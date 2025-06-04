Asutatud 2006. aastal postivõrgust ja peakorter asub Pariisis, on La Banque Postale universaalpank, mis teenindab üksikisikuid, spetsialiste ja avalikke asutusi. See pakub igapäevast pangandust, sääste, kindlustust, hüpoteeke ja sotsiaalset mõju omavaid rahastamisvõimalusi. Üleriigiline postkontorite kohalolek ja digitaalsed platvormid toetavad kaasatust, kohalike omavalitsuste teenuseid ja vastutustundlikke rahastamisalgatusi Prantsusmaal.