Seguridad en la que puede confiar

Sabemos lo importante que es contar con un servicio seguro cuando se trata de su dinero y su información. Por eso, utilizamos tecnología avanzada y medidas estrictas para garantizar que sus transferencias estén siempre protegidas y seguras.

Transfiera con confianza
Tu seguridad es nuestra máxima prioridad

En Xe, tu seguridad es la prioridad número uno en todo lo que hacemos. Con tecnología de vanguardia y estrictas medidas de seguridad, hacemos todo lo posible para proteger tu dinero y tu información personal, garantizando una experiencia segura y sin preocupaciones cada vez que utilizas nuestros servicios.

Xe y Euronet en todo el mundo

Como parte de la familia Euronet Worldwide (NASDAQ: EEFT), Xe forma parte de la tercera red de transferencia de dinero más grande del mundo. Estamos regulados a nivel mundial y cumplimos con los protocolos de seguridad más estrictos, lo que garantiza que cada transacción sea segura y confiable. Estamos aquí para quedarnos, dedicados a brindar protección de primer nivel para su dinero, en todo momento.

Protegiendo lo que importa

Infraestructura segura

Utilizamos sistemas confiables para transferencias seguras y rápidas. Tecnología de punta y monitoreo las 24 horas, los 7 días de la semana, garantizan la seguridad de tus transacciones, para que pueda sentirse seguro cada vez que envíe dinero.

Autenticación y control de acceso

Utilizamos autenticación multifactor (MFA) con verificación biométrica para los inicios de sesión. La actividad de la cuenta se monitorea en tiempo real para detectar y bloquear cualquier acceso no autorizado al instante.

Privacidad de datos

Valoramos la privacidad como un derecho fundamental. Tus datos nunca se venden ni se utilizan de forma indebida. Cumplimos con las normativas globales como el RGPD y la CCPA, lo que garantiza que se gestionen de forma segura y estén totalmente protegidos en todo momento.

Monitoreo y detección de amenazas

Nuestro equipo monitorea los sistemas las 24 horas del día, los 7 días de la semana, mediante la detección de amenazas basada en IA. Realizamos análisis de vulnerabilidades periódicos y pruebas de penetración anuales de terceros para detectar y abordar de forma proactiva los riesgos de seguridad.

Protegiendo tus datos

Su cuenta Xe está protegida como una bóveda de alta seguridad, con autenticación de dos factores (2FA) y verificación biométrica. Estas capas de protección garantizan que solo usted pueda acceder a su cuenta, manteniendo su dinero y su información personal a salvo de cualquier acceso no autorizado.

Equipo de respuesta a incidentes dedicado

Protección y asistencia las 24 horas, los 7 días de la semana En el improbable caso de que algo salga mal, nuestro equipo de expertos se encargará de ello de inmediato y responderá para proteger su cuenta y detener cualquier amenaza. Actualizamos continuamente nuestros protocolos de seguridad para estar un paso por delante y garantizar que siempre esté protegido.

¿Le preocupa su cuenta o sus transacciones? Nuestro equipo de soporte especializado está disponible las 24 horas, los 7 días de la semana, listo para ayudarlo cuando lo necesite.

Capacitados para proteger tus datos

Para proteger tu información, examinamos cuidadosamente a cada empleado con verificaciones de antecedentes de terceros antes de otorgarle acceso a datos confidenciales. Nuestro equipo también recibe capacitación periódica en ciberseguridad, lo que garantiza que siempre esté actualizado sobre las mejores prácticas más recientes para mantener tus datos seguros y protegidos.

Cómo transferir dinero al extranjero de forma segura con Xe

Crear una cuenta

Solo te llevará unos minutos. Solo necesitamos tu dirección de correo electrónico y algunos datos adicionales.

Cotización instantánea

Obtén una tasa de transferencia de dinero en vivo mejor que la del banco para tu moneda elegida.

Enviar dinero

Añade todos los datos necesarios y configura la transferencia. Una vez que recibamos los fondos nos encargaremos del resto.

Haz un seguimiento de tu transferencia

Realice un seguimiento de su transferencia en cada paso del camino con nuestra aplicación Xe. Habilita las notificaciones para recibir actualizaciones sobre el progreso de tu transferencia.

Comprometidos con la seguridad

Mantenemos un sólido conjunto de políticas de seguridad y estándares técnicos que se alinean con las mejores prácticas de la industria. Estos se revisan anualmente para garantizar que siempre estemos actualizados. Algunas de las políticas clave incluyen:

  • Política de seguridad de la información

  • Política de respuesta a incidentes de seguridad

  • Política de acceso remoto

  • Política de clasificación de datos

  • Política de gestión de vulnerabilidades

  • Política de cifrado de datos

  • Política de acceso lógico

Seguro por diseño

Los sistemas y servicios de Xe están diseñados con una defensa en profundidad, lo que significa que las medidas de seguridad están integradas desde el principio. Este enfoque en capas ayuda a mitigar las amenazas cibernéticas y garantiza la resiliencia al evitar puntos únicos de falla, de modo que sus datos estén siempre protegidos.

Centros de datos

Nuestros centros de datos están protegidos por medidas de seguridad físicas y lógicas, que incluyen cortafuegos, sistemas de detección de intrusiones y monitoreo las 24 horas, los 7 días de la semana, mediante herramientas humanas y basadas en inteligencia artificial. Utilizamos múltiples zonas de disponibilidad para brindar redundancia y tolerancia a fallas.

Seguridad de la red

Empleamos medidas avanzadas de seguridad de red, que incluyen protección contra ataques DDoS, malware y acceso no autorizado. Nuestros sistemas utilizan cifrado, detección de amenazas en tiempo real y respuestas automatizadas para garantizar la integridad de los datos y mitigar los riesgos cibernéticos.

Cumplimiento normativo

Australian Securities & Investments Commission
New Zealand Financial Markets Association
Fintrac Canafe
US Treasury Financial Crimes Enforcement Network
Financial Conduct Authority
European Securities and Markets Authority

Envía con confianza

Como parte de la familia Euronet Worldwide, nuestros clientes confiaron en nosotros el año pasado para procesar de forma segura más de 115 mil millones de dólares en transferencias internacionales de dinero. Con tarifas transparentes y una plataforma sencilla, facilitamos el envío de dinero al exterior.

Preguntas frecuentes sobre seguridad

¿Qué datos personales procesa Xe?
¿Quién en Xe puede acceder a los Datos Personales?
¿Dónde procesa Xe los datos del cliente?
¿Los datos del cliente de Xe están encriptados?
¿Xe es compatible con PCI?
¿Cómo puedo proteger mis datos en línea?
¿Cómo denuncio un fraude?
