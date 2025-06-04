Dedicated support tailored to your needs

Apoyo adaptado a tus necesidades específicas

¿Buscas reservar una transferencia o necesitas ayuda con tu cuenta? Nuestro equipo dedicado de expertos está aquí para ofrecerte el apoyo que necesitas.

Tipos de soporte

Transfer Support

Apoyo a la transferencia

¿Necesitas ayuda para reservar un traslado o te quedas atascado en algún paso del proceso? Nuestro equipo de atención al cliente está aquí para ayudarte, asegurando que tus transacciones se gestionen de forma eficiente en cada ocasión.

Account Support

Soporte de cuentas

Nuestro equipo de atención está aquí para ayudarte con cualquier problema de la cuenta que puedas encontrar. Entendemos lo frustrantes que pueden ser estos y estamos dedicados a que tu experiencia con Xe sea fluida y sin estrés.

Help Centre

Centro de Ayuda

El Centro de Ayuda de Xe ofrece respuestas rápidas a preguntas más comunes—desde ayuda para iniciar sesión hasta seguridad y actualizaciones—facilitando encontrar soluciones y gestionar tu cuenta de forma eficiente.

Dedicated expert support

Soporte experto global de transferencias 24/5

Cuando se trata de transferencias internacionales de dinero, entendemos que a veces necesitas orientación adicional. Tanto si realizas una transferencia rutinaria como si gestionas una transacción de mayor envergadura, nuestro equipo de expertos dedicados está aquí para ayudarte en cada paso del proceso.

Get personalized support for large money transfers

Recibe soporte personalizado para transferencias de dinero importantes

Al transferir grandes sumas internacionalmente, necesitas algo más que una buena tarifa: necesitas límites de envío más altos, soporte personalizado y transferencias seguras. Nuestro equipo de atención al cliente está aquí para asegurarse de que tu transacción se gestione sin problemas y que aproveches al máximo tu dinero.

Contacta con nuestro equipo para recibir ayuda con...

Enviar dinero

¿Necesitas ayuda con tu primer traslado? Estamos encantados de ayudarte a garantizar que tu dinero llegue de forma segura, rápida y puntual.

Creación de una cuenta

Crear una cuenta es sencillo. Si necesitas ayuda, nuestro equipo dedicado está aquí para que el proceso sea sencillo.

Transferencias de fondos

¿No sabes cómo pagar? Nuestro equipo puede guiarte en tus opciones de pago para una experiencia de transferencia sin estrés.

Límites de traspaso

Te diremos cuánto puedes enviar en una sola transferencia según tu moneda y ubicación.

Conseguir excelentes tarifas

Estamos orgullosos de nuestros tipos de interés que superan a los bancos. Déjanos guiarte cómo puedes obtener el máximo valor por tu dinero.

Aprender sobre seguridad

¿Preocupado por la seguridad? Nuestro equipo está aquí para explicar nuestras protecciones avanzadas y medidas de seguridad.

¿Listo para hablar de tu traslado?

Desde responder a tus preguntas hasta guiarte en cada paso, nuestro equipo de soporte está aquí para que tu experiencia sea fluida. Vamos a ponerte en contacto.

Chat with our team in over 100 languages

Chatea con nuestro equipo en más de 100 idiomas

Contacta con nuestro equipo de atención a través de chat en directo para recibir ayuda rápida. Ya sea que necesites ayuda para restablecer tu contraseña, actualizar información personal o navegar por la configuración de la cuenta, te ofrecemos el apoyo que necesitas.

Want to find the answers yourself?

Visita nuestro Centro de Ayuda para aprender a tu propio ritmo

Nuestro Centro de Ayuda tiene todo lo que necesitas para gestionar tu cuenta Xe y las transferencias de dinero. Desde la resolución de problemas hasta la configuración de transferencias, encontrarás preguntas frecuentes y guías útiles. La mayoría de las respuestas están a un clic de distancia, pero si necesitas más ayuda, nuestro equipo de soporte también está aquí.

