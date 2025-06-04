Transférer de l’argent pour acheter des biens immobiliers à l’étranger

Ne laissez pas l’idée de transférer de l’argent à l’étranger vous empêcher d’avancer. Déplacer de grosses sommes à l’étranger devrait être simple, pas stressant. Avec nos transferts rapides et fiables, assurer la maison de vos rêves à l’étranger n’est que le début.

Regarde comme c’est facile
Streamlined and secure large transfers for buying homes, relocating, or investing.

Comparez-nous à votre banque et voyez la différence Xe

Que vous achetiez une maison de vacances, que vous déménageriez pour le travail ou que vous investissiez dans un bien immobilier, l’expertise de Xe est la clé pour transformer vos rêves en réalité. Nous simplifions les grands transferts internationaux pour simplifier le processus pour vous.

Comparer les taux Découvrez les économies
We’re here to help

Soutien expert mondial en transfert 24h/24 et 5

Si vous avez besoin d’aide pour organiser un transfert pour votre achat immobilier international, nos experts en transfert sont là pour vous aider — contactez-nous dès aujourd’hui !

Appelez-nous: +1 (800) 772-7779

Profitez de l’avantage Xe

Taux plus avantageux qu'une banque

Nous proposons constamment des taux qui dépassent les banques, vous offrant le meilleur rapport qualité-prix. Comparez-nous à votre banque et voyez la différence.

Des frais faibles voire nuls

Nous facturons moins, donc vous économisez davantage. De plus, nous affichons toujours tous les frais avant que vous ne confirmiez votre transfert, afin que vous sachiez exactement pour quoi vous payez.

Transferts ultra-rapides

Nous rendons l’envoi d’argent à l’étranger rapide et facile. 90 % des transferts arrivent en quelques minutes, garantissant que votre argent arrive à destination quand vous en avez besoin.

20 ans d'expérience

Notre réputation repose sur la confiance. Plus de 280 millions de personnes comptent sur nos services sécurisés pour traiter des milliers de transactions mondiales chaque jour.

Suivi en temps réel

Avec notre suivi de transfert en temps réel, vous êtes toujours au courant. Accédez aux mises à jour en temps réel à tout moment, directement depuis votre compte.

Paiements récurrents

Vous souhaitez mettre en place des paiements récurrents pour des choses comme les impôts, les factures, les investissements ou les prêts hypothécaires ? Xe facilite la mise en place des paiements récurrents.

Envoyez avec confiance

En tant que membres de la famille Euronet Worldwide, nos clients nous ont fait confiance l’an dernier pour traiter en toute sécurité plus de 115 milliards de dollars de transferts internationaux. Avec d’excellents taux et des frais faibles, nous facilitons l’envoi d’argent à l’étranger.

Commencez maintenant
Save on recurring expenses

Automatisez les transferts pour des paiements ponctuels

Lors de l’achat d’un bien immobilier international, il est crucial de prévoir des dépenses telles que les taxes locales, l’entretien et les frais supplémentaires. Avec Xe, vous pouvez gérer facilement ces paiements récurrents et économiser davantage, garantissant ainsi des fonds supplémentaires pour couvrir vos coûts récurrents.

Confirmez et envoyez de l'argent
The better way to transfer bank-to-bank

Transférez plus avec des limites d’envoi plus élevées

Nous proposons des limites de transfert plus élevées que les banques traditionnelles, vous permettant d’en envoyer davantage en un seul virement. Dites adieu à la répartition des montants plus importants et profitez d’une manière plus simple et plus efficace de déplacer votre argent.

Commence à envoyer
Fast. Fair. Transparent.

Pas de surprises avec les tarifs et frais initiaux

Xe s’engage à assurer la transparence totale. Nos tarifs et frais sont toujours clairs et indiqués à l’avance, afin que vous connaissiez le véritable coût de votre transfert, garantissant ainsi le meilleur rapport qualité-prix.

Faites votre premier transfert

Comment transférer de l’argent pour l’achat de votre bien de rêve

Créez un compte

Cette opération ne prend que quelques minutes. Nous avons seulement besoin de votre adresse e-mail et de quelques informations supplémentaires.

Devis instantané

Bénéficiez d'un taux de transfert d'argent en direct, meilleur que celui des banques, pour la devise de votre choix.

Installation du transfert

Fournissez les informations nécessaires pour organiser votre transfert. Pour les transactions dépassant nos limites en ligne, notre équipe d’assistance dédiée est là pour vous accompagner à chaque étape.

Suivez votre transfert

Suivez votre transfert à chaque étape. Activez les notifications pour être mis à jour sur votre transfert.

Des millions de personnes à travers le monde font confiance à Xe

More ways Xe can help you

Découvrez ce que Xe peut faire d’autre pour vous

Vous êtes curieux de connaître la portée de notre expertise ? Nos clients comptent sur nous pour tout, des transferts quotidiens aux transactions importantes. Découvrez nos options de transfert les plus populaires.

En savoir plus

Transfert d’argent important