Le coût de l'envoi d'argent vers un autre pays varie en fonction du mode de paiement que vous choisissez, du type d'argent que vous envoyez et de l'endroit où vous l'envoyez. Si vous utilisez l'application Xe ou que vous vous connectez en ligne, vous pouvez voir le coût exact avant d'envoyer votre argent. Étant donné que nous utilisons des taux de change en temps réel, le coût de votre transfert peut changer avant que vous ne terminiez la transaction. Si cela se produit, nous vous en informerons immédiatement. Dans certains pays, les personnes doivent payer des frais lorsqu'elles utilisent une carte de crédit ou de débit pour leur transfert d'argent. Ces frais correspondent à un pourcentage du montant total que vous envoyez. De plus, si vous utilisez une carte de crédit, la société émettrice de la carte peut vous facturer des frais distincts appelés frais d'avance de fonds. Si vous devez envoyer de l'argent rapidement, nous vous recommandons d'utiliser une carte : la plupart des transferts par carte sont effectués en quelques minutes. Si vous payez par virement bancaire ou électronique, vous n'aurez pas à payer de frais, mais il peut falloir jusqu'à quatre jours ouvrables pour que l'argent parvienne à la personne à laquelle vous l'envoyez.