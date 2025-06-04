Gérez votre bien à l’étranger avec Xe

Payez votre prêt immobilier à l’étranger ou collectez un loyer grâce à des transferts rapides et sécurisés qui simplifient votre gestion financière.

Transfert en confiance
Maintain your overseas mortgage with ease

Gérez facilement vos transferts hypothécaires et loyers

Que ce soit en payant un prêt immobilier international ou en gérant des transferts de loyer, nous rendons les transferts mondiaux faciles et sans stress. Profitez de transferts transfrontaliers fiables et d’un support expert pour une expérience fluide.

Commencez votre transfert
Speak with our transfer experts

Soutien expert mondial en transfert 24h/24 et 5

Échanger et transférer de l’argent devrait être simple. Contactez les experts en transferts de Xe si vous avez des questions sur les transferts importants ou sur la manière de démarrer votre transfert international d’hypothèque ou de loyer.

Appelez-nous: +1 (800) 772-7779

Profitez de l’avantage Xe

Taux plus avantageux qu'une banque

Nous proposons constamment des taux qui dépassent les banques, vous offrant le meilleur rapport qualité-prix. Comparez-nous à votre banque et voyez la différence.

Des frais faibles voire nuls

Nous facturons moins, donc vous économisez davantage. De plus, nous affichons toujours tous les frais avant que vous ne confirmiez votre transfert, afin que vous sachiez exactement pour quoi vous payez.

Transferts ultra-rapides

Nous rendons l’envoi d’argent à l’étranger rapide et facile. 90 % des transferts arrivent en quelques minutes, garantissant que votre argent arrive à destination quand vous en avez besoin.

20 ans d'expérience

Notre réputation repose sur la confiance. Plus de 280 millions de personnes comptent sur nos services sécurisés pour traiter des milliers de transactions mondiales chaque jour.

Suivi en temps réel

Avec notre suivi de transfert en temps réel, vous êtes toujours au courant. Accédez aux mises à jour en temps réel à tout moment, directement depuis votre compte.

Paiements récurrents

Vous souhaitez mettre en place des paiements récurrents pour des choses comme les impôts, les factures, les investissements ou les prêts hypothécaires ? Xe facilite la mise en place des paiements récurrents.

Comparez-nous à votre banque

Xe propose régulièrement des taux de change supérieurs à la banque pour que vous puissiez garder plus d’argent dans votre poche. Avec des tarifs initiaux et aucune commission surprise, nous surpassons les banques traditionnelles.

Comparer les taux

Comment gérer les transferts hypothécaires et de loyers avec Xe

Créez un compte

Cette opération ne prend que quelques minutes. Nous avons seulement besoin de votre adresse e-mail et de quelques informations supplémentaires.

Devis instantané

Bénéficiez d'un taux de transfert d'argent en direct, meilleur que celui des banques, pour la devise de votre choix.

Envoyer de l'argent

Ajoutez tous les détails nécessaires et configurez le transfert. Une fois les fonds reçus, nous nous occuperons du reste.

Suivez votre transfert

Suivez votre transfert à chaque étape. Activez les notifications pour être mis à jour sur votre transfert.

Never miss a payment

Ne manquez jamais une date limite avec les transferts programmés

Il n’y a rien de pire que de manquer une date d’échéance pour un paiement. Avec Xe, vous pouvez automatiser vos transferts importants d’argent, réduisant ainsi le risque d’absence de paiement et de frais de retard et de complications.

vous inscrire

Des millions de personnes à travers le monde font confiance à Xe

More ways Xe can help you

Découvrez ce que Xe peut faire d’autre pour vous

Vous êtes curieux de connaître la portée de notre expertise ? Nos clients comptent sur nous pour tout, des transferts quotidiens aux transactions importantes. Découvrez nos options de transfert les plus populaires.

En savoir plus

Transfert d’argent important