Faites passer votre portefeuille d’investissement à l’échelle mondiale
Élargissez votre portefeuille à l’étranger avec des transferts vers plus de 190 pays et 130 devises.
Comparez les taux et transformez vos économies en investissements
Que vous investissiez dans des actions étrangères, de l’immobilier ou une startup intéressante, nos taux compétitifs et nos faibles frais garantissent qu’une plus grande partie de votre argent investisse dans vos investissements.
Soutien expert mondial en transfert 24h/24 et 5
Vous avez des questions sur le transfert de grosses sommes pour développer votre portefeuille d’investissement ? Notre équipe est là pour vous aider à naviguer dans le processus de transfert. Contactez dès aujourd’hui nos experts en transfert par téléphone, chat en direct ou email.
Profitez de l’avantage Xe
Taux plus avantageux qu'une banque
Nous proposons constamment des taux qui dépassent les banques, vous offrant le meilleur rapport qualité-prix. Comparez-nous à votre banque et voyez la différence.
Des frais faibles voire nuls
Nous facturons moins, donc vous économisez davantage. De plus, nous affichons toujours tous les frais avant que vous ne confirmiez votre transfert, afin que vous sachiez exactement pour quoi vous payez.
Transferts ultra-rapides
Nous rendons l’envoi d’argent à l’étranger rapide et facile. 90 % des transferts arrivent en quelques minutes, garantissant que votre argent arrive à destination quand vous en avez besoin.
20 ans d'expérience
Notre réputation repose sur la confiance. Plus de 280 millions de personnes comptent sur nos services sécurisés pour traiter des milliers de transactions mondiales chaque jour.
Suivi en temps réel
Avec notre suivi de transfert en temps réel, vous êtes toujours au courant. Accédez aux mises à jour en temps réel à tout moment, directement depuis votre compte.
Paiements récurrents
Vous souhaitez mettre en place des paiements récurrents pour des choses comme les impôts, les factures, les investissements ou les prêts hypothécaires ? Xe facilite la mise en place des paiements récurrents.
Comparez-nous à votre banque
Xe propose régulièrement des taux de change supérieurs à la banque pour que vous puissiez garder plus d’argent dans votre poche. Avec des tarifs initiaux et aucune commission surprise, nous surpassons les banques traditionnelles.
Transférez plus avec des limites d’envoi plus élevées
Nous proposons des limites de transfert plus élevées que les banques traditionnelles, vous permettant d’en envoyer davantage en un seul virement. Dites adieu à la répartition des montants plus importants et profitez d’une manière plus simple et plus efficace de déplacer votre argent.
Utilisez nos graphiques de devises pour synchroniser votre transfert
Les graphiques interactifs de la monnaie de Xe sont un outil puissant pour analyser les tendances historiques, vous aidant à prendre des décisions d’investissement plus éclairées. Même la moindre différence de taux de change peut avoir un impact drastique sur la valeur.
Je cherche à investir dans...
Immobilier à l’étranger ?
Faites croître vos investissements immobiliers à l’international avec Xe. Nos taux de change compétitifs et nos transferts rapides et sécurisés vous aident à tirer parti des opportunités immobilières à l’échelle mondiale.
Des actions à l’étranger ?
Diversifiez votre portefeuille d’actions au-delà des frontières avec Xe. Nos données en temps réel et notre processus de transfert fluide vous aident à saisir les opportunités sur les marchés étrangers.
Élargir la portée ?
Élargissez la portée de votre entreprise avec Xe. Nos services d’entreprise dédiés et nos options de transfert en vrac simplifient la gestion des mouvements financiers mondiaux, vous permettant de vous concentrer sur la croissance de votre entreprise.
Transférer de l’argent pour investir à l’étranger avec Xe
Créez un compte
Cette opération ne prend que quelques minutes. Nous avons seulement besoin de votre adresse e-mail et de quelques informations supplémentaires.
Devis instantané
Bénéficiez d'un taux de transfert d'argent en direct, meilleur que celui des banques, pour la devise de votre choix.
Envoyer de l'argent
Ajoutez tous les détails nécessaires et configurez le transfert. Une fois les fonds reçus, nous nous occuperons du reste.
Suivez votre transfert
Suivez votre transfert à chaque étape. Activez les notifications pour être mis à jour sur votre transfert.
Des millions de personnes à travers le monde font confiance à Xe
Découvrez ce que Xe peut faire d’autre pour vous
Vous êtes curieux de connaître la portée de notre expertise ? Nos clients comptent sur nous pour tout, des transferts quotidiens aux transactions importantes. Découvrez nos options de transfert les plus populaires.
Transfert d’argent important
Envoyer de grosses sommes d'argent avec Xe est très simple. Suis simplement les 6 étapes ci-dessous.
Étape 1 : Inscris-toi gratuitement
Connectez-vous à ton compte Xe ou inscrivez-vous gratuitement. Cela ne prend que quelques minutes, tu n'as besoin que d'une adresse e-mail.
Étape 2 : Obtenir un devis
Indique-nous la devise que tu souhaites transférer, le montant d'argent que tu souhaites envoyer et la destination.
Étape 3 : Ajouter ton destinataire
Fournis les informations de paiement de ton destinataire (tu auras besoin de détails tels que son nom et son adresse).
Étape 4 : Vérifier ton identité
Pour certains transferts, il se peut que nous ayons besoin de pièces d'identité pour confirmer qu'il s'agit bien de toi et pour protéger ton argent.
Étape 5 : Valider ton devis
Confirmez et approvisionnez ton virement avec un compte bancaire, une carte de crédit ou une carte de débit et c'est terminé !
Étape 6 : Suivi de ton transfert
Vois où se trouve ton argent et quand il arrive à ton destinataire. Bénéficiez de l'assistance par chat en direct, par téléphone et par e-mail.
Chez Xe, nous proposons plusieurs moyens d'envoyer de l'argent.
Débit automatique ACH (recommandé pour les virements importants) :
Les paiements par prélèvement automatique ou Automated Clearing House (ACH) prélèvent des fonds directement sur ton compte bancaire.
Virement bancaire (recommandé pour les virements importants) :
Les virements bancaires permettent de transférer de l'argent de ta banque vers la nôtre. Nous recevons généralement de l'argent dans les 24 heures.
Carte de débit ou de crédit :
Les paiements par carte prennent généralement moins de 24 heures. Cependant, les paiements par carte entraînent des frais supplémentaires minimes.
Le lancement d'un transfert d'argent révèle les durées habituelles. Les délais de livraison estimés peuvent changer en fonction de la devise, de la destination et du mode de paiement. Suivez les transferts à l'aide de l'écran d'activité de l'application ou du site Web Xe et discutez en direct avec notre assistante virtuelle, Lexi, pour obtenir de l'aide.
Modes de paiement les plus rapides :
Les virements commencent dès que nous avons reçu ton paiement.
Les paiements par carte sont les plus rapides et sont traités presque instantanément. Opte pour le paiement par carte pour les virements urgents.
Les virements bancaires, les prélèvements automatiques et l'ACH sont un peu plus lents, car il faut jusqu'à 2 jours ouvrables pour nous parvenir.
Délais de livraison :
Après avoir reçu ton paiement, nous t'envoyons de l'argent. Prévoyez de 1 à 3 jours ouvrables pour que les virements parviennent aux destinataires, selon la devise et la destination. En cas de problème, discute avec Lexi pour suivre les transferts.
Pour effectuer un transfert d'argent avec Xe, tu auras besoin de tes coordonnées bancaires, des informations bancaires du destinataire, du montant que tu vas transférer et de la devise vers laquelle tu souhaites échanger.
Une fois que tu as confirmé les informations et que ton paiement a été reçu, le virement est lancé.
Pour ta sécurité, nous avons des limites au montant que tu peux envoyer en un seul virement en ligne.
Limite de transferts en ligne par région :
UK & Europe (GBEU) : 350 000 livres sterling ou envoi de l'équivalent en devise
États-Unis : 535 000 dollars américains ou l'équivalent en devise d'envoi
Canada (CA) : 560 000 dollars canadiens ou l'équivalent en devise d'envoi
Australie & Nouvelle-Zélande (AUNZ) : ou envoi d'une devise équivalente
Le mode de paiement que tu choisis peut également déterminer le montant que tu peux envoyer par notre intermédiaire. Lisez notre FAQ pour plus d'informations et consultez la liste des modes de paiement disponibles.
Clients au Canada et aux États-Unis qui paient par virement bancaire ou télégraphique :
Les clients canadiens doivent envoyer 3 000 dollars canadiens ou plus pour payer par virement bancaire
Les clients américains doivent envoyer 3 000 dollars américains ou plus pour payer par virement bancaire
Chez Xe, nous utilisons des mesures de sécurité de pointe pour protéger tes fonds et tes informations personnelles. Cela inclut :
Chiffrement :
Toutes les données transmises via notre plateforme sont cryptées à l'aide de la technologie SSL (Secure Socket Layer).
Conformité réglementaire :
Nous sommes réglementés par les autorités financières de nombreuses juridictions, ce qui garantit le respect de normes de sécurité strictes.
Authentification à deux facteurs :
Nous proposons une authentification à deux facteurs (2FA) pour renforcer la sécurité de ton compte.
Prévention des fraudes :
Des systèmes de surveillance avancés sont en place pour détecter et prévenir les activités frauduleuses.
Modes de paiement sécurisés :
Nous utilisons uniquement des modes de paiement sûrs et fiables pour garantir la sécurité de tes fonds pendant le processus de transfert.
Si tu envoies plus de 50 000 dollars américains par an (ou l'équivalent en monnaie locale), tu es éligible à ce service.
Voici quelques points sur lesquels l'équipe peut t'aider :
• Aide à la mise en place de transferts importants
• Configuration d'un ordre de transfert pour bloquer le taux d'envoi actuel pendant 24 mois
• Créer des ordres de marché pour te permettre d'envoyer de l'argent lorsqu'un taux cible est atteint
• Créer un paiement régulier pour effectuer des virements automatiques réguliers à taux fixes, comme tes prélèvements automatiques habituels
Si tu souhaites parler à un membre de notre équipe, tu peux nous appeler aux coordonnées ci-dessous :
Royaume-Uni (GB) : +441753441800 (8 h à 18 h GMT)
Europe (UE) : +441753441800 (8 h à 18 h GMT)
Nouvelle-Zélande (NZ) : +6499054625 (9 h à 19h NZT) Australie (AU) : +61280745279 (9 h à 19 h NZT)
États-Unis : +17372557830 (7 h à 17 h PT)
Canada (CA) : +16474753660 (7 h à 17 h PT)