  2. Plataforma Xe | API de pagos integradas y datos de moneda

Simplifica los pagos en tu plataforma

Desbloquea el poder de Xe en tu plataforma para simplificar cómo tu empresa realiza pagos a través de nuestra API de pagos flexible, soluciones ERP integradas y herramientas de datos de monedas de renombre mundial.

Confianza para empresas de todo el mundo

Sage Intacct integration with Xe ERP

Pagos globales simplificados

Ofrece pagos transfronterizos y sin problemas dentro del recorrido del cliente. Con nuestra API moderna y flexible puedes integrar los pagos globales de Xe directamente en cualquier plataforma en la que confíe tu equipo financiero, permitiéndote pagar a proveedores y personal con solo pulsar un botón.

Explora la API de pagos Soluciones ERP integradas

Proceso de pago fluido

Xe permite un flujo de trabajo de pagos seguro y fluido dentro de tu propia plataforma. No más exportaciones de archivos ni acceso a portales externos. Y como está diseñado para empresas, incluye funciones inteligentes como validación integrada y comprobaciones de cumplimiento que detectan errores antes de que te cuesten el precio.

Empieza con nuestra API Simplifica los AP en tu ERP

Datos y reportes mejorados

Automatiza los informes, mejora la precisión y elimina el trabajo manual de tus sistemas financieros con los feeds de pagos globales y datos de moneda en vivo de Xe integrados en tu plataforma.

Explora nuestra API de datos de moneda Automatiza los informes en tu ERP

No más portales toscos

Sustituye los portales anticuados y toscos por una interfaz limpia e intuitiva, con todo lo que necesitas en un solo lugar.

shield-check

Confianza en cada transacción

Tus fondos están protegidos mediante protecciones reguladas, socios financieros de primer nivel y seguridad de nivel empresarial, para que puedas mover el dinero con confianza.

trophy

Respaldado por la resistencia y la estabilidad

Xe forma parte de Euronet, un negocio de grado de inversión cotizado en NASDAQ, construido con seguridad, cumplimiento y gobierno corporativo de calidad bancaria.

Soporte en la configuración y más allá

Xe te da acceso a soporte técnico dedicado y expertos en pagos, para que puedas configurarlo rápidamente y resolver cualquier problema con facilidad, cuando ocurra.

Soluciones diseñadas para empresas globales
Plataformas contables

Xe se integra perfectamente en sistemas líderes de contabilidad y ERP como Microsoft Dynamics 365 y Sage Intacct, ofreciendo a los usuarios acceso integrado a pagos globales desde las herramientas que ya utilizan. Y con nuestra API flexible, cualquier plataforma de cuentas a pagar puede ofrecer la misma experiencia simplificada. Sin exportaciones de archivos, sin portales, solo pagos rápidos, fluidos y seguros.

Recursos

Descubre cómo empresas como la tuya están usando Xe para simplificar los pagos globales.

Ve a estudios de caso ->

Hablemos

Ya sea que busques integrar pagos en tu plataforma, mejorar tus datos de divisas e informes, o simplemente encontrar formas de simplificar tu proceso de pagos, estamos aquí para ayudarte. Ponte en contacto con nuestro equipo para iniciar la conversación.

