  1. Home
  2. Conversor de divisas - Tipos de cambio en tiempo real | Xe
XE Currency Data API Hero Image

La API de datos de divisas más fiable del mundo

Con 30+ años de experiencia en divisas y divisas, nuestra API de Datos de Moneda proporciona datos de cambio de divisas en tiempo real, precisos y fiables para cientos de monedas en todo el mundo. Los tipos que aplica Xe proceden directamente de proveedores de datos financieros y bancos reputados.

Empieza tu prueba gratuita

Datos en tiempo real, precisos y fiables para 220+ monedas mundiales

La API de Datos de Moneda de Xe está integrada con más de 100 fuentes globales de gran prestigio. Esto nos permite ofrecer los datos más precisos y actualizados. Detectamos y filtramos dinámicamente cualquier error, proporcionándote una API de moneda y datos en los que puedes confiar.

Implementación simple y rápida

Nuestra API de Datos de Moneda está diseñada para desarrolladores. Facilitamos la integración a tu software actual. Recibirás SDKs para Java, NodeJS, PHP y Python.

Herramientas y tipos de conversión de divisas

Obtén más que solo datos en tiempo real. XECD ofrece tipos históricos, promedios mensuales, volatilidad de divisas y la posibilidad de añadir margen personalizable en los tipos.

220+ monedas, metales y criptomonedas

Nuestra API de Datos de Monedas ofrece cientos de monedas mundiales, metales preciosos, criptomonedas seleccionadas y tipos de interés precisos para bancos centrales.

Tarifas precisas, fiables y actualizadas

Consulta las tasas actualizadas tan a menudo como cada 60 segundos. Con nuestro mezclador de divisas, Xe garantiza que nuestra API de Datos de Moneda tenga las tasas globales más precisas.

XE Powerful and Scalable Currency Data API

Una API de Datos de Moneda potente y escalable

La API de Datos de Moneda de Xe es utilizada por miles de empresas, desde pymes hasta empresas Fortune 500 en todos los sectores. Con nuestra API de conversión de divisas, obtendrás disponibilidad garantizada, volúmenes escalables y respuestas en milisegundos. Intégralo fácilmente con tu software actual, incluyendo Microsoft Dynamics, Oracle, Sage, SAP y más.

Empieza tu prueba gratuita
XE Extensive API Documentation

Documentación extensa de la API

Nuestra documentación detallada de la API de moneda está repleta de instrucciones sencillas y ejemplos de código para facilitar su implementación.

Guía de inicio rápido no técnica - Prueba nuestra API con tu prueba gratuita

PDF de especificaciones técnicas - API JSON potente diseñada para desarrolladores

Xe Currency Data Swagger - Accede al SDK del cliente y del servidor

Nuestro repositorio API en GitHub - Saca el máximo partido a nuestra API de datos de moneda

Ver documentación del desarrollador

Seleccione su idioma

La API de Datos de Moneda de Xe ofrece tipos de cambio fiables para las necesidades de tu negocio. Selecciona la frecuencia de las actualizaciones de tasas y el número de solicitudes de tasa de API por mes.

Si los planes que se muestran a continuación no se ajustan a tus necesidades, contáctanos.

  • Lite

    $799 per year

    10,000 Request/mo
    Rate frequency Daily rates
    Entities Permitted
    1
    Select now
    Add-on
    Live rates (minutely)
    $400/ yr
    Add-on
    Alternative source rate
    $200/ yr

  • Intermediate

    $1,799 per year

    50,000 Request/mo
    Rate frequency Hourly & Daily rates
    Entities Permitted
    Up to 5
    Select now
    Add-on
    Live rates (minutely)
    $700/ yr
    Add-on
    Alternative source rate
    $350/ yr

  • Prime

    $4,499 per year

    150,000 Request/mo
    Rate frequency 15 min, Hourly & Daily rates
    Entities Permitted
    Up to 10
    Select now
    Add-on
    Live rates (minutely)
    $1,500/ yr
    Add-on
    Alternative source rate
    $500/ yr

  • Enterprise

    Custom

    Custom Request/mo
    Rate frequency Live (minutely) + All frequencies
    Entities Permitted
    Unlimited
    Contact us
    Add-on
    Alternative source rate
    Custom/ yr

All packages include these core features

  • 170+ currencies & precious metals
  • Historical data back to 1998
  • Xe's Proprietary Rate Blender
  • Central Bank Rates
  • Account Management Dashboard
  • Time-Frame Queries
  • Currency Volatility
  • Email & phone support

Colabora con nosotros

Buscamos proveedores de software, servicios profesionales de TI y socios de recomendación que colaboren con nosotros y aprovechen nuestra API para crear productos y servicios innovadores.

La colaboración con Xe Currency Data ofrece una infraestructura robusta, una API bien documentada, oportunidades de redistribución, co-branding y programas de recomendación.

ISVs

Nuestra API es una gran solución para proveedores independientes de software que buscan integrar datos de tipos de cambio en productos. Utiliza XECD para acceder a velocidades en vivo, datos históricos y más. Esto mejora tus productos y aporta más valor a tus clientes.

Contacto

Servicios Profesionales de TI

XECD es fácil de usar, pero algunas empresas pueden necesitar ayuda con la integración, personalización y otros aspectos técnicos. Al asociarte con nosotros, puedes ofrecer a tus clientes una solución integral que incluya nuestra API y tu experiencia.

Contacto

Referencias

Únete a nuestro programa de recomendación para obtener más oportunidades de ingresos. Gana una comisión por cada recomendación exitosa que nos envíes. También ofrecemos oportunidades de co-branding, que te permiten promocionar nuestros productos y servicios bajo tu marca.

Contacto

Integra la API de datos de moneda de Xe

En Xe, estamos dedicados a ofrecer un soporte de calidad. Estamos encantados de personalizar un paquete de API de Datos de Moneda para adaptarlo al caso de uso único de tu empresa. Si quieres asociarte con Xe, escríbenos.

Para más información, visita nuestra página de preguntas frecuentes.

Preguntas más frecuentes

Xe siempre está buscando nuevas ideas sobre cómo compartir nuestros datos de moneda de confianza global. ¿Sigue necesitando asistencia? Llámanos: +1 416 214-5606 - Opción 1

 
 
 
 
 

API de datos de divisas

La API de Datos de Moneda de Xe es una herramienta amigable para desarrolladores que proporciona datos precisos y en tiempo real sobre tipos de cambio para 220+ monedas procedentes de más de 100+ fuentes globales. Implementa XECD para acceder a tipos históricos, medias mensuales y volatilidad de divisas.

Nuestra API de Datos de Moneda es una API en la que puedes confiar, extrayendo tipos de más de 100 fuentes financieras y bancos centrales. Detectamos y filtramos cualquier error, y actualizamos los datos del tipo de cambio hasta cada 60 segundos para obtener la información más actualizada.

Las características adicionales pueden variar según tu paquete. Todas las APIs XECD tienen:

  • Tipos de cambio en tiempo real e históricos

  • Promedios mensuales

  • Datos de volatilidad de divisas

  • Consultas por marco temporal

  • Margen personalizable y características de precios

Para que el proceso de integración sea lo más sencillo posible para ti, Xe ofrece SDKs en Java, NodeJS, PHP y Python. También ofrecemos una documentación extensa de API, como una guía de inicio rápido no técnica, PDF de especificaciones técnicas y un repositorio de GitHub.

La API de Xe es escalable y puede integrarse con plataformas como Microsoft Dynamics, Oracle, Sage Intacct, SAP y más. Dependiendo de tu paquete, la API de Datos de Moneda funciona con ERPs, CRM y aplicaciones SaaS.

¡Sí! Xe ofrece una prueba gratuita para que puedas explorar las capacidades de la API y ver cómo encaja en tu entorno de software. Pruébalo tú mismo, sin compromiso, antes de elegir un paquete.