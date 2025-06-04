National Bank of Canada SWIFT-koodi Canada
SWIFT/BIC-koodi National Bank of Canada on BNDCCAMMXXX. National Bank of Canada voi kuitenkin käyttää eri SWIFT/BIC-koodeja palvelusta tai sivukonttorista riippuen. Jos et ole varma, mitä käyttää, varmista asia vastaanottajalta tai ota suoraan yhteyttä osoitteeseen National Bank of Canada.
BNDCCAMMXXX
Pankin nimi
BANQUE NATIONALE DU CANADA
SWIFT-koodi
BNDCCAMMXXX
Osoite
800 ST-JACQUES
Kaupunki
MONTREAL
Maa
CANADA
Tämä on pääasiallinen SWIFT/BIC-koodi pankille National Bank of Canada maassa Canada
Paikalliset konttorit
Alla näet pankin National Bank of Canada paikalliset konttorit maassa Canada.
Tietoja BNDCCAMMXXX
Tärkein SWIFT-koodi National Bank of Canada osoitteessa Canada on BNDCCAMMXXX. Tämä koodi yksilöi pankin pääkonttorin kansainvälisiä maksuja varten osoitteessa Canada, ja sitä käytetään yleisesti silloin, kun konttorikohtaista koodia ei tarvita tai sitä ei ole saatavilla. Jos lähetät rahaa tilille National Bank of Canada osoitteessa Canada, eikä vastaanottaja ole antanut paikallisen konttorin SWIFT-koodia, BNDCCAMMXXX on yleensä turvallinen ja luotettava vaihtoehto.
Käyttämällä BNDCCAMMXXX
Voit käyttää National Bank of Canada'n SWIFT/BIC-pääkoodia. BNDCCAMMXXX kun:
Kansainvälisen rahansiirron lähettäminen osoitteeseen National Bank of Canada vuonna Canada
Vastaanottaja ei ole antanut konttorikohtaista SWIFT/BIC-koodia.
National Bank of Canada käsittelee maksun keskitetysti päätoimistonsa kautta
Haluat käyttää yleisesti hyväksyttyä oletusarvoista SWIFT/BIC-koodia.
Valitse Xe, kun lähetät rahaa osoitteeseen National Bank of Canada
Paremmat hinnat
Vertaa meitä pankkiin ja löydä säästöt. Hintamme ovat usein suuremmat kuin suurimmilla pankeilla, mikä maksimoi siirtosi arvon.
Pienemmät maksut
Näytämme kaikki maksut etukäteen ennen kuin vahvistat siirron, jotta tiedät tarkalleen, mistä maksat. Pienemmät palkkiomme merkitsevät sinulle enemmän säästöjä.
Nopeammat siirrot
Suurin osa siirroista tehdään samana päivänä. Ymmärrämme, että kun kyse on rahoistasi, ajoituksella on merkitystä.
Tarkista SWIFT-maksusi virheiden varalta
Tarkista ennen SWIFT-maksun lähettämistä, että SWIFT-koodi vastaa vastaanottajan pankkia ja että tilinumero ja nimi on annettu oikein. Pienetkin virheet voivat viivästyttää tai estää siirron. Ota yhteyttä pankkiin, jos olet tehnyt siirron väärillä tiedoilla.
Maksun vastaanottaminen osoitteeseen National Bank of Canada osoitteessa Canada?
Jotta voit vastaanottaa kansainvälisen maksun National Bank of Canada -tilillesi osoitteessa Canada, sinun on annettava oikea SWIFT/BIC-koodi, tilinumero ja muut pankkitiedot. Varmista, että lähettäjälläsi on oikeat tiedot viivästysten välttämiseksi.
Miljoonat ihmiset ympäri maailmaa luottavat Xe:hen.
Oletko valmis lähettämään rahaa osoitteeseen National Bank of Canada?
Xe:n avulla on helppo lähettää rahaa osoitteeseen National Bank of Canada ja tuhansiin muihin pankkeihin ympäri maailmaa. Tukee yli 130 valuuttaa ja tekee siirtoja 190 maahan, joten voit lähettää rahaa luottavaisin mielin.
Usein kysytyt kysymykset
Pääkonttorin SWIFT-koodi osoitteessa National Bank of Canada on seuraava BNDCCAMMXXX. Tätä koodia käytetään yleisesti kansainvälisissä tilisiirroissa pankin pääkonttoriin Montreal. Se tunnistaa National Bank of Canada SWIFT-verkossa ja auttaa varmistamaan, että varat ohjautuvat oikealle rahoituslaitokselle.
Jos et tiedä paikallisen konttorisi SWIFT-koodia, voit yleensä käyttää pääkonttorin SWIFT-koodia (BNDCCAMMXXX) kansainvälisten maksujen vastaanottamiseen. On kuitenkin parasta varmistaa asia pankiltasi mahdollisten viivästysten välttämiseksi. Voit löytää oikean koodin tarkistamalla verkkopankkiportaalisi, ottamalla yhteyttä asiakaspalveluun tai tarkistamalla viimeisimmän tiliotteen.
Kyllä, on yleensä turvallista käyttää pääkonttorin SWIFT-koodia (BNDCCAMMXXX) kansainvälisten maksujen vastaanottamiseen - varsinkin jos paikallisella konttorillasi ei ole omaa koodia. National Bank of Canada voi silti ohjata varat tilillesi käyttämällä täydellistä tilinumeroasi ja muita tunnistetietojasi. Varmista kuitenkin aina, että tämä lähestymistapa on pankkisi kanssa sovittu, erityisesti suurten maksutapahtumien yhteydessä.
Löytääksesi oikean SWIFT-koodin tietylle National Bank of Canada -sivukonttorillesi sinulla on muutamia vaihtoehtoja:
Käytä sivukonttorin SWIFT-koodin etsimistä - helpoin tapa tarkistaa, onko sivukonttorillasi yksilöllinen SWIFT-koodi vai pitäisikö sinun käyttää pääkonttorin koodia (BNDCCAMMXXX).
Kirjaudu sisään National Bank of Canada verkkopankkiin ja tarkista tilisiirto-ohjeet.
Ota yhteyttä paikalliseen konttoriin tai soita National Bank of Canada asiakaspalveluun.
Tutustu viimeisimpään tiliotteeseen tai shekkivihkoon, joka voi sisältää kansainvälisiä maksutietoja.
Jos sivukonttorillasi ei ole yksilöllistä SWIFT-koodia, voit yleensä käyttää BNDCCAMMXXX.
Jos syötät väärän SWIFT-koodin:
Maksusi voi viivästyä tai se voidaan hylätä.
Varat saatetaan lähettää väärään rahoituslaitokseen, ja niiden takaisin saaminen voi kestää kauan.
Jotkin pankit saattavat periä maksun palautetuista tai väärin suunnatuista maksuista.
Välttääksesi tämän, tarkista aina SWIFT-koodi ja tilitiedot ennen siirron lähettämistä.
Useimmissa tapauksissa tarvitset SWIFT-koodin vastaanottaaksesi kansainvälisiä maksuja, sillä se tunnistaa vastaanottavan pankin ja varmistaa oikean reitityksen. Maasta ja siirtomenetelmästä riippuen lähettäjä voi tarvita myös muita tietoja, kuten tilinumerosi, reititysnumerosi tai IBAN-tilinumerosi.
Kyllä, osoitteessa National Bank of Canada on yleensä pääkonttorin SWIFT-koodi (BNDCCAMMXXX) sekä sivukonttorikohtaisia SWIFT-koodeja tietyille toimipaikoille. Jos löydät paikallisen konttorisi SWIFT-koodin, kannattaa käyttää sitä, jotta reititys on mahdollisimman tarkka. Jos sivukonttorillasi ei ole yksilöllistä koodia tai olet epävarma, ensisijaisen koodin käyttäminen on yleensä hyväksyttävää kansainvälisten maksujen vastaanottamiseen.
BNDCCAMMXXX on SWIFT-standardikoodi, jota käytetään National Bank of Canada:n Montreal pääkonttorissa. Muilla National Bank of Canada -yksiköillä, kuten eri maissa sijaitsevilla sivukonttoreilla tai liiketoimintayksiköillä, voi olla omat SWIFT-koodinsa, erityisesti yritys- tai investointipankkitoimintaa varten. Ero on sijainnissa tai liiketoimintatarkoituksessa, mutta useimmissa henkilökohtaisissa ja pienissä liiketoimintasiirroissa osoitteeseen Canada, BNDCCAMMXXX on oikea ja riittävä koodi.
Vastuuvapauslauseke
Tällä sivulla olevat SWIFT-koodit, pankkien nimet, osoitteet ja muut vastaavat tiedot ovat vain yleisiä tietoja. Vaikka pyrimme varmistamaan tarkkuuden, Xe ei takaa, että tiedot ovat täydellisiä, ajantasaisia tai virheettömiä. Tiedot voivat muuttua ilman ennakkoilmoitusta, eivätkä ne välttämättä vastaa asianomaisilta rahoituslaitoksilta saatavia viimeisimpiä tietoja.
Xe ei anna mitään vakuutuksia minkään luettelossa olevan pankin, rahoituslaitoksen tai välittäjän oikeudellisesta asemasta, sääntelyn mukaisesta asemasta tai toiminnan eheydestä. Emme tue tai tarkista minkään sivustolla olevan tahon laillisuutta, emmekä ota vastuuta siitä, että käytät annettuja tietoja.
Kaikki näiden tietojen perusteella tehdyt rahoitustoimet tai päätökset tehdään omalla vastuullasi. Xe ei ole vastuussa mistään menetyksistä, viivästyksistä tai vahingoista, jotka johtuvat siitä, että on luotettu tietoihin, eikä mistään liiketoimista sellaisten kolmansien osapuolten kanssa, joiden tietoja näytetään tällä sivustolla.
Suosittelemme, että tarkistat kaikki tiedot itsenäisesti asianomaiselta rahoituslaitokselta, ennen kuin aloitat minkä tahansa maksutapahtuman.
Tämä vastuuvapauslauseke on laadittu vain englanniksi, eikä sitä ole käännetty. Vaikka muu osa tästä sivusta voi näkyä valitsemallasi kielellä, oikeudellinen vastuuvapauslauseke on englanninkielinen, jotta sen tarkkuus ja tarkoitus säilyy.