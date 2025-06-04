Money transfer fees explained

Comprenda las tarifas de transferencia de dinero

Sepa exactamente lo que está pagando cuando envía dinero. Con Xe, nuestras tarifas son siempre transparentes, por lo que verá el costo exacto antes de confirmar la transferencia. Sin sorpresas, solo claridad.

Comprometidos con la transparencia total

Tipo de cambio mostrado por adelantado
El tipo de cambio que ves cuando confirmas tu transferencia es el tipo de cambio que obtendrás.

Las posibles tarifas se muestran claramente
Todas las tarifas se muestran por adelantado antes de confirmar su transferencia.

Factores que influyen en las tarifas de transferencia de dinero

Método de transferencia

El método de transferencia que elijas determinará las tarifas. Las tarjetas de débito y crédito ofrecen entregas rápidas, pero con tarifas más altas. Si buscas una opción de menor costo, los débitos directos o las transferencias bancarias pueden ser la mejor opción, aunque demoran un poco más.

Velocidad de transferencia

Las transferencias rápidas, como las que se realizan con tarjetas de débito o crédito, tienen tarifas más altas para un procesamiento más rápido. Las transferencias bancarias o de débito suelen tener tarifas más bajas, pero demoran más en completarse.

Monto de la transferencia

El monto que envíe puede afectar las tarifas. Las transferencias más grandes pueden calificar para tarifas de envío reducidas o nulas, lo que las hace más rentables. Las transferencias más pequeñas pueden tener una tarifa fija, por lo que es importante considerar el tamaño de la transferencia al planificar los costos.

País de destino

Las tarifas varían según el país de destino. Algunos países pueden tener tarifas más altas debido a regulaciones locales, sistemas bancarios o factores de cambio de moneda, lo que afecta el costo total de la transferencia.

Posibles tarifas de terceros

En algunos casos, los bancos o intermediarios del destinatario pueden cobrar tarifas adicionales. Es importante consultar con el destinatario para conocer las tarifas que su banco podría imponer sobre la transferencia. El destinatario puede recibir menos debido a las tarifas cobradas por el banco del destinatario y los impuestos extranjeros. Lamentablemente, Xe no tiene control sobre las tarifas de la institución del destinatario.

Tenga cuidado con los cargos ocultos

Algunos proveedores afirman que no tienen comisiones, pero a menudo las incluyen en sus tipos de cambio, lo que te da una conversión peor. Compara siempre las comisiones y los tipos de cambio para asegurarte de que estás consiguiendo la mejor oferta. Xe es transparente y muestra tanto el tipo de cambio como las comisiones por adelantado, para que sepas exactamente lo que estás pagando.

Reducir los costes de transferencia

Elija el método adecuado

Para reducir las tarifas de transferencia, considere cuidadosamente qué método de pago se adapta mejor a tus necesidades. Encontrar el equilibrio adecuado entre velocidad y costo ayuda a minimizar los gastos sin comprometer el tiempo de transferencia.

Comprender las estructuras de tarifas

Familiarícese con la forma en que se aplican las comisiones en su banco y compare las transferencias entre proveedores. Saber cuándo y por qué se aplican las comisiones puede ayudarle a tomar mejores decisiones y ahorrar dinero en sus transferencias.

Programa tu traslado

Programar la transferencia cuando los tipos de cambio sean favorables puede reducir significativamente los costos. Los tipos de cambio pueden fluctuar, por lo que es inteligente monitorear las tendencias y enviar dinero cuando los tipos de cambio sean los mejores.

Como parte de la familia Euronet Worldwide, nuestros clientes confiaron en nosotros el año pasado para procesar de forma segura más de 115 mil millones de dólares en transferencias internacionales de dinero. Con tarifas transparentes y una plataforma sencilla, facilitamos el envío de dinero al exterior.

Preguntas frecuentes sobre tarifas de transferencia de dinero

