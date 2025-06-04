SWIFT/BIC-koodit Senegal
Etsi oikea SWIFT/BIC-koodi pankillesi. Etsi pankin nimen ja kaupungin mukaan tai valitse suosituista pankeista osoitteessa Senegal.
Etsi SWIFT-koodi
Aloita valitsemalla jokin näistä suosituista pankeista:
Haluatko löytää pankkisi SWIFT-koodin osoitteessa Senegal?
Tarvitsetko SWIFT/BIC-koodia kansainvälisen tilisiirron lähettämiseen tai vastaanottamiseen osoitteessa Senegal? Käytä hakemistoamme löytääksesi oikean SWIFT-koodin pankkiisi ja tiettyyn konttoriin. Olipa kyseessä rahansiirto osoitteeseen Senegal tai varojen lähettäminen ulkomaille, oikea SWIFT-koodi on olennaisen tärkeä luotettavien siirtojen kannalta.
Miksi valita Xe lähettämään rahaa Senegal
Paremmat hinnat
Vertaa meitä pankkiin ja löydä säästöt. Hintamme ovat usein suuremmat kuin suurimmilla pankeilla, mikä maksimoi siirtosi arvon.
Pienemmät maksut
Näytämme kaikki maksut etukäteen ennen kuin vahvistat siirron, jotta tiedät tarkalleen, mistä maksat. Pienemmät palkkiomme merkitsevät sinulle enemmän säästöjä.
Nopeammat siirrot
Suurin osa siirroista tehdään samana päivänä. Ymmärrämme, että kun kyse on rahoistasi, ajoituksella on merkitystä.
Usein kysytyt kysymykset
SWIFT-koodi, joka tunnetaan myös nimellä BIC (Bank Identifier Code), on kansainvälinen standardi pankkien ja rahoituslaitosten tunnistamiseksi. Tarvitset oikean SWIFT-koodin osoitteessa Senegal, jotta voit lähettää tai vastaanottaa kansainvälisiä tilisiirtoja tarkasti ja turvallisesti.
Löydät pankkisi oikean SWIFT-koodin osoitteessa Senegal etsimällä tällä sivulla pankkisi nimeä, kaupunkia tai konttoria käyttäen. Voit myös tarkistaa tiliotteen tai ottaa yhteyttä paikalliseen konttoriin.
Jotkin pankit osoitteessa Senegal käyttävät yhtä SWIFT-koodia kaikissa konttoreissa, kun taas toisilla on konttorikohtaiset koodit. Varmista asia pankistasi, jotta vältät viivästykset tai virheet kansainvälisessä tilisiirrossa.
Väärän SWIFT-koodin käyttäminen pankissa osoitteessa Senegal voi johtaa siihen, että maksusi viivästyy, hylätään tai lähetetään väärälle tilille. Tarkista koodi aina kahdesti pankistasi ennen rahansiirtoa.
Ei, SWIFT-koodi yksilöi pankin, kun taas IBAN (International Bank Account Number) yksilöi yksittäisen tilin. Kaikki pankit osoitteessa Senegal eivät käytä IBAN-tunnuksia, mutta tietyissä tilisiirroissa, erityisesti Euroopassa tai Lähi-idässä, saatetaan tarvita molempia.
Voit validoida SWIFT-koodit osoitteessa Senegal seuraavasti:
Tarkistaminen pankistasi
Etsimällä verkossa olevista SWIFT-hakemistoista (kuten tästä).
Etsi koodi tiliotteestasi
Vastuuvapauslauseke
Tällä sivulla olevat SWIFT-koodit, pankkien nimet, osoitteet ja muut vastaavat tiedot ovat vain yleisiä tietoja. Vaikka pyrimme varmistamaan tarkkuuden, Xe ei takaa, että tiedot ovat täydellisiä, ajantasaisia tai virheettömiä. Tiedot voivat muuttua ilman ennakkoilmoitusta, eivätkä ne välttämättä vastaa asianomaisilta rahoituslaitoksilta saatavia viimeisimpiä tietoja.
Xe ei anna mitään vakuutuksia minkään luettelossa olevan pankin, rahoituslaitoksen tai välittäjän oikeudellisesta asemasta, sääntelyn mukaisesta asemasta tai toiminnan eheydestä. Emme tue tai tarkista minkään sivustolla olevan tahon laillisuutta, emmekä ota vastuuta siitä, että käytät annettuja tietoja.
Kaikki näiden tietojen perusteella tehdyt rahoitustoimet tai päätökset tehdään omalla vastuullasi. Xe ei ole vastuussa mistään menetyksistä, viivästyksistä tai vahingoista, jotka johtuvat siitä, että on luotettu tietoihin, eikä mistään liiketoimista sellaisten kolmansien osapuolten kanssa, joiden tietoja näytetään tällä sivustolla.
Suosittelemme, että tarkistat kaikki tiedot itsenäisesti asianomaiselta rahoituslaitokselta, ennen kuin aloitat minkä tahansa maksutapahtuman.
Tämä vastuuvapauslauseke on laadittu vain englanniksi, eikä sitä ole käännetty. Vaikka muu osa tästä sivusta voi näkyä valitsemallasi kielellä, oikeudellinen vastuuvapauslauseke on englanninkielinen, jotta sen tarkkuus ja tarkoitus säilyy.