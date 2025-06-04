UBB SWIFT-koodi Bulgaria
SWIFT/BIC-koodi UBB on UBBSBGSFXXX. UBB voi kuitenkin käyttää eri SWIFT/BIC-koodeja palvelusta tai sivukonttorista riippuen. Jos et ole varma, mitä käyttää, varmista asia vastaanottajalta tai ota suoraan yhteyttä osoitteeseen UBB.
UBBSBGSFXXX
Pankin nimi
UNITED BULGARIAN BANK AD
SWIFT-koodi
UBBSBGSFXXX
Osoite
VITOSHA BLVD 89B, MILLENNIUM CENTER
Kaupunki
SOFIA
Maa
BULGARIA
Tämä on pääasiallinen SWIFT/BIC-koodi pankille UBB maassa Bulgaria
Paikalliset konttorit
Alla näet pankin UBB paikalliset konttorit maassa Bulgaria.
Tietoja UBBSBGSFXXX
Tärkein SWIFT-koodi UBB osoitteessa Bulgaria on UBBSBGSFXXX. Tämä koodi yksilöi pankin pääkonttorin kansainvälisiä maksuja varten osoitteessa Bulgaria, ja sitä käytetään yleisesti silloin, kun konttorikohtaista koodia ei tarvita tai sitä ei ole saatavilla. Jos lähetät rahaa tilille UBB osoitteessa Bulgaria, eikä vastaanottaja ole antanut paikallisen konttorin SWIFT-koodia, UBBSBGSFXXX on yleensä turvallinen ja luotettava vaihtoehto.
Käyttämällä UBBSBGSFXXX
Voit käyttää UBB'n SWIFT/BIC-pääkoodia. UBBSBGSFXXX kun:
Kansainvälisen rahansiirron lähettäminen osoitteeseen UBB vuonna Bulgaria
Vastaanottaja ei ole antanut konttorikohtaista SWIFT/BIC-koodia.
UBB käsittelee maksun keskitetysti päätoimistonsa kautta
Haluat käyttää yleisesti hyväksyttyä oletusarvoista SWIFT/BIC-koodia.
Valitse Xe, kun lähetät rahaa osoitteeseen UBB
Paremmat hinnat
Vertaa meitä pankkiin ja löydä säästöt. Hintamme ovat usein suuremmat kuin suurimmilla pankeilla, mikä maksimoi siirtosi arvon.
Pienemmät maksut
Näytämme kaikki maksut etukäteen ennen kuin vahvistat siirron, jotta tiedät tarkalleen, mistä maksat. Pienemmät palkkiomme merkitsevät sinulle enemmän säästöjä.
Nopeammat siirrot
Suurin osa siirroista tehdään samana päivänä. Ymmärrämme, että kun kyse on rahoistasi, ajoituksella on merkitystä.
Tarkista SWIFT-maksusi virheiden varalta
Tarkista ennen SWIFT-maksun lähettämistä, että SWIFT-koodi vastaa vastaanottajan pankkia ja että tilinumero ja nimi on annettu oikein. Pienetkin virheet voivat viivästyttää tai estää siirron. Ota yhteyttä pankkiin, jos olet tehnyt siirron väärillä tiedoilla.
Maksun vastaanottaminen osoitteeseen UBB osoitteessa Bulgaria?
Jotta voit vastaanottaa kansainvälisen maksun UBB -tilillesi osoitteessa Bulgaria, sinun on annettava oikea SWIFT/BIC-koodi, tilinumero ja muut pankkitiedot. Varmista, että lähettäjälläsi on oikeat tiedot viivästysten välttämiseksi.
Miljoonat ihmiset ympäri maailmaa luottavat Xe:hen.
Oletko valmis lähettämään rahaa osoitteeseen UBB?
Xe:n avulla on helppo lähettää rahaa osoitteeseen UBB ja tuhansiin muihin pankkeihin ympäri maailmaa. Tukee yli 130 valuuttaa ja tekee siirtoja 190 maahan, joten voit lähettää rahaa luottavaisin mielin.
Usein kysytyt kysymykset
Pääkonttorin SWIFT-koodi osoitteessa UBB on seuraava UBBSBGSFXXX. Tätä koodia käytetään yleisesti kansainvälisissä tilisiirroissa pankin pääkonttoriin Sofia. Se tunnistaa UBB SWIFT-verkossa ja auttaa varmistamaan, että varat ohjautuvat oikealle rahoituslaitokselle.
Jos et tiedä paikallisen konttorisi SWIFT-koodia, voit yleensä käyttää pääkonttorin SWIFT-koodia (UBBSBGSFXXX) kansainvälisten maksujen vastaanottamiseen. On kuitenkin parasta varmistaa asia pankiltasi mahdollisten viivästysten välttämiseksi. Voit löytää oikean koodin tarkistamalla verkkopankkiportaalisi, ottamalla yhteyttä asiakaspalveluun tai tarkistamalla viimeisimmän tiliotteen.
Kyllä, on yleensä turvallista käyttää pääkonttorin SWIFT-koodia (UBBSBGSFXXX) kansainvälisten maksujen vastaanottamiseen - varsinkin jos paikallisella konttorillasi ei ole omaa koodia. UBB voi silti ohjata varat tilillesi käyttämällä täydellistä tilinumeroasi ja muita tunnistetietojasi. Varmista kuitenkin aina, että tämä lähestymistapa on pankkisi kanssa sovittu, erityisesti suurten maksutapahtumien yhteydessä.
Löytääksesi oikean SWIFT-koodin tietylle UBB -sivukonttorillesi sinulla on muutamia vaihtoehtoja:
Käytä sivukonttorin SWIFT-koodin etsimistä - helpoin tapa tarkistaa, onko sivukonttorillasi yksilöllinen SWIFT-koodi vai pitäisikö sinun käyttää pääkonttorin koodia (UBBSBGSFXXX).
Kirjaudu sisään UBB verkkopankkiin ja tarkista tilisiirto-ohjeet.
Ota yhteyttä paikalliseen konttoriin tai soita UBB asiakaspalveluun.
Tutustu viimeisimpään tiliotteeseen tai shekkivihkoon, joka voi sisältää kansainvälisiä maksutietoja.
Jos sivukonttorillasi ei ole yksilöllistä SWIFT-koodia, voit yleensä käyttää UBBSBGSFXXX.
Jos syötät väärän SWIFT-koodin:
Maksusi voi viivästyä tai se voidaan hylätä.
Varat saatetaan lähettää väärään rahoituslaitokseen, ja niiden takaisin saaminen voi kestää kauan.
Jotkin pankit saattavat periä maksun palautetuista tai väärin suunnatuista maksuista.
Välttääksesi tämän, tarkista aina SWIFT-koodi ja tilitiedot ennen siirron lähettämistä.
Useimmissa tapauksissa tarvitset SWIFT-koodin vastaanottaaksesi kansainvälisiä maksuja, sillä se tunnistaa vastaanottavan pankin ja varmistaa oikean reitityksen. Maasta ja siirtomenetelmästä riippuen lähettäjä voi tarvita myös muita tietoja, kuten tilinumerosi, reititysnumerosi tai IBAN-tilinumerosi.
Kyllä, osoitteessa UBB on yleensä pääkonttorin SWIFT-koodi (UBBSBGSFXXX) sekä sivukonttorikohtaisia SWIFT-koodeja tietyille toimipaikoille. Jos löydät paikallisen konttorisi SWIFT-koodin, kannattaa käyttää sitä, jotta reititys on mahdollisimman tarkka. Jos sivukonttorillasi ei ole yksilöllistä koodia tai olet epävarma, ensisijaisen koodin käyttäminen on yleensä hyväksyttävää kansainvälisten maksujen vastaanottamiseen.
UBBSBGSFXXX on SWIFT-standardikoodi, jota käytetään UBB:n Sofia pääkonttorissa. Muilla UBB -yksiköillä, kuten eri maissa sijaitsevilla sivukonttoreilla tai liiketoimintayksiköillä, voi olla omat SWIFT-koodinsa, erityisesti yritys- tai investointipankkitoimintaa varten. Ero on sijainnissa tai liiketoimintatarkoituksessa, mutta useimmissa henkilökohtaisissa ja pienissä liiketoimintasiirroissa osoitteeseen Bulgaria, UBBSBGSFXXX on oikea ja riittävä koodi.
Vastuuvapauslauseke
Tällä sivulla olevat SWIFT-koodit, pankkien nimet, osoitteet ja muut vastaavat tiedot ovat vain yleisiä tietoja. Vaikka pyrimme varmistamaan tarkkuuden, Xe ei takaa, että tiedot ovat täydellisiä, ajantasaisia tai virheettömiä. Tiedot voivat muuttua ilman ennakkoilmoitusta, eivätkä ne välttämättä vastaa asianomaisilta rahoituslaitoksilta saatavia viimeisimpiä tietoja.
Xe ei anna mitään vakuutuksia minkään luettelossa olevan pankin, rahoituslaitoksen tai välittäjän oikeudellisesta asemasta, sääntelyn mukaisesta asemasta tai toiminnan eheydestä. Emme tue tai tarkista minkään sivustolla olevan tahon laillisuutta, emmekä ota vastuuta siitä, että käytät annettuja tietoja.
Kaikki näiden tietojen perusteella tehdyt rahoitustoimet tai päätökset tehdään omalla vastuullasi. Xe ei ole vastuussa mistään menetyksistä, viivästyksistä tai vahingoista, jotka johtuvat siitä, että on luotettu tietoihin, eikä mistään liiketoimista sellaisten kolmansien osapuolten kanssa, joiden tietoja näytetään tällä sivustolla.
Suosittelemme, että tarkistat kaikki tiedot itsenäisesti asianomaiselta rahoituslaitokselta, ennen kuin aloitat minkä tahansa maksutapahtuman.
Tämä vastuuvapauslauseke on laadittu vain englanniksi, eikä sitä ole käännetty. Vaikka muu osa tästä sivusta voi näkyä valitsemallasi kielellä, oikeudellinen vastuuvapauslauseke on englanninkielinen, jotta sen tarkkuus ja tarkoitus säilyy.