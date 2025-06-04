Optimiser tous vos transferts
Nous ne sommes pas n'importe quel service de transfert. Des paiements quotidiens aux transferts à enjeux élevés, nos clients nous font confiance pour réaliser leurs opérations. Découvrez dès aujourd'hui nos transferts les plus populaires !
Acheter un bien immobilier à l'étranger
Acheter une maison à l'étranger peut être à la fois excitant et stressant. Il est essentiel de veiller à ce que vos fonds soient transférés de manière sécurisée et économique. Laissez-nous nous en occuper.
Déménager à l'étranger
Vos affaires sont emballées et vous êtes prêt à partir à l'étranger, mais vous ne savez pas comment faire pour transporter votre argent avec vous. Cette tâche peut s'avérer décourageante, mais grâce à notre aide, elle n'a plus lieu d'être.
Investir à l'étranger
Vous souhaitez élargir votre portefeuille avec des investissements internationaux ? Nos taux imbattables vous permettent de tirer le meilleur parti de votre argent, ce qui vous permet d'investir davantage et de faire fructifier votre patrimoine.
Gestion du logement
Que vous cherchiez à transférer les revenus de vos propriétés locatives ou que vous ayez besoin d'effectuer des paiements pour votre prêt hypothécaire international, nous veillerons à ce que vos fonds soient toujours livrés.
Soutenir la famille
Créer une vie meilleure pour vous et votre famille demande du cœur et du dévouement. Avec Xe, vous pouvez être sûr que vos proches recevront l'argent dont ils ont besoin rapidement et de manière fiable.
Transférer un héritage
Transférer un héritage peut être une tâche complexe et fastidieuse. Nous comprenons la nécessité de faire preuve de prudence et de précision, et nous sommes là pour vous accompagner à chaque étape du processus.
Acheter du luxe
Les achats haut de gamme méritent un service aussi raffiné que vos goûts. Bénéficiez de transferts rapides, fiables et sécurisés, adaptés à la croissance de votre portefeuille d'actifs.
Étudier à l'étranger
Prendre le risque d'étudier à l'étranger est une démarche passionnante, mais elle peut aussi être source d'incertitudes. Faites confiance à Xe pour des transferts sécurisés et fiables, afin que vos finances ne soient jamais en jeu.
Prêt à commencer ?
Que vous envoyiez de l'argent à vos proches ou achetiez la maison de vos rêves à l'étranger, Xe est là pour vous. Envoyez de l'argent vers plus de 190 pays dans plus de 130 devises. La configuration de votre premier transfert se fait en quelques clics.
Questions fréquemment posées (FAQ)
Envoyez de l'argent en ligne avec Xe facilement en suivant ces étapes :
Connectez-vous ou inscrivez-vous gratuitement.
Sélectionnez « Pays de destination » pour votre transfert.
Saisissez le montant dans « Vous envoyez » ou « Le destinataire reçoit » pour la conversion de devise. Pour des montants spécifiques, remplissez d'abord « Le destinataire reçoit ».
Choisissez un mode de paiement : « Prélèvement automatique (ACH) », « Carte de débit », « Carte de crédit » ou « Virement bancaire ». Pour les transferts urgents, utilisez une carte de débit ou de crédit.
Envoyez sur le compte bancaire du destinataire ou, si possible, organisez un retrait en espèces ou envoyez vers un portefeuille mobile.
Fournissez les coordonnées du destinataire et le motif du transfert.
Pour les virements bancaires, attendez un e-mail de confirmation avec nos coordonnées bancaires pour effectuer le paiement.
Envoyez votre argent !
Le coût de l'envoi d'argent vers un autre pays varie en fonction du mode de paiement que vous choisissez, du type d'argent que vous envoyez et de l'endroit où vous l'envoyez. Si vous utilisez l'application Xe ou que vous vous connectez en ligne, vous pouvez voir le coût exact avant d'envoyer votre argent. Étant donné que nous utilisons des taux de change en temps réel, le coût de votre transfert peut changer avant que vous ne terminiez la transaction. Si cela se produit, nous vous en informerons immédiatement. Dans certains pays, les personnes doivent payer des frais lorsqu'elles utilisent une carte de crédit ou de débit pour leur transfert d'argent. Ces frais correspondent à un pourcentage du montant total que vous envoyez. De plus, si vous utilisez une carte de crédit, la société émettrice de la carte peut vous facturer des frais distincts appelés frais d'avance de fonds. Si vous devez envoyer de l'argent rapidement, nous vous recommandons d'utiliser une carte : la plupart des transferts par carte sont effectués en quelques minutes. Si vous payez par virement bancaire ou électronique, vous n'aurez pas à payer de frais, mais il peut falloir jusqu'à quatre jours ouvrables pour que l'argent parvienne à la personne à laquelle vous l'envoyez.
Le lancement d'un transfert d'argent révèle des durées typiques. Les estimations de délai de livraison peuvent varier en fonction de la devise, de la destination et du mode de paiement. Suivez les transferts à l'aide de l'écran Activité sur l'application Xe ou le site Web et discutez en direct avec notre assistante virtuelle, Lexi, pour obtenir de l'aide. Options de paiement les plus rapides : les transferts commencent une fois que nous avons reçu votre paiement. Les paiements par carte sont les plus rapides, traités presque instantanément. Choisissez le paiement par carte pour les transferts urgents. Les virements bancaires, les prélèvements automatiques et ACH sont un peu plus lents, prenant jusqu'à 2 jours ouvrables pour nous parvenir. Délais de livraison : après réception de votre paiement, nous envoyons votre argent. Prévoyez 1 à 3 jours ouvrables pour que les transferts parviennent aux destinataires, selon la devise et la destination. En cas de problème, discutez avec Lexi pour suivre les transferts.
Pour votre sécurité, nous avons des limites sur le montant que vous pouvez envoyer en un seul transfert en ligne. Limite de transfert en ligne par région : Royaume-Uni et Europe (GBEU) : 350 000 GBP ou l'équivalent dans la devise d'envoi États-Unis (US) : 535 000 USD ou l'équivalent dans la devise d'envoi Canada (CA) : 560 000 CAD ou l'équivalent dans la devise d'envoi Australie et Nouvelle-Zélande (AUNZ) : ou l'équivalent dans la devise d'envoi Le mode de paiement que vous choisissez peut également déterminer le montant que vous pouvez envoyer via Xe. Lisez notre FAQ pour plus d'informations et consultez la liste des modes de paiement à votre disposition. Clients au Canada et aux États-Unis payant par virement bancaire ou télégraphique : Les clients au Canada doivent envoyer 3 000 CAD ou plus pour payer par virement bancaire ou télégraphique Les clients aux États-Unis doivent envoyer 3 000 USD ou plus pour payer par virement bancaire
Étant donné que le transfert est effectué directement sur votre compte bancaire, l'expéditeur devra avoir les informations bancaires à portée de main pour l'envoyer. Assurez-vous que l'expéditeur connaît les informations suivantes : Votre nom Votre adresse (votre adresse résidentielle, pas l'adresse de la banque) Votre numéro de compte bancaire Votre code BIC ou SWIFT Le nom de votre banque La plupart des transferts arriveront le jour même, mais il arrive que certaines banques destinataires prennent entre 1 et 4 jours pour déposer l'argent sur votre compte. Selon le mode de paiement et de livraison, l'argent pourrait même vous parvenir en quelques minutes seulement. L'argent sera automatiquement déposé sur votre compte. Pas besoin de vous rendre à l'agence de votre banque locale et de faire la queue ; attendez simplement que votre banque vous informe qu'un dépôt a été effectué sur votre compte.
Si vous envoyez plus de 50 000 USD par an (ou l'équivalent en monnaie locale), vous êtes éligible à ce service. Voici quelques éléments pour lesquels notre équipe peut vous aider : Assistance pour la mise en place de transferts importants Configuration d'un ordre à terme pour verrouiller le taux d'envoi actuel pendant 24 mois maximum Création d'ordres au marché pour vous permettre d'envoyer de l'argent lorsqu'un taux cible est atteint Création d'un paiement régulier pour effectuer des transferts réguliers et automatisés avec des taux fixes, tout comme vos prélèvements automatiques habituels Si vous souhaitez parler à un membre de notre équipe, vous pouvez nous appeler en utilisant les coordonnées ci-dessous : Royaume-Uni (GB) : +441753441800 (8h-18h GMT) Europe (UE) : +441753441800 (8h-18h GMT) Nouvelle-Zélande (NZ) : +6499054625 (9h-19h NZT) Australie (AU) : +61280745279 (9h-19h NZT) États-Unis (US) : +17372557830 (7h-17h PT) Canada (CA) : +16474753660 (7h00-17h00 PT) Vous cherchez plus d'informations sur les transferts d'argent importants ? Consultez notre page Transfert d'argent important.
Vérifiez le statut de votre transfert d'argent ou effectuez une action pour le faire avancer, dans l'application ou dans votre compte en ligne. Suivez votre transfert d'argent dans l'application : 1. Ouvrez l'écran Suivre 2. Cliquez sur Transférer pour connaître le statut et le calendrier Suivez votre transfert d'argent dans votre compte en ligne : 1. Ouvrez l'écran Activité 2. Cliquez sur Détails, Partager ou Renvoyer pour effectuer des actions Demandez à Lexi de suivre votre transfert d'argent : 1. Cliquez sur « Chat avec nous » 2. Saisissez le numéro de contrat (par exemple, C12345678) 3. Lexi fournit une mise à jour du statut Avec le transfert ouvert (application ou en ligne) : Afficher la chronologie du transfert Apporter des modifications (en fonction du statut) Accéder aux coordonnées bancaires pour le paiement Télécharger les informations requises Répéter les transferts terminés