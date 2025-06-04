Total
Transfiere grandes cantidades de dinero con Xe
Nuestro compromiso va más allá de las tasas de interés más competitivas que ofrecen los bancos. Benefíciate de la asistencia especializada, formas flexibles de enviar y recibir dinero y velocidades de transferencia rápidas.
Maximiza tus ahorros
Xe ofrece constantemente tipos de cambio superiores a los de los bancos para que puedas tener más dinero en tu bolsillo. Con precios por adelantado y sin comisiones sorpresa, superamos a los bancos tradicionales.
¿Nos has comparado con tu banco?
La ventaja de Xe
Hable con nuestros expertos en transferencias
¿Estas listo para configurar tu transferencia de dinero pero necesita orientación con el proceso o tiene otras preguntas? Estamos aquí para ayudarlo y garantizar que su transferencia se realice sin problemas.
Cualquiera sea el motivo, lo tenemos cubierto.
Comprar una propiedad en el extranjero
Comprar una casa en el extranjero puede ser emocionante y aterrador al mismo tiempo. Garantizar que sus fondos se transfieran de forma segura y rentable es fundamental. Deje que nos encarguemos de ello.
Mudanza al extranjero
Ya tienes todo preparado para mudarte pero no sabes de cómo enviar tu dinero. Puede ser una tarea abrumadora, pero con nuestra ayuda, no tiene por qué serlo.
Invertir en el extranjero
¿Está buscando ampliar tu cartera con inversiones internacionales? Nuestras tasas, mas competitivas que la de los bancos, le garantizan que sacará el máximo provecho de su dinero.
Gestión de tu vivienda
Tanto si deseas transferir ingresos de tus propiedades de alquiler como si necesitas realizar pagos para tu hipoteca internacional, nos aseguraremos de que tus fondos siempre lleguen con rapidez.
Apoyando a la familia
Crear una vida mejor para usted y su familia requiere coraje y dedicación. Con Xe, puede confiar en que sus seres queridos recibirán el dinero que necesitan de manera rápida y segura.
Transferencia de herencia
Trasladar una herencia puede ser una tarea compleja y abrumadora. Entendemos la necesidad de cuidado y precisión, y estamos aquí para apoyarlo en cada paso del proceso.
Cómo transferir grandes cantidades de dinero al extranjero con Xe
Crear una cuenta
Solo te llevará unos minutos. Solo necesitamos tu dirección de correo electrónico y algunos datos adicionales.
Cotización instantánea
Obtén una tasa de transferencia de dinero en vivo mejor que la del banco para tu moneda elegida.
Enviar dinero
Añade todos los datos necesarios y configura la transferencia. Una vez que recibamos los fondos nos encargaremos del resto.
Seguimiento de su transferencia
Sigue tu transferencia paso a paso con nuestra aplicación. Activa las notificaciones para recibir actualizaciones sobre el progreso de tu transferencia.
Millones de personas en todo el mundo confían en Xe
Xe para empresas
¿Busca soluciones comerciales globales?
Ya sea que necesite realizar pagos transfronterizos o soluciones de gestión de riesgo cambiario, lo tenemos cubierto. Programe transferencias internacionales y gestione el riesgo cambiario en 130 monedas en más de 190 países.
Preguntas frecuentes sobre transferencias de grandes cantidades de dinero
Enviar grandes cantidades de dinero con Xe es muy fácil. Solo sigue los 6 pasos a continuación. Paso 1: Inicia sesión en tu cuenta de Xe o regístrate gratis. Solo te llevará unos minutos, todo lo que necesitas es una dirección de correo electrónico. Paso 2: Obtén una cotización Indícanos la moneda que deseas transferir, la cantidad de dinero que deseas enviar y el destino. Paso 3: Agrega a tu destinatario Proporciona la información de pago de tu destinatario (necesitarás detalles como su nombre y dirección). Paso 4: Verifica tu identidad Para algunas transferencias, es posible que necesitemos documentos de identificación para confirmar que realmente eres tú y mantener tu dinero seguro. Paso 5: Confirma tu cotización Confirma y financia tu transferencia con una cuenta bancaria, tarjeta de crédito o tarjeta de débito, ¡y listo! Paso 6: Mira dónde está tu dinero y cuándo llega a tu destinatario. Obtén asistencia por chat en vivo, teléfono y correo electrónico.
En Xe, ofrecemos múltiples formas de enviar dinero. Transferencia bancaria (recomendada para transferencias grandes): las transferencias bancarias moverán el dinero transfiriéndolo de su banco al nuestro. Por lo general, recibimos el dinero en 24 horas. Tarjeta de débito o crédito: los pagos con tarjeta generalmente demoran menos de 24 horas. Sin embargo, los pagos con tarjeta tienen un pequeño cargo adicional.
El tiempo de entrega pueden cambiar según la moneda, el destino y el método de pago. Realice un seguimiento de las transferencias mediante la pantalla Actividad en la aplicación o el sitio web de Xe y chatee en vivo con nuestra asistente virtual, Lexi, para obtener ayuda. Opciones de pago más rápidas: Las transferencias comienzan una vez que recibimos su pago. Los pagos con tarjeta son los más rápidos y se procesan casi instantáneamente. Elija el pago con tarjeta para transferencias urgentes. Las transferencias bancarias, los débitos directos son un poco más lentos y demoran hasta 2 días hábiles en llegar a nosotros. Plazos de entrega: Después de recibir su pago, enviamos su dinero. Espere de 1 a 3 días hábiles para que las transferencias lleguen a los destinatarios, según la moneda y el destino. Si tiene inquietudes, chatee con Lexi para realizar un seguimiento de las transferencias.
Para realizar una transferencia de dinero con Xe, necesitarás tus datos bancarios, los datos bancarios del destinatario, el monto que estás transfiriendo y la moneda a la que deseas realizar el envio. Una vez que hayas confirmado la información y se haya recibido tu pago, se iniciará la transferencia.
Para tu seguridad, tenemos límites sobre la cantidad que puedes enviar en una sola transferencia en línea. Límite de transferencia en línea por región: Europa (EU): €350,000 moneda de envío equivalente Reino Unido (GB): £350,000 GBP o moneda de envío equivalente Estados Unidos (US): $535,000 USD o moneda de envío equivalente Canadá (CA): $560,000 CAD o moneda de envío equivalente Australia y Nueva Zelanda (AUNZ): o moneda de envío equivalente El método de pago que elijas también puede determinar cuánto puedes enviar con nosotros. Lee nuestras Preguntas frecuentes para obtener más información y ver una lista de los métodos de pago disponibles para ti. Clientes en Canadá y EE. UU. que pagan mediante transferencia bancaria o bancaria: Los clientes en Canadá deben enviar $3000 CAD o más para pagar mediante transferencia bancaria o bancaria Los clientes en EE. UU. deben enviar $3000 USD o más para pagar mediante transferencia bancaria o bancaria
En Xe, empleamos medidas de seguridad de última generación para proteger tus fondos e información personal. Esto incluye: Encriptación: Todos los datos transmitidos a través de nuestra plataforma están encriptados utilizando tecnología SSL (Secure Socket Layer). Cumplimiento normativo: Estamos regulados por autoridades financieras en múltiples jurisdicciones, lo que garantiza el cumplimiento de estrictos estándares de seguridad. Autenticación de dos factores: Ofrecemos autenticación de dos factores (2FA) para agregar una capa adicional de seguridad a su cuenta. Prevención de fraude: Contamos con sistemas de monitoreo avanzados para detectar y prevenir actividades fraudulentas. Métodos de pago seguros: Solo utilizamos métodos de pago seguros y confiables para garantizar la seguridad de sus fondos durante el proceso de transferencia.
Si envía más de $50,000 USD al año (o el equivalente en moneda local) es elegible para este servicio. Estas son solo algunas de las cosas con las que el equipo puede ayudarlo: • Asistencia para configurar transferencias grandes • Configuración de una orden a futuro para fijar la tasa de envío actual por hasta 24 meses • Creación de órdenes de mercado para permitirle enviar dinero cuando se alcanza una tasa objetivo • Creación de un pago regular para realizar transferencias regulares y automatizadas con tasas fijas, al igual que sus débitos directos habituales Si desea hablar con un miembro de nuestro equipo, puede llamarnos utilizando los siguientes detalles: España (ES): +34917697859 (9:00 a.m. a 6:00 p.m. UTC) Reino Unido (GB): +441753441800 (8 am-6 pm GMT) Europa (UE): +441753441800 (8 am-6 pm GMT) Nueva Zelanda (NZ): +6499054625 (9 am-7 pm NZT) Australia (AU): +61280745279 (9 am-7 pm NZT) Estados Unidos (US): +17372557830 (7 am-5 pm PT) Canadá (CA): +16474753660 (7:00 a. m. a 5:00 p. m., hora del Pacífico)