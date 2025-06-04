SWIFT-kood on unikaalne identifikaator, mida kasutatakse pankade ja finantsasutuste tuvastamiseks üle maailma rahvusvaheliste rahaülekannete puhul. SWIFT tähistab Ülemaailmset Pankadevahelise Finantstelekommunikatsiooni Ühingut. Need koodid aitavad tagada, et maksed suunatakse õigesse panka ja riiki. Tüüpiline SWIFT-kood on kas 8 või 11 tähemärki pikk ja sisaldab teavet panga, riigi, asukoha ja mõnikord ka konkreetse filiaali kohta.