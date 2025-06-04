Hansen Technologies, un fournisseur mondial de logiciels, a amélioré son processus de comptes fournisseurs en intégrant la solution de paiement de Xe.com dans Microsoft Dynamics 365 Finance. Cette automatisation a simplifié les paiements nationaux et internationaux, réduit les erreurs manuelles et augmenté l’efficacité opérationnelle, permettant au directeur financier Richard English et à son équipe de gérer les paiements en toute sécurité au sein de leur système ERP.