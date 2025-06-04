Converse Bank SWIFT-koodi Armenia
SWIFT/BIC-koodi Converse Bank on COVBAM22XXX. Converse Bank voi kuitenkin käyttää eri SWIFT/BIC-koodeja palvelusta tai sivukonttorista riippuen. Jos et ole varma, mitä käyttää, varmista asia vastaanottajalta tai ota suoraan yhteyttä osoitteeseen Converse Bank.
COVBAM22XXX
Pankin nimi
CONVERSE BANK CJSC
SWIFT-koodi
COVBAM22XXX
Osoite
VAZGEN SARGSYAN STREET 26/1
Kaupunki
YEREVAN
Maa
ARMENIA
Tämä on pääasiallinen SWIFT/BIC-koodi pankille Converse Bank maassa Armenia
Paikalliset konttorit
Alla näet pankin Converse Bank paikalliset konttorit maassa Armenia.
Tietoja COVBAM22XXX
Tärkein SWIFT-koodi Converse Bank osoitteessa Armenia on COVBAM22XXX. Tämä koodi yksilöi pankin pääkonttorin kansainvälisiä maksuja varten osoitteessa Armenia, ja sitä käytetään yleisesti silloin, kun konttorikohtaista koodia ei tarvita tai sitä ei ole saatavilla. Jos lähetät rahaa tilille Converse Bank osoitteessa Armenia, eikä vastaanottaja ole antanut paikallisen konttorin SWIFT-koodia, COVBAM22XXX on yleensä turvallinen ja luotettava vaihtoehto.
Käyttämällä COVBAM22XXX
Voit käyttää Converse Bank'n SWIFT/BIC-pääkoodia. COVBAM22XXX kun:
Kansainvälisen rahansiirron lähettäminen osoitteeseen Converse Bank vuonna Armenia
Vastaanottaja ei ole antanut konttorikohtaista SWIFT/BIC-koodia.
Converse Bank käsittelee maksun keskitetysti päätoimistonsa kautta
Haluat käyttää yleisesti hyväksyttyä oletusarvoista SWIFT/BIC-koodia.
Valitse Xe, kun lähetät rahaa osoitteeseen Converse Bank
Paremmat hinnat
Vertaa meitä pankkiin ja löydä säästöt. Hintamme ovat usein suuremmat kuin suurimmilla pankeilla, mikä maksimoi siirtosi arvon.
Pienemmät maksut
Näytämme kaikki maksut etukäteen ennen kuin vahvistat siirron, jotta tiedät tarkalleen, mistä maksat. Pienemmät palkkiomme merkitsevät sinulle enemmän säästöjä.
Nopeammat siirrot
Suurin osa siirroista tehdään samana päivänä. Ymmärrämme, että kun kyse on rahoistasi, ajoituksella on merkitystä.
Tarkista SWIFT-maksusi virheiden varalta
Tarkista ennen SWIFT-maksun lähettämistä, että SWIFT-koodi vastaa vastaanottajan pankkia ja että tilinumero ja nimi on annettu oikein. Pienetkin virheet voivat viivästyttää tai estää siirron. Ota yhteyttä pankkiin, jos olet tehnyt siirron väärillä tiedoilla.
Maksun vastaanottaminen osoitteeseen Converse Bank osoitteessa Armenia?
Jotta voit vastaanottaa kansainvälisen maksun Converse Bank -tilillesi osoitteessa Armenia, sinun on annettava oikea SWIFT/BIC-koodi, tilinumero ja muut pankkitiedot. Varmista, että lähettäjälläsi on oikeat tiedot viivästysten välttämiseksi.
Miljoonat ihmiset ympäri maailmaa luottavat Xe:hen.
Oletko valmis lähettämään rahaa osoitteeseen Converse Bank?
Xe:n avulla on helppo lähettää rahaa osoitteeseen Converse Bank ja tuhansiin muihin pankkeihin ympäri maailmaa. Tukee yli 130 valuuttaa ja tekee siirtoja 190 maahan, joten voit lähettää rahaa luottavaisin mielin.
Usein kysytyt kysymykset
Pääkonttorin SWIFT-koodi osoitteessa Converse Bank on seuraava COVBAM22XXX. Tätä koodia käytetään yleisesti kansainvälisissä tilisiirroissa pankin pääkonttoriin Yerevan. Se tunnistaa Converse Bank SWIFT-verkossa ja auttaa varmistamaan, että varat ohjautuvat oikealle rahoituslaitokselle.
Jos et tiedä paikallisen konttorisi SWIFT-koodia, voit yleensä käyttää pääkonttorin SWIFT-koodia (COVBAM22XXX) kansainvälisten maksujen vastaanottamiseen. On kuitenkin parasta varmistaa asia pankiltasi mahdollisten viivästysten välttämiseksi. Voit löytää oikean koodin tarkistamalla verkkopankkiportaalisi, ottamalla yhteyttä asiakaspalveluun tai tarkistamalla viimeisimmän tiliotteen.
Kyllä, on yleensä turvallista käyttää pääkonttorin SWIFT-koodia (COVBAM22XXX) kansainvälisten maksujen vastaanottamiseen - varsinkin jos paikallisella konttorillasi ei ole omaa koodia. Converse Bank voi silti ohjata varat tilillesi käyttämällä täydellistä tilinumeroasi ja muita tunnistetietojasi. Varmista kuitenkin aina, että tämä lähestymistapa on pankkisi kanssa sovittu, erityisesti suurten maksutapahtumien yhteydessä.
Löytääksesi oikean SWIFT-koodin tietylle Converse Bank -sivukonttorillesi sinulla on muutamia vaihtoehtoja:
Käytä sivukonttorin SWIFT-koodin etsimistä - helpoin tapa tarkistaa, onko sivukonttorillasi yksilöllinen SWIFT-koodi vai pitäisikö sinun käyttää pääkonttorin koodia (COVBAM22XXX).
Kirjaudu sisään Converse Bank verkkopankkiin ja tarkista tilisiirto-ohjeet.
Ota yhteyttä paikalliseen konttoriin tai soita Converse Bank asiakaspalveluun.
Tutustu viimeisimpään tiliotteeseen tai shekkivihkoon, joka voi sisältää kansainvälisiä maksutietoja.
Jos sivukonttorillasi ei ole yksilöllistä SWIFT-koodia, voit yleensä käyttää COVBAM22XXX.
Jos syötät väärän SWIFT-koodin:
Maksusi voi viivästyä tai se voidaan hylätä.
Varat saatetaan lähettää väärään rahoituslaitokseen, ja niiden takaisin saaminen voi kestää kauan.
Jotkin pankit saattavat periä maksun palautetuista tai väärin suunnatuista maksuista.
Välttääksesi tämän, tarkista aina SWIFT-koodi ja tilitiedot ennen siirron lähettämistä.
Useimmissa tapauksissa tarvitset SWIFT-koodin vastaanottaaksesi kansainvälisiä maksuja, sillä se tunnistaa vastaanottavan pankin ja varmistaa oikean reitityksen. Maasta ja siirtomenetelmästä riippuen lähettäjä voi tarvita myös muita tietoja, kuten tilinumerosi, reititysnumerosi tai IBAN-tilinumerosi.
Kyllä, osoitteessa Converse Bank on yleensä pääkonttorin SWIFT-koodi (COVBAM22XXX) sekä sivukonttorikohtaisia SWIFT-koodeja tietyille toimipaikoille. Jos löydät paikallisen konttorisi SWIFT-koodin, kannattaa käyttää sitä, jotta reititys on mahdollisimman tarkka. Jos sivukonttorillasi ei ole yksilöllistä koodia tai olet epävarma, ensisijaisen koodin käyttäminen on yleensä hyväksyttävää kansainvälisten maksujen vastaanottamiseen.
COVBAM22XXX on SWIFT-standardikoodi, jota käytetään Converse Bank:n Yerevan pääkonttorissa. Muilla Converse Bank -yksiköillä, kuten eri maissa sijaitsevilla sivukonttoreilla tai liiketoimintayksiköillä, voi olla omat SWIFT-koodinsa, erityisesti yritys- tai investointipankkitoimintaa varten. Ero on sijainnissa tai liiketoimintatarkoituksessa, mutta useimmissa henkilökohtaisissa ja pienissä liiketoimintasiirroissa osoitteeseen Armenia, COVBAM22XXX on oikea ja riittävä koodi.
Vastuuvapauslauseke
Tällä sivulla olevat SWIFT-koodit, pankkien nimet, osoitteet ja muut vastaavat tiedot ovat vain yleisiä tietoja. Vaikka pyrimme varmistamaan tarkkuuden, Xe ei takaa, että tiedot ovat täydellisiä, ajantasaisia tai virheettömiä. Tiedot voivat muuttua ilman ennakkoilmoitusta, eivätkä ne välttämättä vastaa asianomaisilta rahoituslaitoksilta saatavia viimeisimpiä tietoja.
Xe ei anna mitään vakuutuksia minkään luettelossa olevan pankin, rahoituslaitoksen tai välittäjän oikeudellisesta asemasta, sääntelyn mukaisesta asemasta tai toiminnan eheydestä. Emme tue tai tarkista minkään sivustolla olevan tahon laillisuutta, emmekä ota vastuuta siitä, että käytät annettuja tietoja.
Kaikki näiden tietojen perusteella tehdyt rahoitustoimet tai päätökset tehdään omalla vastuullasi. Xe ei ole vastuussa mistään menetyksistä, viivästyksistä tai vahingoista, jotka johtuvat siitä, että on luotettu tietoihin, eikä mistään liiketoimista sellaisten kolmansien osapuolten kanssa, joiden tietoja näytetään tällä sivustolla.
Suosittelemme, että tarkistat kaikki tiedot itsenäisesti asianomaiselta rahoituslaitokselta, ennen kuin aloitat minkä tahansa maksutapahtuman.
Tämä vastuuvapauslauseke on laadittu vain englanniksi, eikä sitä ole käännetty. Vaikka muu osa tästä sivusta voi näkyä valitsemallasi kielellä, oikeudellinen vastuuvapauslauseke on englanninkielinen, jotta sen tarkkuus ja tarkoitus säilyy.