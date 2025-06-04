Apoyo adaptado a tus necesidades específicas
¿Buscas reservar una transferencia o necesitas ayuda con tu cuenta? Nuestro equipo dedicado de expertos está aquí para ofrecerte el apoyo que necesitas.
Tipos de soporte
Apoyo a la transferencia
¿Necesitas ayuda para reservar un traslado o te quedas atascado en algún paso del proceso? Nuestro equipo de atención al cliente está aquí para ayudarte, asegurando que tus transacciones se gestionen de forma eficiente en cada ocasión.
Soporte de cuentas
Nuestro equipo de atención está aquí para ayudarte con cualquier problema de la cuenta que puedas encontrar. Entendemos lo frustrantes que pueden ser estos y estamos dedicados a que tu experiencia con Xe sea fluida y sin estrés.
Centro de Ayuda
El Centro de Ayuda de Xe ofrece respuestas rápidas a preguntas más comunes—desde ayuda para iniciar sesión hasta seguridad y actualizaciones—facilitando encontrar soluciones y gestionar tu cuenta de forma eficiente.
Soporte experto global de transferencias 24/5
Cuando se trata de transferencias internacionales de dinero, entendemos que a veces necesitas orientación adicional. Tanto si realizas una transferencia rutinaria como si gestionas una transacción de mayor envergadura, nuestro equipo de expertos dedicados está aquí para ayudarte en cada paso del proceso.
Recibe soporte personalizado para transferencias de dinero importantes
Al transferir grandes sumas internacionalmente, necesitas algo más que una buena tarifa: necesitas límites de envío más altos, soporte personalizado y transferencias seguras. Nuestro equipo de atención al cliente está aquí para asegurarse de que tu transacción se gestione sin problemas y que aproveches al máximo tu dinero.
Contacta con nuestro equipo para recibir ayuda con...
Enviar dinero
¿Necesitas ayuda con tu primer traslado? Estamos encantados de ayudarte a garantizar que tu dinero llegue de forma segura, rápida y puntual.
Creación de una cuenta
Crear una cuenta es sencillo. Si necesitas ayuda, nuestro equipo dedicado está aquí para que el proceso sea sencillo.
Transferencias de fondos
¿No sabes cómo pagar? Nuestro equipo puede guiarte en tus opciones de pago para una experiencia de transferencia sin estrés.
Límites de traspaso
Te diremos cuánto puedes enviar en una sola transferencia según tu moneda y ubicación.
Conseguir excelentes tarifas
Estamos orgullosos de nuestros tipos de interés que superan a los bancos. Déjanos guiarte cómo puedes obtener el máximo valor por tu dinero.
Aprender sobre seguridad
¿Preocupado por la seguridad? Nuestro equipo está aquí para explicar nuestras protecciones avanzadas y medidas de seguridad.
¿Listo para hablar de tu traslado?
Desde responder a tus preguntas hasta guiarte en cada paso, nuestro equipo de soporte está aquí para que tu experiencia sea fluida. Vamos a ponerte en contacto.
Chatea con nuestro equipo en más de 100 idiomas
Contacta con nuestro equipo de atención a través de chat en directo para recibir ayuda rápida. Ya sea que necesites ayuda para restablecer tu contraseña, actualizar información personal o navegar por la configuración de la cuenta, te ofrecemos el apoyo que necesitas.
Visita nuestro Centro de Ayuda para aprender a tu propio ritmo
Nuestro Centro de Ayuda tiene todo lo que necesitas para gestionar tu cuenta Xe y las transferencias de dinero. Desde la resolución de problemas hasta la configuración de transferencias, encontrarás preguntas frecuentes y guías útiles. La mayoría de las respuestas están a un clic de distancia, pero si necesitas más ayuda, nuestro equipo de soporte también está aquí.
Preguntas más frecuentes
Varios factores pueden impedir que una transferencia se complete:
Fondos insuficientes: Asegúrate de que tu cuenta tenga suficiente saldo para cubrir el importe de la transferencia y las comisiones asociadas.
Datos incorrectos del destinatario: Verifica que la información del destinatario, como el número de cuenta bancaria y el código SWIFT/BIC, sea correcta.
Cumplimiento normativo: Las transferencias pueden detenerse debido a controles de cumplimiento o restricciones impuestas por instituciones financieras o gobiernos.
Problemas técnicos: Errores ocasionales del sistema pueden interrumpir el proceso de transferencia.
Si tu traslado no pudo completarse, por favor contacta con el equipo de atención al cliente de Xe para recibir ayuda.
Para recibir una transferencia internacional de dinero:
Proporciona tus datos bancarios: Comparte tu número de cuenta bancaria, código SWIFT/BIC y cualquier otra información requerida con el remitente.
Confirma los detalles del traspaso: Asegúrate de que el remitente tenga información precisa para evitar retrasos.
Esperar el depósito: Una vez iniciada la transferencia, los fondos se depositarán en tu cuenta. Normalmente, esto tarda entre 1 y 3 días laborables, dependiendo de las monedas y países involucrados.
Si estás teniendo problemas con el inicio de sesión:
Consulta credenciales: Asegúrate de introducir el nombre de usuario y la contraseña correctos.
Restablecer contraseña: Si has olvidado tu contraseña, usa la opción "Olvidado la contraseña" en la página de inicio de sesión para restablecerla.
Borrar la caché del navegador: A veces, borrar la caché del navegador puede resolver problemas de inicio de sesión.
Contacta con el soporte: Si persisten los problemas, contacta con el equipo de atención al cliente de Xe para recibir ayuda.
Haz un seguimiento de tu transferencia
Usa la aplicación o la web de Xe: Inicia sesión en tu cuenta y navega a la sección "Actividad" o "Transferencias" para ver el estado de tu transferencia.
Contacta con el servicio de atención al cliente: Si necesitas más ayuda, contacta con el equipo de atención al cliente de Xe.
Los traslados pueden ser cancelados debido a:
Solicitud del remitente: El remitente puede haber iniciado una cancelación.
Cuestiones de cumplimiento: Los requisitos regulatorios o las preocupaciones de seguridad pueden provocar cancelaciones.
Errores técnicos: Los fallos del sistema a veces pueden provocar cancelaciones.
Para detalles específicos sobre su transferencia cancelada, por favor contacte con el equipo de atención al cliente de Xe.
Para organizar tu primer traslado:
Crea una cuenta: Regístrate en la web o app de Xe.
Verifica tu identidad: Completar los pasos de verificación necesarios según los requisitos de Xe.
Introduce los datos de la transferencia: Proporciona la información del destinatario y la cantidad que deseas enviar.
Elige el método de pago: Selecciona tu opción de pago preferida.
Confirmar transferencia: Revisa todos los detalles y confirma la transferencia.