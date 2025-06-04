Un chemin sûr pour l’héritage de votre famille

Nous comprenons l’importance de préserver ce qui compte pour vos proches. Faites-nous confiance pour des transferts d’héritage à l’étranger sûrs, rapides et fiables, offrant la tranquillité d’esprit à vous et à votre famille.

Transfert en confiance
Transférez un héritage international à votre banque

Recevoir un héritage, surtout de l’étranger, peut être une expérience significative et émotionnelle. Xe est digne de confiance par des millions de personnes pour rendre le processus aussi fluide et sécurisé que possible, garantissant que les fonds vous parviennent rapidement et avec un minimum de frais ou complications.

Comparez les tarifs et gardez plus de ce qui vous appartient

Nous proposons régulièrement des taux de change qui dépassent les banques afin que vous puissiez garder plus d’argent dans votre poche. Avec des tarifs initiaux et aucune commission surprise, nous surpassons les banques traditionnelles.

Profitez de l’avantage Xe

Taux plus avantageux qu'une banque

Nous proposons constamment des taux qui dépassent les banques, vous offrant le meilleur rapport qualité-prix. Comparez-nous à votre banque et voyez la différence.

Des frais faibles voire nuls

Nous facturons moins, donc vous économisez davantage. De plus, nous affichons toujours tous les frais avant que vous ne confirmiez votre transfert, afin que vous sachiez exactement pour quoi vous payez.

Transferts ultra-rapides

Nous rendons l’envoi d’argent à l’étranger rapide et facile. 90 % des transferts arrivent en quelques minutes, garantissant que votre argent arrive à destination quand vous en avez besoin.

20 ans d'expérience

Notre réputation repose sur la confiance. Plus de 280 millions de personnes comptent sur nos services sécurisés pour traiter des milliers de transactions mondiales chaque jour.

Suivi en temps réel

Avec notre suivi de transfert en temps réel, vous êtes toujours au courant. Accédez aux mises à jour en temps réel à tout moment, directement depuis votre compte.

Envoie-le en un seul virement

Xe offre des limites d’envoi plus élevées que les autres services de transfert, donc vous n’avez pas à diviser ou envoyer plusieurs transferts pour l’argent de votre héritage.

Envoyez avec confiance

En tant que membres de la famille Euronet Worldwide, nos clients nous ont fait confiance l’an dernier pour traiter en toute sécurité plus de 115 milliards de dollars de transferts internationaux. Avec d’excellents taux et des frais faibles, nous facilitons l’envoi d’argent à l’étranger.

Soutien expert mondial en transfert 24h/24 et 5

Vous avez besoin d’aide pour envoyer un héritage ou gérer un transfert important ? Nos experts en transfert sont là pour vous aider — contactez-nous dès aujourd’hui pour un accompagnement personnalisé !

Transférez plus avec des limites d’envoi plus élevées

Nous proposons des limites de transfert plus élevées que les banques traditionnelles, vous permettant d’en envoyer davantage en un seul virement. Dites adieu à la répartition des montants plus importants et profitez d’une manière plus simple et plus efficace de déplacer votre argent.

Comment transférer l’argent de l’héritage avec Xe

Créez un compte

Cette opération ne prend que quelques minutes. Nous avons seulement besoin de votre adresse e-mail et de quelques informations supplémentaires.

Devis instantané

Bénéficiez d'un taux de transfert d'argent en direct, meilleur que celui des banques, pour la devise de votre choix.

Envoyer de l’argent

Ajoutez tous les détails nécessaires et organisez le transfert. Une fois que nous aurons les fonds, nous gérerons le reste.

Suivez votre transfert

Suivez votre transfert à chaque étape. Activez les notifications pour être mis à jour sur votre transfert.

Méfiez-vous des éventuelles arnaques à l’héritage

Les arnaques à l’héritage sont une tactique courante utilisée par les fraudeurs pour tromper les victimes afin qu’elles partagent des informations personnelles ou paient des frais pour un faux héritage. Protège-toi en vérifiant les réclamations et en vérifiant les identifiants.

Comprendre l’impôt sur les successions

Hériter d’actifs étrangers peut entraîner des responsabilités fiscales complexes et inconnues. Si vous êtes désigné comme bénéficiaire d’une succession internationale, il est essentiel de consulter un avocat spécialisé en droit fiscal spécialisé dans les questions transfrontalières. Ils peuvent vous aider à naviguer en toute confiance tant sur les réglementations fiscales locales qu’internationales, vous protégeant ainsi des écueils potentiels et veillant à respecter pleinement la loi.

Des millions de personnes à travers le monde font confiance à Xe

Découvrez ce que Xe peut faire d’autre pour vous

Vous êtes curieux de connaître la portée de notre expertise ? Nos clients comptent sur nous pour tout, des transferts quotidiens aux transactions importantes. Découvrez nos options de transfert les plus populaires.

Transfert d’argent important