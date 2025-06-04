Envoyer de grosses sommes d'argent avec Xe est très simple. Suis simplement les 6 étapes ci-dessous.



Étape 1 : Inscris-toi gratuitement

Connectez-vous à ton compte Xe ou inscrivez-vous gratuitement. Cela ne prend que quelques minutes, tu n'as besoin que d'une adresse e-mail.



Étape 2 : Obtenir un devis

Indique-nous la devise que tu souhaites transférer, le montant d'argent que tu souhaites envoyer et la destination.



Étape 3 : Ajouter ton destinataire

Fournis les informations de paiement de ton destinataire (tu auras besoin de détails tels que son nom et son adresse).



Étape 4 : Vérifier ton identité

Pour certains transferts, il se peut que nous ayons besoin de pièces d'identité pour confirmer qu'il s'agit bien de toi et pour protéger ton argent.



Étape 5 : Valider ton devis

Confirmez et approvisionnez ton virement avec un compte bancaire, une carte de crédit ou une carte de débit et c'est terminé !



Étape 6 : Suivi de ton transfert

Vois où se trouve ton argent et quand il arrive à ton destinataire. Bénéficiez de l'assistance par chat en direct, par téléphone et par e-mail.