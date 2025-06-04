Lloyds Bank, asutatud 1765. aastal, on peakorteriga Londonis, Ühendkuningriigis. Ühe Ühendkuningriigi suurima ja kõige väljakujunenuma finantsasutusena teenindab Lloyds miljoneid kliente filiaalide ja digitaalsete pangandusteenuste võrgustiku kaudu. Tugeva kohalolekuga isiklikus, äri- ja kommertspanganduses pakub Lloyds laia valikut finantsteenuseid, sealhulgas igapäevast pangandust, hüpoteeke, sääste, laene, varahalduse ja ettevõtete panganduse lahendusi. Lloyds Bank on osa Lloyds Banking Groupist, mis on üks Ühendkuningriigi juhtivaid finantsteenuste pakkujaid.