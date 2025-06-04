Velocidad cuando importa
Cuando el tiempo es esencial, necesitas que tu dinero se mueva rápido. Con opciones de transferencia casi instantáneas adaptadas a tu método de pago, puedes confiar en que tus fondos siempre llegarán de manera rápida y segura, justo cuando más los necesitas. Sin demoras. Sin preocupaciones.
¿Cuando llegará mi dinero?
Una vez que configures tu transferencia, obtendrás una estimación precisa de cuánto tiempo tomará, según la moneda, el destino y tu método de pago. El 90% de las transferencias llegan en minutos, por lo que puedes esperar que tu dinero llegue a su destino más rápido de lo que crees.
¿Lo necesitas allí rápido?
La forma más rápida de enviar dinero al extranjero es con una tarjeta de débito o crédito. Las tarjetas de débito ofrecen una opción más rentable con comisiones más bajas que las tarjetas de crédito, pero ambas son igualmente rápidas. En cuanto se procesa el pago, la transferencia se envía, lo que garantiza que el dinero llegue a donde debe ir rápidamente.
Elegir la opción de pago adecuada para usted
Tarjeta de débito
La forma más rápida de enviar dinero es con una tarjeta de débito. Si bien se aplica una pequeña tarifa, es un precio pequeño a pagar por la velocidad y la comodidad.
El dinero normalmente llega dentro de 24 horas.
Tarjeta de crédito
Los pagos con tarjeta de crédito son una de las formas más rápidas de enviar dinero. Si bien se aplica una pequeña tarifa, su transferencia se enviará en poco tiempo.
El dinero normalmente llega dentro de 24 horas.
Transferencia bancaria
Las transferencias bancarias transfieren dinero de su banco al nuestro. Normalmente recibimos el dinero en 24 horas.
El dinero normalmente llega dentro de 24 horas.
Débito directo
Los pagos con débito directo toman fondos directamente de su cuenta bancaria, lo que proporciona una forma sencilla y conveniente de administrar pagos regulares.
El dinero normalmente llega dentro de 3 días hábiles.
Cómo transferir dinero rápidamente al extranjero con Xe
Crear una cuenta
Solo te llevará unos minutos. Solo necesitamos tu dirección de correo electrónico y algunos datos adicionales.
Cotización instantánea
Obtén una tasa de transferencia de dinero en vivo mejor que la del banco para tu moneda elegida.
Enviar dinero
Añade todos los datos necesarios y configura la transferencia. Una vez que recibamos los fondos nos encargaremos del resto.
Seguimiento de su transferencia
Sigue tu transferencia en cada paso del proceso. Activa las notificaciones para recibir actualizaciones sobre el progreso de tu transferencia.
Transferencias seguras y rápidas
En Xe, priorizamos la velocidad y la seguridad en cada transferencia. Si bien nuestro objetivo es procesar tus transferencias rápidamente, tomamos todas las medidas necesarias para proteger su dinero y su información personal. Con encriptación avanzada y cumplimiento normativo, tus transferencias están protegidas en cada etapa.
Seguimiento de su transferencia
Manténgase informado durante todo el proceso de transferencia con Xe. Reciba actualizaciones en tiempo real a medida que avanzan tus fondos y realice un seguimiento fácil de su estado de principio a fin. Disfrute de la tranquilidad de saber exactamente dónde está tu dinero en cada paso.
¿Por qué mi transferencia tarda más de lo esperado?
Necesitamos más información
Revisamos todas las transferencias para garantizar tu seguridad. Si necesitamos más información, le enviaremos un correo electrónico y el estado de su transferencia se actualizará a "Acción requerida".
El banco necesita más información
Es posible que el banco del destinatario deba revisar la transferencia. Si solicitan información, le enviaremos un correo electrónico y se la enviaremos al banco una vez que la proporcione.
El banco del destinatario está procesando
Si el banco del destinatario está procesando la transferencia, puede tardar hasta 4 días. Tenga en cuenta que el nombre del remitente no aparecerá, pero Xe o nuestro socio sí.
Elegiste una forma más lenta de pagar
Las transferencias bancarias y los débitos directos demoran hasta 3 días en procesarse. Para transferencias más rápidas, pague con tarjeta de débito o crédito para un procesamiento más rápido.
Fines de semana o festivos
Las transferencias pueden sufrir demoras debido a fines de semana, feriados u horarios comerciales locales. Tenga en cuenta estos factores al enviar dinero para evitar demoras.
Rechazo bancario
Una transferencia puede demorarse si el banco del destinatario la rechaza debido a datos incorrectos o problemas con la cuenta. Te notificaremos si esto sucede.
Envía con confianza
Como parte de la familia Euronet Worldwide, nuestros clientes confiaron en nosotros el año pasado para procesar de forma segura más de 115 mil millones de dólares en transferencias internacionales de dinero. Con tarifas transparentes y una plataforma sencilla, facilitamos el envío de dinero al exterior.
Preguntas frecuentes sobre tiempos de transferencia
El tiempo que tarda en completarse una transferencia depende de varios factores, como la moneda, el país de destino y el método de pago utilizado. Por lo general, la mayoría de las transferencias se completan en un plazo de entre 1 y 3 días hábiles.
La forma más rápida de enviar dinero al extranjero es mediante una tarjeta de débito o crédito. Estos métodos inician la transferencia inmediatamente después de que se procesa el pago y el dinero suele llegar en un plazo de 24 horas. Si bien las tarjetas de débito tienen comisiones más bajas que las tarjetas de crédito, ambas opciones conllevan una pequeña comisión.
Varios factores pueden causar demoras, incluidos los fines de semana o días festivos, la información incorrecta o incompleta del destinatario o los requisitos de verificación adicionales. Las opciones de método de pago también pueden generar demoras, ya que las transferencias bancarias suelen tardar más en procesarse en comparación con los pagos con tarjeta.
Sí, puedes hacer un seguimiento de tu transferencia en cada paso del proceso a través de la aplicación o el sitio web de Xe. También puedes habilitar las notificaciones para recibir actualizaciones sobre el progreso de tu transferencia, de modo que siempre sepas dónde está tu dinero y cuándo llegará.