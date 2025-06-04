La forma más rápida de enviar dinero al extranjero es con una tarjeta de débito o crédito. Las tarjetas de débito ofrecen una opción más rentable con comisiones más bajas que las tarjetas de crédito, pero ambas son igualmente rápidas. En cuanto se procesa el pago, la transferencia se envía, lo que garantiza que el dinero llegue a donde debe ir rápidamente.