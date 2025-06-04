- Home
- Plataforma Xe | API de pagos integradas y datos de moneda
Simplifica los pagos en tu plataforma
Desbloquea el poder de Xe en tu plataforma para simplificar cómo tu empresa realiza pagos a través de nuestra API de pagos flexible, soluciones ERP integradas y herramientas de datos de monedas de renombre mundial.
Confianza para empresas de todo el mundo
Pagos globales simplificados
Ofrece pagos transfronterizos y sin problemas dentro del recorrido del cliente. Con nuestra API moderna y flexible puedes integrar los pagos globales de Xe directamente en cualquier plataforma en la que confíe tu equipo financiero, permitiéndote pagar a proveedores y personal con solo pulsar un botón.
Proceso de pago fluido
Xe permite un flujo de trabajo de pagos seguro y fluido dentro de tu propia plataforma. No más exportaciones de archivos ni acceso a portales externos. Y como está diseñado para empresas, incluye funciones inteligentes como validación integrada y comprobaciones de cumplimiento que detectan errores antes de que te cuesten el precio.
Datos y reportes mejorados
Automatiza los informes, mejora la precisión y elimina el trabajo manual de tus sistemas financieros con los feeds de pagos globales y datos de moneda en vivo de Xe integrados en tu plataforma.
Why businesses choose Xe
No más portales toscos
Sustituye los portales anticuados y toscos por una interfaz limpia e intuitiva, con todo lo que necesitas en un solo lugar.
Confianza en cada transacción
Tus fondos están protegidos mediante protecciones reguladas, socios financieros de primer nivel y seguridad de nivel empresarial, para que puedas mover el dinero con confianza.
Respaldado por la resistencia y la estabilidad
Xe forma parte de Euronet, un negocio de grado de inversión cotizado en NASDAQ, construido con seguridad, cumplimiento y gobierno corporativo de calidad bancaria.
Soporte en la configuración y más allá
Xe te da acceso a soporte técnico dedicado y expertos en pagos, para que puedas configurarlo rápidamente y resolver cualquier problema con facilidad, cuando ocurra.
Soluciones diseñadas para empresas globales
Plataformas contables
Xe se integra perfectamente en sistemas líderes de contabilidad y ERP como Microsoft Dynamics 365 y Sage Intacct, ofreciendo a los usuarios acceso integrado a pagos globales desde las herramientas que ya utilizan. Y con nuestra API flexible, cualquier plataforma de cuentas a pagar puede ofrecer la misma experiencia simplificada. Sin exportaciones de archivos, sin portales, solo pagos rápidos, fluidos y seguros.
Recursos
Descubre cómo empresas como la tuya están usando Xe para simplificar los pagos globales.
Hablemos
Ya sea que busques integrar pagos en tu plataforma, mejorar tus datos de divisas e informes, o simplemente encontrar formas de simplificar tu proceso de pagos, estamos aquí para ayudarte. Ponte en contacto con nuestro equipo para iniciar la conversación.