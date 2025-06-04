Laitoksen ICE CLEAR CREDIT LLC SWIFT-koodi on
BOTCUS4A XXX
Pankin nimi
ICE CLEAR CREDIT LLC
Kaupunki
CHICAGO
Osoite
353 N. CLARK, SUITE 3100, CHICAGO, IL, 60654
Maa
UNITED STATES OF AMERICA
SWIFT-koodi tarkistetaan ja päivitetään säännöllisesti
Yhteensä
Milloin minun pitäisi käyttää BOTCUS4AXXX?
SWIFT-koodeja käytetään varmistamaan, että rahasi päätyvät oikeaan paikkaan, kun lähetät tai vastaanotat rahaa rajojen yli. Käytä BOTCUS4AXXX, kun haluat lähettää rahaa osoitteeseen ICE CLEAR CREDIT LLC yllä olevaan osoitteeseen, kaupunkiin ja maahan. Varmista aina, että käyttämäsi SWIFT-koodi kuuluu kohdepankille.
Hajottaminen BOTCUS4AXXX
SWIFT/BIC-koodit koostuvat 8-11 kirjaimesta ja numerosta, joilla tunnistetaan tietty pankki ja konttori maailmassa.
Pankkitunnus (BOTC): Nämä 4 kirjainta edustavat ICE CLEAR CREDIT LLC
Maakoodi (US): Nämä 2 kirjainta osoittavat pankin maan Yhdysvallat.
Sijaintikoodi (4A): Nämä 2 merkkiä osoittavat pankin pääkonttorin sijainnin.
Toimialan koodi (XXX): Nämä 3 numeroa määrittelevät tietyn haarakonttorin. BIC-koodit, jotka päättyvät 'XXX', viittaavat pankin pääkonttoriin.
ICE CLEAR CREDIT LLC
|SWIFT-koodi
|BOTCUS4AXXX
|SWIFT-koodi (8 merkkiä)
|BOTCUS4A
|Konttorin koodi
|XXX
|Pankin nimi
|ICE CLEAR CREDIT LLC
|Konttorin nimi
|ICE CLEAR CREDIT LLC
|Osoite
|353 N. CLARK, SUITE 3100
|Kaupunki
|CHICAGO
|Maa
|Yhdysvallat
ICE CLEAR CREDIT LLC koodin tiedot
Oikeat SWIFT-koodit ovat ratkaisevan tärkeitä, jotta vältät ongelmat tai viivästykset siirroissasi. Ennen kuin käytät SWIFT-koodia, varmista, että:
Tarkista pankki: Tarkista, että pankin nimi vastaa vastaanottajan pankkia.
Tarkista konttorin nimi: Jos käytät konttorikohtaista SWIFT-koodia, varmista, että konttori vastaa vastaanottajan konttoria.
Vahvista maa: Pankkeja on eri puolilla maailmaa. Tarkista, että SWIFT-koodi vastaa kohdepankin maata.
Usein kysytyt kysymykset BOTCUS4AXXX
SWIFT-koodi on yksilöllinen tunniste, jota käytetään pankkien ja rahoituslaitosten tunnistamiseen kaikkialla maailmassa kansainvälisissä rahansiirroissa. SWIFT on lyhenne sanoista Society for Worldwide Interbank Financial Telecommunication. Näiden koodien avulla voidaan varmistaa, että maksut ohjataan oikeaan pankkiin ja maahan. Tyypillinen SWIFT-koodi on joko 8 tai 11 merkkiä pitkä, ja se sisältää tietoja pankista, maasta, sijainnista ja joskus myös tietyn konttorin.
Ei aina. Jotkin pankit käyttävät yhtä SWIFT-koodia (yleensä pääkonttorin koodi, joka päättyy XXX:ään) kaikille sivukonttoreille. Toiset antavat yksittäisille konttoreille yksilölliset SWIFT-koodit, joissa on usein kolme viimeistä merkkiä. Jos vastaanottaja antaa konttorikohtaisen koodin, sitä kannattaa käyttää - se voi nopeuttaa käsittelyä tai varmistaa, että maksu saapuu oikeaan paikkaan nopeammin.
Sinun tulisi käyttää BOTCUS4AXXX, kun lähetät tai vastaanotat kansainvälisiä tilisiirtoja osoitteeseen ICE CLEAR CREDIT LLC edellä mainittuun kaupunkiin ja osoitteeseen. Se tunnistaa vastaanottajan pankin ja konttorin, erityisesti kun varoja lähetetään SWIFT-verkon kautta rajojen yli. Jotkin maat ja maksutyypit eivät välttämättä vaadi SWIFT-koodia, joten tarkista aina vastaanottajalta tai pankiltasi ennen siirron aloittamista.
SWIFT/BIC-koodi BOTCUS4AXXX on ICE CLEAR CREDIT LLC kansainvälisiä siirtoja varten. Seuraavassa selvitetään, mitä kukin koodin osa tarkoittaa:
BOTC - Tämä on pankin koodi, joka edustaa ICE CLEAR CREDIT LLC
US - Tämä on maakoodi, joka osoittaa, että pankki sijaitsee seuraavassa maassa. Yhdysvallat
4A - Tämä on sijaintikoodi, joka osoittaa pankin pääkonttorin.
XXX - Tämä on sivukonttorin koodi, ja kun se on "XXX", se viittaa päätoimipaikkaan tai ensisijaiseen sivukonttoriin.
Kyllä, ICE CLEAR CREDIT LLC voi ylläpitää useita sivukonttoreita. Kukin sivukonttori voi palvella eri alueita, tarjota erilaisia palveluja, ja kansainvälisissä tilisiirroissa jotkut saattavat jopa käyttää eri SWIFT-koodeja. Maksuohjeita antaessasi on tärkeää ilmoittaa, missä konttorissa tilisi on.
Jos käytät väärää SWIFT-koodia, maksusi saattaa viivästyä, ohjautua väärin tai jopa hylätä vastaanottavan pankin. Joissakin tapauksissa varat voidaan palauttaa lähettäjälle, ja niistä voidaan periä lisämaksuja. Varmista aina, että SWIFT-koodi vastaa joko konttorisi tai pääkonttorin virallista koodia. Jos olet epävarma, ota yhteyttä osoitteeseen ICE CLEAR CREDIT LLC ennen siirron tekemistä.
Vastuuvapauslauseke
Tällä sivulla olevat SWIFT-koodit, pankkien nimet, osoitteet ja muut vastaavat tiedot ovat vain yleisiä tietoja. Vaikka pyrimme varmistamaan tarkkuuden, Xe ei takaa, että tiedot ovat täydellisiä, ajantasaisia tai virheettömiä. Tiedot voivat muuttua ilman ennakkoilmoitusta, eivätkä ne välttämättä vastaa asianomaisilta rahoituslaitoksilta saatavia viimeisimpiä tietoja.
Xe ei anna mitään vakuutuksia minkään luettelossa olevan pankin, rahoituslaitoksen tai välittäjän oikeudellisesta asemasta, sääntelyn mukaisesta asemasta tai toiminnan eheydestä. Emme tue tai tarkista minkään sivustolla olevan tahon laillisuutta, emmekä ota vastuuta siitä, että käytät annettuja tietoja.
Kaikki näiden tietojen perusteella tehdyt rahoitustoimet tai päätökset tehdään omalla vastuullasi. Xe ei ole vastuussa mistään menetyksistä, viivästyksistä tai vahingoista, jotka johtuvat siitä, että on luotettu tietoihin, eikä mistään liiketoimista sellaisten kolmansien osapuolten kanssa, joiden tietoja näytetään tällä sivustolla.
Suosittelemme, että tarkistat kaikki tiedot itsenäisesti asianomaiselta rahoituslaitokselta, ennen kuin aloitat minkä tahansa maksutapahtuman.
Tämä vastuuvapauslauseke on laadittu vain englanniksi, eikä sitä ole käännetty. Vaikka muu osa tästä sivusta voi näkyä valitsemallasi kielellä, oikeudellinen vastuuvapauslauseke on englanninkielinen, jotta sen tarkkuus ja tarkoitus säilyy.