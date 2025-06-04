10000 $
Así pagarás tu traslado.
Tasa
0
Tarifa de envío
0,00 US$
Entrega...

Total

0,00 US$

Questions? Get in touch

Transfiere grandes cantidades de dinero con Xe

Nuestro compromiso va más allá de las tasas de interés más competitivas que ofrecen los bancos. Benefíciate de la asistencia especializada, formas flexibles de enviar y recibir dinero y velocidades de transferencia rápidas.

Compare us to your bank today.

Maximiza tus ahorros

Xe ofrece constantemente tipos de cambio superiores a los de los bancos para que puedas tener más dinero en tu bolsillo. Con precios por adelantado y sin comisiones sorpresa, superamos a los bancos tradicionales.

¿Nos has comparado con tu banco?

Comparar tasas Empezar a enviar

La ventaja de Xe

Fast transfers

Transferencias rápidas

El 90% de las transferencias llegan en minutos.

Más información
Icon | Transparent fees

Tarifas transparentes

Sin cargos sorpresa.

Más información
Icon | Secure transactions Simple

Transacciones seguras

Protección de datos y seguridad a nivel empresarial.

Más información
Icon | Trackable transfers

Transferencias rastreables

Recibe notificaciones con cada paso que den tus fondos.

Más información
Speak with our transfer experts

Hable con nuestros expertos en transferencias

¿Estas listo para configurar tu transferencia de dinero pero necesita orientación con el proceso o tiene otras preguntas? Estamos aquí para ayudarlo y garantizar que su transferencia se realice sin problemas.

Call us: +1 (800) 772-7779
Easily send money abroad with Xe.

Envía dinero en línea con facilidad

Experimente la comodidad de las transferencias de dinero digitales. Con solo unos clics, puedes transferir dinero a más de 190 países en todo el mundo. Unete a las miles de personas que confían en nosotros a diario para sus necesidades de transferencia de dinero.

Cualquiera sea el motivo, lo tenemos cubierto.

Transfer funds with Xe to purchase property.

Comprar una propiedad en el extranjero

Comprar una casa en el extranjero puede ser emocionante y aterrador al mismo tiempo. Garantizar que sus fondos se transfieran de forma segura y rentable es fundamental. Deje que nos encarguemos de ello.

Más información
Transfer funds with Xe to help when relocating overseas.

Mudanza al extranjero

Ya tienes todo preparado para mudarte pero no sabes de cómo enviar tu dinero. Puede ser una tarea abrumadora, pero con nuestra ayuda, no tiene por qué serlo.

Más información
Transfer funds with Xe to invest.

Invertir en el extranjero

¿Está buscando ampliar tu cartera con inversiones internacionales? Nuestras tasas, mas competitivas que la de los bancos, le garantizan que sacará el máximo provecho de su dinero.

Más información
Transfer funds with Xe to pay or receive mortgage/rental bills.

Gestión de tu vivienda

Tanto si deseas transferir ingresos de tus propiedades de alquiler como si necesitas realizar pagos para tu hipoteca internacional, nos aseguraremos de que tus fondos siempre lleguen con rapidez.

Más información
Transfer funds with Xe to support your family.

Apoyando a la familia

Crear una vida mejor para usted y su familia requiere coraje y dedicación. Con Xe, puede confiar en que sus seres queridos recibirán el dinero que necesitan de manera rápida y segura.

Más información
Transfer inheritance funds with Xe.

Transferencia de herencia

Trasladar una herencia puede ser una tarea compleja y abrumadora. Entendemos la necesidad de cuidado y precisión, y estamos aquí para apoyarlo en cada paso del proceso.

Más información

Cómo transferir grandes cantidades de dinero al extranjero con Xe

Crear una cuenta

Solo te llevará unos minutos. Solo necesitamos tu dirección de correo electrónico y algunos datos adicionales.

Cotización instantánea

Obtén una tasa de transferencia de dinero en vivo mejor que la del banco para tu moneda elegida.

Enviar dinero

Añade todos los datos necesarios y configura la transferencia. Una vez que recibamos los fondos nos encargaremos del resto.

Seguimiento de su transferencia

Sigue tu transferencia paso a paso con nuestra aplicación. Activa las notificaciones para recibir actualizaciones sobre el progreso de tu transferencia.

Millones de personas en todo el mundo confían en Xe

Xe para empresas

¿Busca soluciones comerciales globales?

Ya sea que necesite realizar pagos transfronterizos o soluciones de gestión de riesgo cambiario, lo tenemos cubierto. Programe transferencias internacionales y gestione el riesgo cambiario en 130 monedas en más de 190 países.

Descubra soluciones empresariales

Preguntas frecuentes sobre transferencias de grandes cantidades de dinero

¿Cómo transferir grandes cantidades de dinero con Xe?
¿Cuál es la mejor manera de transferir grandes cantidades de dinero internacionalmente?
¿Cuánto tiempo tarda una transferencia de dinero grande?
¿Qué información necesito para transferir grandes sumas de dinero?
¿Cuál es el límite de envío en Xe?
¿Qué tipo de seguridad proporciona Xe para mis fondos?
¿Qué tipo de soporte ofrece Xe para transferencias de dinero de grandes cantidades?