Un nouveau départ pour vous, un territoire familier pour nous
Déménager à l'étranger apporte beaucoup de changements et d'incertitudes, mais une chose reste constante : notre engagement pour des transferts rapides et fiables, vous accompagnant à chaque étape du processus.
Dynamisez votre déménagement à l'étranger
Que vous déménagiez pour un nouvel emploi, poursuivi vos études ou entamiez une nouvelle vie dans un nouveau pays, Xe veille à ce que votre argent arrive là où vous en avez besoin, en toute sécurité et de manière efficace. Nos services de transfert transparents font de la gestion de vos finances une chose de moins à laquelle vous soucier lors de votre grand déménagement.
Nous sommes là pour vous aider
Si vous avez des questions sur les transferts d'argent importants ou si vous souhaitez savoir comment Xe peut vous aider à économiser sur votre déménagement à l'étranger, contactez nos experts en transfert dès aujourd'hui !
Experience the Xe advantage
Maximisez votre argent
Nous proposons systématiquement des taux défiant toute concurrence, vous offrant ainsi le meilleur rapport qualité-prix. Comparez-nous à votre banque et voyez la différence.
Ce que vous voyez est ce que vous obtenez
Dites adieu aux frais surprises. Avec Xe, consultez et comparez les taux de change en temps réel pour savoir à tout moment combien vous économisez, envoyez ou recevez.
Des transferts rapides, toujours
Envoyez des virements importants en toute simplicité. Notre système simplifié et notre application intuitive garantissent des transferts rapides et efficaces, quel que soit le montant.
Fiable et sécurisé depuis plus de 30 ans
Notre réputation repose sur la confiance. Plus de 280 millions de personnes comptent sur nos services sécurisés pour obtenir des informations et traiter des milliers de transactions mondiales chaque jour.
Suivez chaque étape du processus
Grâce au suivi des transferts de Xe, vous êtes toujours au courant. Accédez aux mises à jour en temps réel à tout moment directement depuis votre compte.
Configurez sans soucis
Vous souhaitez créer des paiements récurrents pour des éléments tels que des impôts, des factures, des investissements ou des prêts hypothécaires ? Xe vous facilite la configuration des paiements récurrents.
Envoyez en toute confiance
En tant que membre de la famille Euronet Worldwide, nos clients nous ont fait confiance l'année dernière pour traiter en toute sécurité plus de 115 milliards de dollars de transferts d'argent internationaux. Grâce à des tarifs transparents et à une plateforme simple, nous facilitons l'envoi d'argent à l'étranger.
La meilleure façon de transférer de l'argent d'une banque à une autre
Transférer de l'argent avec Xe est différent de tout autre virement bancaire traditionnel. Nos marges plus faibles signifient que vous gardez plus d'argent dans votre poche. Découvrez la différence et modernisez vos transferts d'argent internationaux.
Économisez sur les factures récurrentes
Lorsque vous déménagez à l'étranger, il est important de prévoir les factures récurrentes. Avec Xe, vous pouvez facilement gérer ces paiements et économiser davantage grâce à des taux imbattables, ce qui vous permet de disposer des fonds nécessaires pour couvrir vos dépenses régulières.
Comment transférer de l'argent à l'étranger avec Xe
Créer un compte
Cela ne prend que quelques minutes. Tout ce dont nous avons besoin est votre adresse e-mail et quelques informations supplémentaires.
Devis instantané
Bénéficiez d'un taux de transfert d'argent en direct, meilleur que celui des banques, pour la devise de votre choix.
Envoyer de l'argent
Ajoutez tous les détails nécessaires et configurez le transfert. Une fois les fonds reçus, nous nous occuperons du reste.
Suivez votre transfert
Suivez votre transfert à chaque étape avec notre application Xe. Activez les notifications pour recevoir des mises à jour sur la progression de votre transfert.
Des millions de personnes à travers le monde font confiance à Xe
Découvrez ce que Xe peut faire d'autre pour vous
Vous souhaitez en savoir plus sur l'étendue de notre expertise ? Nos clients comptent sur nous pour tout, des transferts quotidiens aux transactions importantes. Découvrez nos options de transfert les plus populaires.
FAQ sur les transferts d'argent importants
Envoyer de grosses sommes d'argent avec Xe est très simple. Suis simplement les 6 étapes ci-dessous.
Étape 1 : Inscris-toi gratuitement
Connectez-vous à ton compte Xe ou inscrivez-vous gratuitement. Cela ne prend que quelques minutes, tu n'as besoin que d'une adresse e-mail.
Étape 2 : Obtenir un devis
Indique-nous la devise que tu souhaites transférer, le montant d'argent que tu souhaites envoyer et la destination.
Étape 3 : Ajouter ton destinataire
Fournis les informations de paiement de ton destinataire (tu auras besoin de détails tels que son nom et son adresse).
Étape 4 : Vérifier ton identité
Pour certains transferts, il se peut que nous ayons besoin de pièces d'identité pour confirmer qu'il s'agit bien de toi et pour protéger ton argent.
Étape 5 : Valider ton devis
Confirmez et approvisionnez ton virement avec un compte bancaire, une carte de crédit ou une carte de débit et c'est terminé !
Étape 6 : Suivi de ton transfert
Vois où se trouve ton argent et quand il arrive à ton destinataire. Bénéficiez de l'assistance par chat en direct, par téléphone et par e-mail.
Chez Xe, nous proposons plusieurs moyens d'envoyer de l'argent. Prélèvement automatique ACH (recommandé pour les transferts importants) : les paiements par prélèvement automatique ou Automated Clearing House (ACH) prélèvent les fonds directement sur votre compte bancaire. Virement bancaire (recommandé pour les transferts importants) : les virements bancaires permettent de transférer de l'argent de votre banque vers la nôtre. Nous recevons généralement l'argent dans les 24 heures. Carte de débit ou de crédit : les paiements par carte prennent généralement moins de 24 heures. Cependant, les paiements par carte entraînent de petits frais supplémentaires.
Le lancement d'un transfert d'argent révèle des durées typiques. Les estimations de délai de livraison peuvent varier en fonction de la devise, de la destination et du mode de paiement. Suivez les transferts à l'aide de l'écran Activité sur l'application Xe ou le site Web et discutez en direct avec notre assistante virtuelle, Lexi, pour obtenir de l'aide. Options de paiement les plus rapides : les transferts commencent une fois que nous avons reçu votre paiement. Les paiements par carte sont les plus rapides, traités presque instantanément. Choisissez le paiement par carte pour les transferts urgents. Les virements bancaires, les prélèvements automatiques et ACH sont un peu plus lents, prenant jusqu'à 2 jours ouvrables pour nous parvenir. Délais de livraison : après réception de votre paiement, nous envoyons votre argent. Prévoyez 1 à 3 jours ouvrables pour que les transferts parviennent aux destinataires, selon la devise et la destination. En cas de problème, discutez avec Lexi pour suivre les transferts.
Pour effectuer un transfert d'argent avec Xe, vous aurez besoin de vos informations bancaires, des informations bancaires de votre destinataire, du montant que vous transférez et de la devise dans laquelle vous souhaitez effectuer le transfert. Une fois que vous avez confirmé les informations et que votre paiement a été reçu, le transfert est lancé.
Pour votre sécurité, nous avons des limites sur le montant que vous pouvez envoyer en un seul transfert en ligne. Limite de transfert en ligne par région : Royaume-Uni et Europe (GBEU) : 350 000 GBP ou l'équivalent dans la devise d'envoi États-Unis (US) : 535 000 USD ou l'équivalent dans la devise d'envoi Canada (CA) : 560 000 CAD ou l'équivalent dans la devise d'envoi Australie et Nouvelle-Zélande (AUNZ) : ou l'équivalent dans la devise d'envoi Le mode de paiement que vous choisissez peut également déterminer le montant que vous pouvez envoyer avec nous. Lisez notre FAQ pour plus d'informations et consultez la liste des modes de paiement à votre disposition. Clients au Canada et aux États-Unis payant par virement bancaire ou télégraphique : Les clients au Canada doivent envoyer 3 000 CAD ou plus pour payer par virement bancaire ou télégraphique Les clients aux États-Unis doivent envoyer 3 000 USD ou plus pour payer par virement bancaire ou télégraphique
Chez Xe, nous utilisons des mesures de sécurité de pointe pour protéger vos fonds et vos informations personnelles. Cela comprend : Cryptage : toutes les données transmises via notre plateforme sont cryptées à l'aide de la technologie SSL (Secure Socket Layer). Conformité réglementaire : nous sommes réglementés par les autorités financières de plusieurs juridictions, ce qui garantit le respect de normes de sécurité strictes. Authentification à deux facteurs : nous proposons une authentification à deux facteurs (2FA) pour ajouter une couche de sécurité supplémentaire à votre compte. Prévention de la fraude : des systèmes de surveillance avancés sont en place pour détecter et prévenir les activités frauduleuses. Méthodes de paiement sécurisées : nous n'utilisons que des méthodes de paiement sécurisées et fiables pour assurer la sécurité de vos fonds pendant le processus de transfert.
Si vous envoyez plus de 50 000 USD par an (ou l'équivalent en monnaie locale), vous êtes éligible à ce service. Voici quelques exemples de ce avec quoi l'équipe peut vous aider : • Assistance pour la mise en place de transferts importants • Configuration d'un ordre à terme pour verrouiller le taux d'envoi actuel pendant 24 mois maximum • Création d'ordres au marché pour vous permettre d'envoyer de l'argent lorsqu'un taux cible est atteint • Création d'un paiement régulier pour effectuer des transferts réguliers et automatisés avec des taux fixes, tout comme vos prélèvements automatiques habituels Si vous souhaitez parler à un membre de notre équipe, vous pouvez nous appeler en utilisant les coordonnées ci-dessous : Royaume-Uni (GB) : +441753441800 (8h-18h GMT) Europe (UE) : +441753441800 (8h-18h GMT) Nouvelle-Zélande (NZ) : +6499054625 (9h-19h NZT) Australie (AU) : +61280745279 (9h-19h NZT) États-Unis (US) : +17372557830 (7h-17h PT) Canada (CA) : +16474753660 (7h00-17h00 PT)