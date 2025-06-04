Envía dinero a la familia

La familia lo es todo, y lo entendemos. Envía dinero a tus seres queridos en el extranjero con transferencias rápidas, seguras y fiables, porque su felicidad y tu tranquilidad son lo más importante.

Compara tarifas y descubre los ahorros

Hacemos que enviar dinero a la familia al extranjero sea sencillo, seguro y rápido. Y con nuestras tarifas que superan al banco y comisiones bajas, puedes disfrutar de la tranquilidad de que tus seres queridos reciben el máximo provecho de cada transferencia.

Soporte experto global de transferencias 24/5

Creemos que transferir dinero para mantener a tu familia debe ser sencillo y seguro. Si tienes preguntas sobre tu traslado o necesitas ayuda para empezar, nuestros expertos en transferencias están aquí para ti en cualquier momento.

Llámanos: +1 (800) 772-7779

Experimenta la ventaja de Xe

Mejores tarifas que los bancos

Ofrecemos constantemente tipos de interés que superan al banco, ofreciéndote el máximo valor por tu dinero. Compáranos con tu banco y ve la diferencia.

Tarifas bajas o nulas

Cobramos menos, así que ahorras más. Además, siempre mostramos todas las comisiones antes de que confirmes tu transferencia, para que sepas exactamente por qué estás pagando.

Transferencias rapidísimas

Hacemos que enviar dinero al extranjero sea rápido y fácil. El 90% de las transferencias llegan en minutos, asegurando que tu dinero llegue a su destino cuando lo necesites.

20 años de experiencia

Nuestra reputación se basa en la confianza. Más de 280 millones de personas confían en nuestros servicios seguros para procesar miles de transacciones globales cada día.

Seguimiento en tiempo real

Con nuestro seguimiento de transferencias en tiempo real, siempre estás informado. Accede a actualizaciones en tiempo real en cualquier momento, directamente desde tu cuenta.

Pagos recurrentes

¿Quieres establecer pagos recurrentes para cosas como impuestos, facturas, inversiones o hipotecas? Xe facilita la configuración de pagos recurrentes.

Envía con confianza

Como parte de la familia Euronet Worldwide, nuestros clientes confiaron en nosotros el año pasado para procesar de forma segura más de 115.000 millones de dólares en transferencias internacionales de dinero. Con excelentes tipos de interés y bajas comisiones, facilitamos enviar dinero al extranjero.

Automatizar transferencias para pagos puntuales

Automatizar tus grandes transferencias de dinero te permite a ti y a tus seres queridos gestionar mejor los presupuestos, añadiendo coherencia a tu vida y a la de tu destinatario. Con Xe puedes gestionar estos pagos recurrentes fácilmente.

Redefiniendo las transferencias internacionales de dinero

Durante más de 30 años, Xe ha estado superando a los bancos haciendo que las transferencias internacionales sean más rápidas, fáciles y asequibles. Mientras los bancos intentan ponerse al día, hemos dominado el arte de los pagos globales. No es de extrañar que 280 millones de personas confíen en nosotros para todas sus necesidades monetarias globales.

Cómo enviar dinero a tus seres queridos en el extranjero con Xe

Crea una cuenta

Sólo te llevará unos minutos. Solo necesitamos tu dirección de correo electrónico y algunos datos adicionales.

Cotización instantánea

Obtén una tasa de transferencia de dinero en vivo mejor que la del banco para tu moneda elegida.

Enviar dinero

Añade todos los datos necesarios y configura la transferencia. Una vez que recibamos los fondos nos encargaremos del resto.

Haz un seguimiento de tu transferencia

Haz un seguimiento de tu transferencia en cada paso del proceso. Activa las notificaciones para que te actualicen la transferencia.

Millones de personas en todo el mundo confían en Xe

Descubre qué más puede hacer Xe por ti

¿Tienes curiosidad por el alcance de nuestra experiencia? Nuestros clientes confían en nosotros para todo, desde transferencias diarias hasta transacciones importantes. Explora nuestras opciones de transferencia más populares.

Transferencia de grandes sumas de dinero