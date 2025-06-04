- Home
- Intégration du système ERP et solution mondiale de paiement pour l’entreprise Xe - Xe
Intégration ERP rendue fluide
Intégration ERP pour les paiements mondiaux
Dites adieu à la gestion de plusieurs plateformes pour effectuer vos paiements domestiques et transfrontaliers. Notre plateforme simple vous permet d’envoyer des paiements mondiaux rapides à 190+ pays dans 130+ devises. Gérez votre exposition et vos besoins FX directement depuis votre système ERP.
Découvrez les webinaires ERP et les témoignages clients
Webinaires
Découvrez comment fonctionnent nos paiements intégrés, explorez les meilleures pratiques pour les équipes financières et découvrez les dernières technologies pour libérer tout le potentiel de votre système ERP — le tout à votre convenance.
Histoires de clients
Lisez de vraies histoires de clients pour découvrir comment les entreprises ont intégré les solutions de paiement et de change intégrées de Xe dans leurs solutions ERP afin de simplifier leur processus de comptes fournisseurs.
Intégration simple
Notre solution ERP vous permet de gérer, suivre et payer les dépenses des employés et des fournisseurs à l’échelle mondiale. Laissez les transferts de fichiers et les entrées comptables manuelles de côté par le passé, car Xe simplifie votre processus comptable.
Suivi des effets en temps réel
Avec la rapprochement en temps réel de vos comptes fournisseurs, votre rapport gain/perte n’a jamais été aussi simple ni aussi précis. De plus, chaque paiement effectué via Xe se synchronise et se publie pour un rapprochement en temps réel – donc tout est pris en compte, là où ça compte vraiment.
Le pouvoir des données
Capturez les taux de change en temps réel au moment de la transaction, et profitez de l’analyse immédiate des gains/pertes pour rester à jour sur votre risque de change, et ayez confiance de savoir dans quoi vous vous engagez avant d’exécuter.
L'outil monétaire le plus populaire au monde
Avec 30 ans d’expérience dans la fourniture de données précises sur la devise et le traitement des paiements transfrontaliers d’entreprises, Xe est le leader mondial des paiements internationaux.
Expertise en échange de devises et ERP
Avec plus de 14,5 milliards de dollars+ ayant déménagé à travers la frontière en 2021, nous disposons des connaissances et de l’expertise nécessaires pour soutenir votre entreprise unique.
Paiements professionnels rapides et sécurisés
Les canaux de paiement ultra-rapides de Xe sont connectés à plus de 200+ pays dans le monde.
Des millions de personnes en confiance pour les données de devises
Avec 280 millions+ de visiteurs sur Xe, nous sommes l’autorité mondiale de confiance en matière de données de change et de paiements mondiaux.
Des milliers d’entreprises utilisent Xe
Nous offrons notre expertise à plus de 18 000 utilisateurs corporatifs mondiaux pour les aider à atteindre leurs objectifs commerciaux uniques.
Pourquoi utiliser Xe pour votre entreprise
Avec plus de 30 ans d'expertise dans le domaine des devises, des tarifs transparents et une plateforme en ligne efficace, nous facilitons la gestion et l'envoi de transferts d'argent internationaux.
Nous sommes l’autorité monétaire
Il y a une raison pour laquelle 280+ millions de personnes visitent Xe chaque année. Nous proposons des taux précis et des solutions FX simples grâce à des décennies d’expérience.
Sécurité et sûreté
Au sein de la famille Euronet, nos clients nous font confiance pour traiter 115+ milliards de dollars d’affaires mondiales chaque année. Votre sécurité est notre priorité.
Tarifs compétitifs
Notre équipe suit le marché pour vous 24h/24, 7j/7. Profitez de notre calculateur de taux de change et recevez des mises à jour lorsque vos taux cibles sont atteints.
Pas de frais surprises
Nous considérons que notre bénéfice est de protéger le vôtre. Prenez des décisions éclairées sans montant minimum de transfert et avec quasiment zéro frais.
Vous êtes intéressé par les solutions ERP de Xe ?
Notre équipe expérimentée est prête à discuter des besoins uniques de votre entreprise. Si vous souhaitez vous associer à Xe, contactez-nous. L’un de nos experts en affaires internationales sera ravi de vous aider.
Débutez en tant que partenaire chez Xe (ERP)
Partagez votre intérêt pour devenir partenaire corporate avec Xe, et nous personnaliserons une solution selon vos besoins professionnels. Remplissez le formulaire ci-dessous et notre équipe de partenariat vous contactera sous peu.
Questions sur les intégrations ERP de Xe
La solution ERP de Xe aide les entreprises à gérer les paiements internationaux directement depuis leur plateforme ERP. Automatisez les transactions mondiales, les comptes fournisseurs et les tâches de rapprochement dans 190+ pays et 130+ devises.
Xe s’intègre actuellement à des plateformes ERP populaires telles que Microsoft Dynamics Business Central, Dynamics 365 Finance et Sage Intacct.
Xe aide votre entreprise à éliminer le besoin de multiples plateformes ou de transferts manuels de fichiers. Accédez au suivi des changes en temps réel, à la gestion des gains et pertes et à une efficacité accrue grâce à nos solutions ERP.
Les intégrations ERP de Xe simplifient et rationalisent les opérations de votre entreprise, comme le suivi des dépenses mondiales, le reporting de gains/pertes et l’envoi de fichiers.
Processus simplifiés des comptes fournisseurs
Suivi des transactions en direct
Réduction de la saisie manuelle de données
Gestion améliorée du risque de change