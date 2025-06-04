Un nouveau départ pour vous, un territoire familier pour nous

Déménager à l'étranger apporte beaucoup de changements et d'incertitudes, mais une chose reste constante : notre engagement pour des transferts rapides et fiables, vous accompagnant à chaque étape du processus.

Transférez en toute confiance
Dynamisez votre déménagement à l'étranger

Que vous déménagiez pour un nouvel emploi, poursuivi vos études ou entamiez une nouvelle vie dans un nouveau pays, Xe veille à ce que votre argent arrive là où vous en avez besoin, en toute sécurité et de manière efficace. Nos services de transfert transparents font de la gestion de vos finances une chose de moins à laquelle vous soucier lors de votre grand déménagement.

Nous sommes là pour vous aider

Si vous avez des questions sur les transferts d'argent importants ou si vous souhaitez savoir comment Xe peut vous aider à économiser sur votre déménagement à l'étranger, contactez nos experts en transfert dès aujourd'hui !

Maximisez votre argent

Nous proposons systématiquement des taux défiant toute concurrence, vous offrant ainsi le meilleur rapport qualité-prix. Comparez-nous à votre banque et voyez la différence.

Ce que vous voyez est ce que vous obtenez

Dites adieu aux frais surprises. Avec Xe, consultez et comparez les taux de change en temps réel pour savoir à tout moment combien vous économisez, envoyez ou recevez.

Des transferts rapides, toujours

Envoyez des virements importants en toute simplicité. Notre système simplifié et notre application intuitive garantissent des transferts rapides et efficaces, quel que soit le montant.

Fiable et sécurisé depuis plus de 30 ans

Notre réputation repose sur la confiance. Plus de 280 millions de personnes comptent sur nos services sécurisés pour obtenir des informations et traiter des milliers de transactions mondiales chaque jour.

Suivez chaque étape du processus

Grâce au suivi des transferts de Xe, vous êtes toujours au courant. Accédez aux mises à jour en temps réel à tout moment directement depuis votre compte.

Configurez sans soucis

Vous souhaitez créer des paiements récurrents pour des éléments tels que des impôts, des factures, des investissements ou des prêts hypothécaires ? Xe vous facilite la configuration des paiements récurrents.

Envoyez en toute confiance

En tant que membre de la famille Euronet Worldwide, nos clients nous ont fait confiance l'année dernière pour traiter en toute sécurité plus de 115 milliards de dollars de transferts d'argent internationaux. Grâce à des tarifs transparents et à une plateforme simple, nous facilitons l'envoi d'argent à l'étranger.

La meilleure façon de transférer de l'argent d'une banque à une autre

Transférer de l'argent avec Xe est différent de tout autre virement bancaire traditionnel. Nos marges plus faibles signifient que vous gardez plus d'argent dans votre poche. Découvrez la différence et modernisez vos transferts d'argent internationaux.

Économisez sur les factures récurrentes

Lorsque vous déménagez à l'étranger, il est important de prévoir les factures récurrentes. Avec Xe, vous pouvez facilement gérer ces paiements et économiser davantage grâce à des taux imbattables, ce qui vous permet de disposer des fonds nécessaires pour couvrir vos dépenses régulières.

Comment transférer de l'argent à l'étranger avec Xe

Créer un compte

Cela ne prend que quelques minutes. Tout ce dont nous avons besoin est votre adresse e-mail et quelques informations supplémentaires.

Devis instantané

Bénéficiez d'un taux de transfert d'argent en direct, meilleur que celui des banques, pour la devise de votre choix.

Envoyer de l'argent

Ajoutez tous les détails nécessaires et configurez le transfert. Une fois les fonds reçus, nous nous occuperons du reste.

Suivez votre transfert

Suivez votre transfert à chaque étape avec notre application Xe. Activez les notifications pour recevoir des mises à jour sur la progression de votre transfert.

Des millions de personnes à travers le monde font confiance à Xe

Découvrez ce que Xe peut faire d'autre pour vous

Vous souhaitez en savoir plus sur l'étendue de notre expertise ? Nos clients comptent sur nous pour tout, des transferts quotidiens aux transactions importantes. Découvrez nos options de transfert les plus populaires.

FAQ sur les transferts d'argent importants