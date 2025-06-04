Komerční banka (KB) asutati 1990. aastal ja selle peakorter asub Prahas. Komerční banka on juhtiv Tšehhi pank ja osa rahvusvahelisest pangagruppist. See pakub universaalpangandust - igapäevaseid kontosid, kaarte, hüpoteeke, tarbija- ja väikeettevõtete laene, ettevõtte rahastamist, turge ja hoidmist - filiaalide, sularahaautomaatide ja arenenud digitaalsete kanalite kaudu. Innovatsiooni ja teenuse kvaliteedi fookus kinnitab KB rolli üksikisikute ja ettevõtete seas üle kogu riigi.