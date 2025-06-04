Laitoksen CREDIT AGRICOLE ITALIA S.P.A. SWIFT-koodi on
CRPPIT2P 478
Pankin nimi
CREDIT AGRICOLE ITALIA S.P.A.
Kaupunki
STEZZANO
Osoite
VIA SANTUARIO 25, STEZZANO, BG, 24040
Maa
ITALY
SWIFT-koodi tarkistetaan ja päivitetään säännöllisesti
Milloin minun pitäisi käyttää CRPPIT2P478?
SWIFT-koodeja käytetään varmistamaan, että rahasi päätyvät oikeaan paikkaan, kun lähetät tai vastaanotat rahaa rajojen yli. Käytä CRPPIT2P478, kun haluat lähettää rahaa osoitteeseen CREDIT AGRICOLE ITALIA S.P.A. yllä olevaan osoitteeseen, kaupunkiin ja maahan. Varmista aina, että käyttämäsi SWIFT-koodi kuuluu kohdepankille.
Hajottaminen CRPPIT2P478
SWIFT/BIC-koodit koostuvat 8-11 kirjaimesta ja numerosta, joilla tunnistetaan tietty pankki ja konttori maailmassa.
Pankkitunnus (CRPP): Nämä 4 kirjainta edustavat CREDIT AGRICOLE ITALIA S.P.A.
Maakoodi (IT): Nämä 2 kirjainta osoittavat pankin maan Italia.
Sijaintikoodi (2P): Nämä 2 merkkiä osoittavat pankin pääkonttorin sijainnin.
Toimialan koodi (478): Nämä 3 numeroa määrittelevät tietyn haarakonttorin. BIC-koodit, jotka päättyvät 'XXX', viittaavat pankin pääkonttoriin.
CREDIT AGRICOLE ITALIA S.P.A.
|SWIFT-koodi
|CRPPIT2P478
|SWIFT-koodi (8 merkkiä)
|CRPPIT2P
|Konttorin koodi
|478
|Pankin nimi
|CREDIT AGRICOLE ITALIA S.P.A.
|Konttorin nimi
|CREDIT AGRICOLE ITALIA S.P.A.
|Osoite
|VIA SANTUARIO 25
|Kaupunki
|STEZZANO
|Maa
|Italia
CREDIT AGRICOLE ITALIA S.P.A. koodin tiedot
Oikeat SWIFT-koodit ovat ratkaisevan tärkeitä, jotta vältät ongelmat tai viivästykset siirroissasi. Ennen kuin käytät SWIFT-koodia, varmista, että:
Tarkista pankki: Tarkista, että pankin nimi vastaa vastaanottajan pankkia.
Tarkista konttorin nimi: Jos käytät konttorikohtaista SWIFT-koodia, varmista, että konttori vastaa vastaanottajan konttoria.
Vahvista maa: Pankkeja on eri puolilla maailmaa. Tarkista, että SWIFT-koodi vastaa kohdepankin maata.
Usein kysytyt kysymykset CRPPIT2P478
SWIFT-koodi on yksilöllinen tunniste, jota käytetään pankkien ja rahoituslaitosten tunnistamiseen kaikkialla maailmassa kansainvälisissä rahansiirroissa. SWIFT on lyhenne sanoista Society for Worldwide Interbank Financial Telecommunication. Näiden koodien avulla voidaan varmistaa, että maksut ohjataan oikeaan pankkiin ja maahan. Tyypillinen SWIFT-koodi on joko 8 tai 11 merkkiä pitkä, ja se sisältää tietoja pankista, maasta, sijainnista ja joskus myös tietyn konttorin.
Ei aina. Jotkin pankit käyttävät yhtä SWIFT-koodia (yleensä pääkonttorin koodi, joka päättyy XXX:ään) kaikille sivukonttoreille. Toiset antavat yksittäisille konttoreille yksilölliset SWIFT-koodit, joissa on usein kolme viimeistä merkkiä. Jos vastaanottaja antaa konttorikohtaisen koodin, sitä kannattaa käyttää - se voi nopeuttaa käsittelyä tai varmistaa, että maksu saapuu oikeaan paikkaan nopeammin.
Sinun tulisi käyttää CRPPIT2P478, kun lähetät tai vastaanotat kansainvälisiä tilisiirtoja osoitteeseen CREDIT AGRICOLE ITALIA S.P.A. edellä mainittuun kaupunkiin ja osoitteeseen. Se tunnistaa vastaanottajan pankin ja konttorin, erityisesti kun varoja lähetetään SWIFT-verkon kautta rajojen yli. Jotkin maat ja maksutyypit eivät välttämättä vaadi SWIFT-koodia, joten tarkista aina vastaanottajalta tai pankiltasi ennen siirron aloittamista.
SWIFT/BIC-koodi CRPPIT2P478 on CREDIT AGRICOLE ITALIA S.P.A. kansainvälisiä siirtoja varten. Seuraavassa selvitetään, mitä kukin koodin osa tarkoittaa:
CRPP - Tämä on pankin koodi, joka edustaa CREDIT AGRICOLE ITALIA S.P.A.
IT - Tämä on maakoodi, joka osoittaa, että pankki sijaitsee seuraavassa maassa. Italia
2P - Tämä on sijaintikoodi, joka osoittaa pankin pääkonttorin.
478 - Tämä on sivukonttorin koodi, ja kun se on "XXX", se viittaa päätoimipaikkaan tai ensisijaiseen sivukonttoriin.
Kyllä, CREDIT AGRICOLE ITALIA S.P.A. voi ylläpitää useita sivukonttoreita. Kukin sivukonttori voi palvella eri alueita, tarjota erilaisia palveluja, ja kansainvälisissä tilisiirroissa jotkut saattavat jopa käyttää eri SWIFT-koodeja. Maksuohjeita antaessasi on tärkeää ilmoittaa, missä konttorissa tilisi on.
Jos käytät väärää SWIFT-koodia, maksusi saattaa viivästyä, ohjautua väärin tai jopa hylätä vastaanottavan pankin. Joissakin tapauksissa varat voidaan palauttaa lähettäjälle, ja niistä voidaan periä lisämaksuja. Varmista aina, että SWIFT-koodi vastaa joko konttorisi tai pääkonttorin virallista koodia. Jos olet epävarma, ota yhteyttä osoitteeseen CREDIT AGRICOLE ITALIA S.P.A. ennen siirron tekemistä.
Vastuuvapauslauseke
Tällä sivulla olevat SWIFT-koodit, pankkien nimet, osoitteet ja muut vastaavat tiedot ovat vain yleisiä tietoja. Vaikka pyrimme varmistamaan tarkkuuden, Xe ei takaa, että tiedot ovat täydellisiä, ajantasaisia tai virheettömiä. Tiedot voivat muuttua ilman ennakkoilmoitusta, eivätkä ne välttämättä vastaa asianomaisilta rahoituslaitoksilta saatavia viimeisimpiä tietoja.
Xe ei anna mitään vakuutuksia minkään luettelossa olevan pankin, rahoituslaitoksen tai välittäjän oikeudellisesta asemasta, sääntelyn mukaisesta asemasta tai toiminnan eheydestä. Emme tue tai tarkista minkään sivustolla olevan tahon laillisuutta, emmekä ota vastuuta siitä, että käytät annettuja tietoja.
Kaikki näiden tietojen perusteella tehdyt rahoitustoimet tai päätökset tehdään omalla vastuullasi. Xe ei ole vastuussa mistään menetyksistä, viivästyksistä tai vahingoista, jotka johtuvat siitä, että on luotettu tietoihin, eikä mistään liiketoimista sellaisten kolmansien osapuolten kanssa, joiden tietoja näytetään tällä sivustolla.
Suosittelemme, että tarkistat kaikki tiedot itsenäisesti asianomaiselta rahoituslaitokselta, ennen kuin aloitat minkä tahansa maksutapahtuman.
Tämä vastuuvapauslauseke on laadittu vain englanniksi, eikä sitä ole käännetty. Vaikka muu osa tästä sivusta voi näkyä valitsemallasi kielellä, oikeudellinen vastuuvapauslauseke on englanninkielinen, jotta sen tarkkuus ja tarkoitus säilyy.