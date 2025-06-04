Envoyez de l’argent à la famille

La famille, c’est tout, et on comprend. Envoyez de l’argent à vos proches à l’étranger avec des virements rapides, sûrs et fiables — car leur bonheur et votre tranquillité d’esprit comptent le plus.

Comparez les tarifs et découvrez les économies

Nous rendons l’envoi d’argent à la famille à l’étranger simple, sécurisé et rapide. Et grâce à nos taux dépassant la banque et nos frais bas, vous pouvez avoir l’esprit tranquille en sachant que vos proches tirent le meilleur parti de chaque transfert.

Soutien expert mondial en transfert 24h/24 et 5

Nous pensons que transférer de l’argent pour soutenir votre famille doit être simple et sécurisé. Si vous avez des questions sur votre transfert ou besoin d’aide pour commencer, nos experts en transfert sont là pour vous à tout moment.

Profitez de l’avantage Xe

Taux plus avantageux qu'une banque

Nous proposons constamment des taux qui dépassent les banques, vous offrant le meilleur rapport qualité-prix. Comparez-nous à votre banque et voyez la différence.

Des frais faibles voire nuls

Nous facturons moins, donc vous économisez davantage. De plus, nous affichons toujours tous les frais avant que vous ne confirmiez votre transfert, afin que vous sachiez exactement pour quoi vous payez.

Transferts ultra-rapides

Nous rendons l’envoi d’argent à l’étranger rapide et facile. 90 % des transferts arrivent en quelques minutes, garantissant que votre argent arrive à destination quand vous en avez besoin.

20 ans d'expérience

Notre réputation repose sur la confiance. Plus de 280 millions de personnes comptent sur nos services sécurisés pour traiter des milliers de transactions mondiales chaque jour.

Suivi en temps réel

Avec notre suivi de transfert en temps réel, vous êtes toujours au courant. Accédez aux mises à jour en temps réel à tout moment, directement depuis votre compte.

Paiements récurrents

Vous souhaitez mettre en place des paiements récurrents pour des choses comme les impôts, les factures, les investissements ou les prêts hypothécaires ? Xe facilite la mise en place des paiements récurrents.

Envoyez avec confiance

En tant que membres de la famille Euronet Worldwide, nos clients nous ont fait confiance l’an dernier pour traiter en toute sécurité plus de 115 milliards de dollars de transferts internationaux. Avec d’excellents taux et des frais faibles, nous facilitons l’envoi d’argent à l’étranger.

Automatisez les transferts pour des paiements ponctuels

Automatiser vos importants transferts d’argent vous permet, ainsi qu’à vos proches, de mieux gérer vos budgets, ajoutant ainsi de la cohérence à votre vie et à celle de vos bénéficiaires. Avec Xe, vous pouvez gérer facilement ces paiements récurrents.

Redéfinition des transferts monétaires internationaux

Depuis plus de 30 ans, Xe déjoue les banques en rendant les virements internationaux plus rapides, plus faciles et plus abordables. Alors que les banques tentent de rattraper leur retard, nous avons maîtrisé l’art des paiements mondiaux. Pas étonnant que 280 millions de personnes nous fassent confiance pour tous leurs besoins mondiaux en argent.

Comment envoyer de l’argent à vos proches à l’étranger avec Xe

Créez un compte

Cette opération ne prend que quelques minutes. Nous avons seulement besoin de votre adresse e-mail et de quelques informations supplémentaires.

Devis instantané

Bénéficiez d'un taux de transfert d'argent en direct, meilleur que celui des banques, pour la devise de votre choix.

Envoyer de l'argent

Ajoutez tous les détails nécessaires et configurez le transfert. Une fois les fonds reçus, nous nous occuperons du reste.

Suivez votre transfert

Suivez votre transfert à chaque étape. Activez les notifications pour être mis à jour sur votre transfert.

Des millions de personnes à travers le monde font confiance à Xe

Découvrez ce que Xe peut faire d’autre pour vous

Vous êtes curieux de connaître la portée de notre expertise ? Nos clients comptent sur nous pour tout, des transferts quotidiens aux transactions importantes. Découvrez nos options de transfert les plus populaires.

