un compte est simple. Si vous avez besoin d’aide, notre équipe dévouée est là pour rendre le processus fluide.

Transferts de financement

Vous ne savez pas comment payer ? Notre équipe peut vous guider à travers vos options de paiement pour une expérience de transfert sans stress.

Limites de transfert

Nous vous indiquerons combien vous pouvez envoyer en un seul virement selon votre monnaie et votre localisation.

Obtenir d’excellents tarifs

Nous sommes fiers de nos taux qui dépassent les banques. Laissez-nous vous expliquer comment obtenir le meilleur rapport qualité-prix.

Apprendre la sécurité

Inquiet pour la sécurité ? Notre équipe est là pour expliquer nos protections avancées et nos mesures de sécurité.

Prêt à discuter de votre transfert ?

De la réponse à vos questions à l’accompagnement à chaque étape, notre équipe de support est là pour rendre votre expérience fluide. Mettons-nous en contact.

Chat with our team in over 100 languages

Discutez avec notre équipe dans plus de 100 langues

Contactez notre équipe soignante via un chat en direct pour une assistance rapide. Que vous ayez besoin d’aide pour réinitialiser votre mot de passe, mettre à jour vos informations personnelles ou naviguer dans les paramètres du compte, nous vous offrons le soutien dont vous avez besoin.

Want to find the answers yourself?

Visitez notre Centre d’Aide pour apprendre à votre rythme

Notre Centre d’Aide dispose de tout ce dont vous avez besoin pour gérer votre compte Xe et les transferts d’argent. Du dépannage à la mise en place des transferts, vous trouverez des FAQ et des guides utiles. La plupart des réponses sont à un clic, mais si vous avez besoin d’aide, notre équipe de support est également là.

Foire aux questions