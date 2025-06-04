Faites passer votre portefeuille d’investissement à l’échelle mondiale

Élargissez votre portefeuille à l’étranger avec des transferts vers plus de 190 pays et 130 devises.

Comparez les taux et transformez vos économies en investissements

Que vous investissiez dans des actions étrangères, de l’immobilier ou une startup intéressante, nos taux compétitifs et nos faibles frais garantissent qu’une plus grande partie de votre argent investisse dans vos investissements.

Soutien expert mondial en transfert 24h/24 et 5

Vous avez des questions sur le transfert de grosses sommes pour développer votre portefeuille d’investissement ? Notre équipe est là pour vous aider à naviguer dans le processus de transfert. Contactez dès aujourd’hui nos experts en transfert par téléphone, chat en direct ou email.

Profitez de l’avantage Xe

Taux plus avantageux qu'une banque

Nous proposons constamment des taux qui dépassent les banques, vous offrant le meilleur rapport qualité-prix. Comparez-nous à votre banque et voyez la différence.

Des frais faibles voire nuls

Nous facturons moins, donc vous économisez davantage. De plus, nous affichons toujours tous les frais avant que vous ne confirmiez votre transfert, afin que vous sachiez exactement pour quoi vous payez.

Transferts ultra-rapides

Nous rendons l’envoi d’argent à l’étranger rapide et facile. 90 % des transferts arrivent en quelques minutes, garantissant que votre argent arrive à destination quand vous en avez besoin.

20 ans d'expérience

Notre réputation repose sur la confiance. Plus de 280 millions de personnes comptent sur nos services sécurisés pour traiter des milliers de transactions mondiales chaque jour.

Suivi en temps réel

Avec notre suivi de transfert en temps réel, vous êtes toujours au courant. Accédez aux mises à jour en temps réel à tout moment, directement depuis votre compte.

Paiements récurrents

Vous souhaitez mettre en place des paiements récurrents pour des choses comme les impôts, les factures, les investissements ou les prêts hypothécaires ? Xe facilite la mise en place des paiements récurrents.

Xe propose régulièrement des taux de change supérieurs à la banque pour que vous puissiez garder plus d’argent dans votre poche. Avec des tarifs initiaux et aucune commission surprise, nous surpassons les banques traditionnelles.

Transférez plus avec des limites d’envoi plus élevées

Nous proposons des limites de transfert plus élevées que les banques traditionnelles, vous permettant d’en envoyer davantage en un seul virement. Dites adieu à la répartition des montants plus importants et profitez d’une manière plus simple et plus efficace de déplacer votre argent.

Utilisez nos graphiques de devises pour synchroniser votre transfert

Les graphiques interactifs de la monnaie de Xe sont un outil puissant pour analyser les tendances historiques, vous aidant à prendre des décisions d’investissement plus éclairées. Même la moindre différence de taux de change peut avoir un impact drastique sur la valeur.

Je cherche à investir dans...

Immobilier à l’étranger ?

Faites croître vos investissements immobiliers à l’international avec Xe. Nos taux de change compétitifs et nos transferts rapides et sécurisés vous aident à tirer parti des opportunités immobilières à l’échelle mondiale.

Des actions à l’étranger ?

Diversifiez votre portefeuille d’actions au-delà des frontières avec Xe. Nos données en temps réel et notre processus de transfert fluide vous aident à saisir les opportunités sur les marchés étrangers.

Élargir la portée ?

Élargissez la portée de votre entreprise avec Xe. Nos services d’entreprise dédiés et nos options de transfert en vrac simplifient la gestion des mouvements financiers mondiaux, vous permettant de vous concentrer sur la croissance de votre entreprise.

Transférer de l’argent pour investir à l’étranger avec Xe

Créez un compte

Cette opération ne prend que quelques minutes. Nous avons seulement besoin de votre adresse e-mail et de quelques informations supplémentaires.

Devis instantané

Bénéficiez d'un taux de transfert d'argent en direct, meilleur que celui des banques, pour la devise de votre choix.

Envoyer de l'argent

Ajoutez tous les détails nécessaires et configurez le transfert. Une fois les fonds reçus, nous nous occuperons du reste.

Suivez votre transfert

Suivez votre transfert à chaque étape. Activez les notifications pour être mis à jour sur votre transfert.

Des millions de personnes à travers le monde font confiance à Xe

Découvrez ce que Xe peut faire d’autre pour vous

Vous êtes curieux de connaître la portée de notre expertise ? Nos clients comptent sur nous pour tout, des transferts quotidiens aux transactions importantes. Découvrez nos options de transfert les plus populaires.

