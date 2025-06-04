Optimiser tous vos transferts

Nous ne sommes pas n'importe quel service de transfert. Des paiements quotidiens aux transferts à enjeux élevés, nos clients nous font confiance pour réaliser leurs opérations. Découvrez dès aujourd'hui nos transferts les plus populaires !

Découvrez comme c'est facile
Transfer funds with Xe to purchase property.

Acheter un bien immobilier à l'étranger

Acheter une maison à l'étranger peut être à la fois excitant et stressant. Il est essentiel de veiller à ce que vos fonds soient transférés de manière sécurisée et économique. Laissez-nous nous en occuper.

Transfer funds with Xe to help when relocating overseas.

Déménager à l'étranger

Vos affaires sont emballées et vous êtes prêt à partir à l'étranger, mais vous ne savez pas comment faire pour transporter votre argent avec vous. Cette tâche peut s'avérer décourageante, mais grâce à notre aide, elle n'a plus lieu d'être.

Transfer funds with Xe to invest.

Investir à l'étranger

Vous souhaitez élargir votre portefeuille avec des investissements internationaux ? Nos taux imbattables vous permettent de tirer le meilleur parti de votre argent, ce qui vous permet d'investir davantage et de faire fructifier votre patrimoine.

Transfer funds with Xe to pay or receive mortgage/rental bills.

Gestion du logement

Que vous cherchiez à transférer les revenus de vos propriétés locatives ou que vous ayez besoin d'effectuer des paiements pour votre prêt hypothécaire international, nous veillerons à ce que vos fonds soient toujours livrés.

Transfer funds with Xe to support your family.

Soutenir la famille

Créer une vie meilleure pour vous et votre famille demande du cœur et du dévouement. Avec Xe, vous pouvez être sûr que vos proches recevront l'argent dont ils ont besoin rapidement et de manière fiable.

Transfer inheritance funds with Xe.

Transférer un héritage

Transférer un héritage peut être une tâche complexe et fastidieuse. Nous comprenons la nécessité de faire preuve de prudence et de précision, et nous sommes là pour vous accompagner à chaque étape du processus.

Private jets & aircraft

Acheter du luxe

Les achats haut de gamme méritent un service aussi raffiné que vos goûts. Bénéficiez de transferts rapides, fiables et sécurisés, adaptés à la croissance de votre portefeuille d'actifs.

Student tuition

Étudier à l'étranger

Prendre le risque d'étudier à l'étranger est une démarche passionnante, mais elle peut aussi être source d'incertitudes. Faites confiance à Xe pour des transferts sécurisés et fiables, afin que vos finances ne soient jamais en jeu.

Prêt à commencer ?

Que vous envoyiez de l'argent à vos proches ou achetiez la maison de vos rêves à l'étranger, Xe est là pour vous. Envoyez de l'argent vers plus de 190 pays dans plus de 130 devises. La configuration de votre premier transfert se fait en quelques clics.

